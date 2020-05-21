Гончаренко — про трансферы, свой контракт и новый формат тренировок ЦСКА

Прямые эфиры в «Инстаграме» на самоизоляции заменили реальные интервью. В этот раз Нобель Арустамян вышел в прямой эфир с главным тренером ЦСКА – Виктором Гончаренко. Выделили самое интересное.

О возобновлении РПЛ и тренировках

— Уже давно нахожусь в Москве, сдали тесты на коронавирус, результаты отрицательные. Уже приступаем к работе. У нас были тренировки в Zoom, WhatsApp, один день был выходным. Важно было увидеть команду вживую, посмотреть, не набрали ли вес. Несколько дней мы потратим на адаптацию, координацию. Надо осторожнее к этому относиться. Один из вариантов — втягивающий период. Тренировки будем возобновлять строго по рекомендациям: по группам, у каждой группы своё время, чтобы футболисты не пересекались. Если сейчас у нас четыре группы, потом, возможно, будет две, а потом уже полноценный сбор. Максимум в одной группе могут находиться четыре или шесть человек. Также у меня есть надежда, что ограничения снимут и мы проведём хотя бы один товарищеский матч. Если нет, то у нас есть резервы, чтобы проводить двусторонние матчи.

Футбол возвращается в Россию с 21 июня: как это будет? Тут ответы на главные вопросы Собрали всё в одном тексте.

О продлении контракта и целях на попадание в Лигу чемпионов

До вынужденного отпуска мы с Романом Юрьевичем (Бабаевым. – Прим. «Чемпионата») уже обсуждали контракт. Это был чисто технический момент. Что касается места в Лиге чемпионов, все рассчитывают, чтобы подняться как можно выше. За всё мое пребывание в ЦСКА не было такого, чтобы Гинер говорил: «Вы должны занять определённое место». Цель всегда понятна — команда должна выигрывать.

О трансферах и интересе к Деспотовичу

Мы наметили цели трансферной политики: нападающий, опорный полузащитник и центральный защитник. Что касается Деспотовича, то он мне нравится как нападающий. Но есть ощущение, что через нас Деспотовича пытаются протащить в другой клуб, мы им не интересуемся.

Гончаренко себя исчерпал? Аргументы за и против тренера У ЦСКА ужасная весна.

О просьбах болельщиков вернуть Вагнера Лава

Мы полтора года назад играли в Австрии с «Бешикташем», все молодые футболисты знали, что Вагнер был в ЦСКА. Потом наши игроки говорили: «Мы не знаем, как к нему подобраться». Мы понимаем наших болельщиков, которые пишут о возвращении. Вагнер стал более стройным, но сохранил резвость в работе с мячом. В 36 лет он великолепно выглядит.

О Чалове и других молодых игроках

Уже много раз отвечал на вопрос: «Почему Чалов перестал забивать»? Верю, что всё возобновится. Сейчас Федю стали оценивать как лучшего бомбардира, начали пристально за ним следить. Видим много его статистики, она сохранилась, пропала только реализация. Если бы Чалов забил несколько пенальти, на него бы по-другому смотрели. Что касается других молодых футболистов, то, когда они пришли, сразу начали играть. Появился кураж, эмоции, мы играли на этом кураже. Второй шаг — это долгая и кропотливая работа. Достаточно много команд, которые стали играть с нами в закрытый футбол.

О братьях Березуцких в тренерском штабе ЦСКА

Почему нет? Если кто-то из них скажет, что готов быть тренером. Я двумя руками за, мне с ними легко. Березуцкие понимают, что такое оборона, атака. Для меня это хорошая поддержка.

«Бонус»

Нобель Арустамян предложил главному тренеру «армейцев» занимательный блиц. Конечно, не обошлось без вопросов о Беларуси.



— Белоруссия или Беларусь?

— Беларусь.



— Драники или устрицы?

— Драники. Это вкус детства.



— Гвардиола или Конте?

— Сложно сказать. Ладно, Конте, у него идеи более яркие.



— «Напитки покрепче» или «лицо попроще»?

— «Напитки покрепче».



— Слуцкий или Газзаев?

— Леонид Викторович из-за нашей дружбы.



— Победа над «Спартаком» или золото РПЛ?

— И то, и то.



— Станция метро «Белорусская» или ЦСКА?

— ЦСКА.



— «Песняры» или Queen?

— «Песняры».



— Чалов или Вагнер Лав?

— Чалов.