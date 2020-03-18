Гончаренко себя исчерпал? Аргументы за и против тренера

Виктор Гончаренко – тренер, которому сложно не сопереживать. Он принял ЦСКА после уставшего от российских реалий и потерявшего энтузиазм Леонида Слуцкого, привнёс в кризисную команду новые идеи (например, с первого же сбора стал наигрывать схему с тремя центральными защитниками), два года подряд с не самым сильным составом добирался до второго места и прямой путёвки в Лигу чемпионов (опережая более благополучные и мощные на бумаге «Зенит» и «Спартак»), да и в прошлом сезоне, когда в клубе вспыхнули грандиозная перестройка и омоложение, белорусский специалист поначалу справлялся отлично. Команду отличали молодость, задор, агрессивный стиль с мячом и без него, а также тактическая гибкость.

Но примерно начиная с прошлой весны ЦСКА начал портиться. Есть сразу несколько причин считать, что Гончаренко в том числе стал хуже выполнять свою работу.

ЦСКА вообще будет побеждать? Команда Гончаренко теряет очки пятый тур подряд! «Армейцы» не сумели обыграть дома «Уфу».

1. Результаты упали – и не становятся лучше.

После двух вторых мест подряд и перед началом сезона-2018/2019, получившего в клубе кодовое название «переходный», красно-синие сами были готовы к падению результатов. Команда в одно мгновение лишилась всех могучих ветеранов, продала Головина и Витиньо, а на замену приехали талантливые, но совсем неопытные в большинстве своём юноши, из которых выделялся уровнем разве что Влашич.

Никола Влашич (на переднем плане) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако Гончаренко сам же задрал планку высоко. Летне-осеннюю часть чемпионата он закончил на 3-м месте, сохранив отличные шансы на очередную Лигу чемпионов. Но весной случился откат, команда проиграла четыре матча из 13, плохо выглядела в домашних встречах и опустилась на четвёртую строчку. Причём, если бы не осечка «Спартака» в Оренбурге в последнем туре, ЦСКА и вовсе оказался бы пятым. Так себе результат для команды, традиционно блиставшей весной в прежние годы.



Новый сезон – старые проблемы. ЦСКА снова очень нестабилен, плохо играет на домашнем стадионе (начиная с октября – пять поражений, три ничьи и лишь две победы во всех трёх турнирах), крайне слабо провёл групповой этап в Лиге Европы и занял там последнее место, а сейчас снова проваливает весну. ЦСКА не побеждает уже пять матчей подряд, в чемпионате, несмотря на не самый сложный календарь, опустился на 5-е место, а путь в Кубке закончился дерби со «Спартаком». Проигранным, кстати, абсолютно по делу.



Поэтому резюмируем: результаты сейчас не на стороне Гончаренко.

2. Молодые игроки растут не так быстро, как хотелось бы.

Оставим результаты за скобками и сосредоточимся на другой важной задаче ЦСКА. Летом 2018-го клуб хотел построить команду на долгие годы. Игроки должны были окрепнуть, стать лидерами и превратиться в дорогостоящие активы. Поначалу так и происходило: Влашич сразу разорвал всю лигу, Ахметов получил вызов в сборную, Обляков моментально окреп, а Чалов вообще дозабивался до звания лучшего бомбардира РПЛ.



Но что мы имеем сейчас?



Чалов переживает ощутимый спад и совсем скверно выглядит весной. Возможно, ЦСКА всё-таки стоило продать его на пике стоимости «Кристал Пэлас».



Ахметов уже не выглядит очевидным кандидатом в национальную команду и начал периодически терять место в основе клуба.



Японец Нисимура так и не раскрыл свои разрекламированные качества и уехал.



Влашич по-прежнему выглядит ярче многих, но тоже постепенно «адаптировался» к уровню РПЛ.



Сигурдссон (между прочим, купленный за 4 млн евро – не такой уж дешёвый трансфер), Бистрович и Бийол тоже находятся на примерно том же уровне, что и год назад – как с точки зрения спортивных качеств, так и финансовой стоимости. Бийол к тому же стал получать меньше игрового времени и часто выходит затыкать дыры в нападении, а не выходить на профильной позиции.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обляков продолжает крепнуть, но и от него можно было бы ждать более резкого скачка.



Дивеев и Карпов – самые прогрессирующие в команде, однако у них и отправная точка находилась почти на нуле, поэтому контраст более заметный.



На сегодня нельзя сказать, что ЦСКА за полтора года вырастил суперзвезду калибра Головина. Прогресс как отдельных игроков, так и команды в целом незначительный.

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3. Тренер не так эффективен в управлении игрой, как раньше.

На первых порах, да и в прошлом сезоне Гончаренко погрузил в состояние восхищения большинство российских тактических гиков. Он был хорош в гейм-менеджменте как в рамках подготовки к матчу, так и непосредственно в ходе самой игры. Его перестановки были смелы и эффективны. Сейчас об управлении игрой белорусским тренером говорит простой факт: ЦСКА вдруг обрёл проблему вторых таймов и из раза в раз проваливается в концовках.



Согласно данным Wyscout, до перерыва «армейцы» пропустили 7 голов (ожидаемые голы – 9,54), а после него – 15 (ожидаемые голы – 17,1). Из-за слабых вторых таймов проиграны многие осенние матчи («Лудогорец», «Эспаньол», «Ференцварош», «Динамо», упущены победы над «Уфой», «Зенитом» и «Краснодаром»).

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4. Суммарный командный опыт никак не появится.

Мы часто слышали после поражений или ничьих от Гончаренко аргумент с примерным посылом: «Да, сегодня мы уступили, но этот матч поможет нашей молодой команде в будущем. Это очень важный опыт». Справедливое замечание? Безусловно! Только никто не знает, как скоро этот коллективный опыт придёт к ЦСКА и придёт ли вообще. Потому что пока красно-синие из раза в раз наступают на одни и те же грабли. А бесконечно оправдывать неудачные результаты молодостью нельзя.



Тем более не такой уж ЦСКА и зелёный, особенно в отдельных играх. К примеру, против «Уфы» в стартовом составе вышли Акинфеев (33 года), Виктор Васин (31), Магнуссон (27), Марио Фернандес (29), Щенников (28), Дзагоев (29). То есть шесть человек из 11 – вполне себе зубры со стажем.

Хотя цепляться к одной игре не стоит, оспаривать общую относительную молодость ЦСКА всё равно бессмысленно, но проблема в том, что молодой ЦСКА нынешнего сезона уступает в уровне ещё более молодому ЦСКА образца прошлого года. И надежды на рост пока не оправдываются. Помните эйфорию после разгрома «Реала» в Мадриде и появившуюся уверенность, что спустя время красно-синие уничтожат вообще всех? Ну и?

Есть ли контраргументы?

Разумеется. И их по-прежнему достаточно.



Первый – состав ЦСКА по меркам РПЛ всё равно очень средний для топ-клуба. Есть Влашич и Марио Фернандес, но когда в центре обороны у тебя играет 17-летний Карпов, а заменяет его Васин, на коленях которого не осталось живого места; когда в нападении в пару к Чалову приобретают неадаптированного к высокому уровню Шкурина (потому что дешёвый); когда до сих пор нет современного профильного левого латераля, сложно заявлять об ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ борьбе за Лигу чемпионов.



Также не должны недооцениваться заслуги Гончаренко с точки зрения попытки построить зрелищный атакующий футбол. Да, команда стала вдруг мало забивать, однако она статистически играет с самой высокой линией обороны в чемпионате, в таблице ожидаемых очков (xPoints) занимает второе, а не пятое место, имеет третий показатель в чемпионате по владению мячом (56%, выше «Краснодар» и «Зенит»), вторые показатели – по передачам в последнюю треть и в штрафную, а также по касаниям в штрафной (выше только «Зенит»), находится на 11-м месте по количеству навесов (это наглядно говорит о не примитивном атакующем стиле), а также находится на второй строчке в данных PPDA (интенсивность прессинга, выше только «Краснодар»).



Поэтому нет, ЦСКА не играет совсем провально. Но и с попытками оправдать Гончаренко сейчас уже точно можно сделать паузу. Да, есть большие сомнения, что кто-то из тренеров РПЛ лучше бы справился в его ситуации (с таким же подбором игроков), но также есть подозрение, что нынешний Гончаренко ощутимо отстаёт по эффективности от самого себя образца полуторагодичной давности. И совершенно очевидно, что концовка нынешнего сезона (если она состоится) – определяющая для него.



Если тренер снова не справится, то, вероятно, ЦСКА-таки придётся попробовать новые варианты.



Использованы данные Wyscout.