«Должен сделать это, прежде чем умру». Ради четырёх голов Сиссе готов играть бесплатно

Игрока сильно раздражает, что он за время карьеры не добрался до красивой цифры.

Бывший футболист краснодарской «Кубани» Джибриль Сиссе в очередной раз вздумал возобновить карьеру. Экстравагантный форвард всё ещё надеется достичь отметки в 100 голов в Лиге 1 и ради этого готов играть бесплатно. Теперь Сиссе ждёт предложения от любого французского клуба высшего дивизиона.

Мечта Джибриля Сиссе

Первые слухи о возобновлении карьеры француза появились ещё в начале месяца. В середине мая бывший игрок сборной Франции выложил фото в «Инстаграме», продемонстрировав, как ему удалось похудеть за месяц на три килограмма. 38-летний Сиссе обозначил свою следующую цель – 90 кг, отметив фотографию хештегом «Дорога к 100».

Накануне Джибриль дал небольшое интервью новостной службе телеканала Sky Sports, в котором объяснил, почему ему так хочется достичь этой отметки.

«Я бомбардир, и мне нравятся цифры. Я люблю забивать голы, сейчас у меня их 96 в Лиге 1. Нужны ещё 4 гола, и я должен сделать это, прежде чем умру. Это то, о чём я постоянно думаю. Люди говорят: «Джиб, у тебя была хорошая карьера, ты выиграл много титулов», но мне не хватает этой сотни. Меня это раздражает, сильно раздражает. Думаю, сейчас подходящий момент попытаться и восполнить этот пробел», — сказал француз.

Сиссе добавил, что деньги его совершенно не интересуют, назвав достижение в 100 голов своей мечтой.

«Вопрос не в деньгах. Это мечта, я должен это сделать, чтобы быть на сто процентов довольным своей карьерой. Пока у меня не было предложений, но думаю, это нормально. Клубы сейчас сфокусированы на своих основных игроках. Давайте будем откровенны: все знают, что я не буду основным игроком. Просто как дополнение к команде и плюс для фанатов – нужно это рассматривать как бонус. Президент моего потенциального клуба даст мне шанс достичь мечты, а я им отплачу, клуб будет счастлив», — заявил Джибриль.

Недолгое пребывание Сиссе в РФПЛ

В Россию французский футболист приехал летом 2013 года в статусе бывшего игрока «Ливерпуля», с которым ему удалось выиграть Лигу чемпионов в 2005 году, и «Олимпика» из Марселя. Джибриль подписал контракт с краснодарской «Кубанью» по схеме “1+1” и был приглашён клубом для участия в Лиге Европы. Правда, там ему удалось забить только один гол — в ворота валлийского «Суонси». В РФПЛ французский нападающий положил дубль «Уралу», ещё по голу забил в ворота «Ростова» и «Локомотива».

Джибриль Сиссе в форме «Кубани» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Уже тогда Сиссе мучили постоянные боли в колене, о чём недавно в интервью телеканалу “Матч ТВ” сообщил бывший врач «Кубани» Иван Лузанов.

«Джибриль приехал с травмой и ходил в Краснодаре только в мой кабинет. Я убирал ему боль в колене. Прощаясь с командой после игры Лиги Европы с «Валенсией», он обнял только меня, больше ни к кому не подошёл», — рассказывал врач.

В декабре Сиссе разорвал контракт с российским клубом. За полгода он провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил всего 5 мячей. Из-за частых болей в колене француз не всегда появлялся в стартовом составе «Кубани». Травмы помешали ему раскрыться в российском клубе и продолжали преследовать в «Бастии».

Однажды Джибриль уже возобновлял карьеру

В октябре 2014 года, во время выступлений за французскую «Бастию», Сиссе объявил, что завершит карьеру по окончании сезона. Он жаловался на постоянные боли, которые испытывал 24 часа в сутки. Тем не менее прощание с футболом он тогда отложил. В июне 2015-го Джибриль подписал месячный контракт с клубом «Сен-Пьеруаз» из заморского региона Франции Реюньона. Контракт вступил в силу в сентябре, а Сиссе провёл всего один матч.

Фото: John Berry/Getty Images

В октябре того же года француз всё же завершил карьеру, ожидая операции.

«В данный момент у меня просто-напросто нет возможности показывать футбол высокого уровня. У меня запланирована операция на январь, требуется установка протеза шейки бедра. Нужно слушать своё тело. Да, я заканчиваю с футболом», — сказал Сиссе.

В январе 2016-го ему была проведена операция, а в октябре Джибриль стал тренироваться с дублем родного «Осера», видимо, соскучившись по футболу. Сам Сиссе не отрицал, что может возобновить карьеру, но дело до этого так и не дошло. Бывший футболист увлёкся модой и музыкой.

Фото: Foc Kan/WireImage

«Мне нравилось быть футболистом. Игра была моей жизнью. Я бы хотел продолжать карьеру, но должен признать, что футбол для меня закончился. С той же страстью я посвящу себя музыке, моде и Yahoo Sport. Я буду вкладывать душу и сердце в карьеру диджея, продюсера и консультанта, буду развивать свой бренд одежды», – заявил француз.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Несмотря на заявление Сиссе о том, что с футболом в его жизни покончено, летом 2017 года он неожиданно подписал контракт с клубом третьего дивизиона чемпионата Швейцарии «Ивердоном». Там Джибриль стал лучшим бомбардиром турнира, забив за сезон 24 мяча в 29 матчах. Уже следующим летом француз присоединился к итальянскому клубу «Виченца-1902» из четвёртого по силе дивизиона – Серии D. Команду приняли французские предприниматели, которые обещали поднять клуб со дна итальянского футбола. Обещания так и остались обещаниями, а Сиссе со скандалом ушёл из «Виченцы» и завершил карьеру.

Теперь француз вновь напомнил о себе. В августе этого года ему исполнится 39 лет, а на высоком уровне Сиссе не выступал уже очень давно. Однако бесплатное подписание и пребывание футболиста в команде может заинтересовать некоторые французские клубы. Так что, возможно, мы ещё увидим старого знакомого на поле.