Дзюба и Семак до сих пор не продлили контракты с «Зенитом». Что там происходит?

30 июня 2020 года истекают контракты сразу у двух важнейших персон нынешнего «Зенита» — Сергея Семака и Артёма Дзюбы. До сих пор не было никаких официальных сообщений о пролонгации нынешних соглашений. Стоит ли фанатам «Зенита» переживать?
Контракт Дзюбы давно согласован, стороны ждут подходящего момента
Последний раз гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказывался о контракте Дзюбы, когда появился об интересе к Артёму со стороны «Лацио»: «Может ли Дзюба перейти в «Лацио»? Нет, не может. Насчёт нового контракта могу сказать, что у нас полное взаимопонимание».
По нашей информации, контракт с главным форвардом уже давно согласован. Ещё зимой все детали были утрясены. Соглашение будет заключено по схеме «2+1». Что касается зарплаты, то по нынешнему контракту Дзюба получает 3 млн евро в год. По нашим данным, зарплата в новом соглашении точно будет не меньше.
Почему о контракте не объявляют? Сначала в Питере ждали, пока у Дзюбы истечёт контракт с агентством Жорже Мендеша, чтобы не платить агентские известному агенту. Соглашение с агентством португальца у россиянина истекло зимой. «Зенит» планировал объявить обо всём во время весенней части чемпионата, но вмешался коронавирус. Сейчас все ждут её окончания, после чего стороны сядут за стол и уладят все бумажные формальности, тогда же будет объявление о новом контракте.
Контракт Семака согласовывается в настоящее время, но стороны близки к соглашению
По новому контракту Семака гендиректор «Зенита» Медведев дал больше информации: «Противоречий как таковых не было. Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы. В ближайшие дни и совершенно точно до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год».
Сам Семак говорил следующее: «Все вопросы, которые были, я обозначил нашему генеральному директору Александру Медведеву. Думаю, что ничего нерешаемого там нет. Контракт в фазе переговоров и обсуждений».
Переговоры с Семаком шли все последние месяцы. Как говорят на рынке, стороны на начальном этапе не сходились в зарплате и нескольких пунктах в контракте. Одним из таких пунктов была опция пролонгации соглашения на один год после истечения договора. В итоге стороны сошлись на «2+1».
Что касается зарплаты, то назывались разные данные – от 1,5 млн евро до 3 млн евро. Сейчас на рынке говорят, что итоговая сумма — около 2,5 млн евро.
Когда контракт будет подписан? Здесь та же ситуация, что и у Дзюбы. Всему виной пандемия. Не исключено, что о контрактах Дзюбы и Семака будет объявлено одновременно: как только объявят о завершении пандемии.
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