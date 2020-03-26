Кто Семак для «Зенита»? Что сейчас происходит в переговорах тренера и клуба

В последние дни сразу несколько источников поделились новостями о переговорах Сергея Семака с «Зенитом» по поводу нового контракта. Напомним, действующий договор главного тренера с петербургским клубом завершается в конце июня 2020-го. Очевидно, что 44-летний специалист должен продолжить работу с командой, которую в прошлом сезоне привёл к первому за четыре года чемпионству и, скорее всего, сделает чемпионом в нынешнем сезоне. Если, конечно, результаты не аннулируют из-за осточертевшего коронавируса.

Нищий «Зенит» вылетел в первом чемпионате России. Денег не хватило даже на «договорняк» Но и в 1992 году «Зенит» обыграл «Спартак».

Согласно опубликованным «инсайдам», переговоры между Семаком и руководством «Зенита» идут давно, но пока стороны не пришли к единому мнению по всем пунктам. Тренер якобы просит как минимум двухлетний контракт с зарплатой 2,5-3 млн евро в год, а также большего влияния на трансферную деятельность «Зенита». Клуб якобы предлагает меньше: договор по схеме «1+1» и зарплата в размере 1,2 млн евро. Разница существенная, согласитесь.

На самом деле ситуация обстоит не совсем так, как её преподнесли болельщикам. По информации, имеющейся у «Чемпионата», руководство «Зенита» и Семак действительно продолжают обсуждать детали, связанные с пролонгацией контракта наставника сине-бело-голубых. Вот только решение по Семаку принято, поэтому другие кандидатуры на пост главного тренера даже не рассматриваются. При этом практически все условия нового договора, включая финансовые, уже обговорены и устраивают обе стороны. Вопрос, повторимся, касается лишь некоторых нюансов.



Более того, у Сергея Богдановича и руководства чемпионов России нет недопонимания, как по срокам контракта, так и по формированию состава «Зенита». Мнение главного тренера в любом случае играет ключевую роль, тогда как клуб отвечает за стратегические задачи и оценивает все активы, включая игроков первой команды. А дискуссии между тренерами, спортивным департаментом и руководством по трансферам – нормальная часть жизни любого клуба, двух одинаковых точек зрения просто не бывает. Вряд ли Семак не поддерживал приобретения Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса, Сердара Азмуна, Дугласа Сантоса, Вячеслава Караваева или Малкома. Наоборот, эти игроки были ему нужны.

20 лет назад «Зенит» мог впервые выиграть финал еврокубка. Но Карпин лишил Питер трофея «Зенит» выигрывал в обоих матчах с «Сельтой», а голы Валерия Карпина всё меняли.

Относительно будущего заработка Семака тоже даны некорректные цифры. Зарплата главного тренера вырастет, однако точно не будет превышать 2 млн евро в год. В клубе понимают, что Сергей Богданович заслужил улучшения финансовых условий, а эта сумма – адекватна результатам «Зенита» в РПЛ и еврокубках. Особенно если вспомнить, что предшественники российского тренера Роберто Манчини и Мирча Луческу имели достаточно крупные контракты, а добились меньшего. Естественно, сложившаяся в мире обстановка вносит свои коррективы, заставляя каждый клуб прорабатывать разные сценарии при планировании бюджета, тем не менее ни о каких расхождениях в 1 млн евро в ходе переговоров Семака с «Зенитом» даже речи не было. Все участники процесса трезво оценивают ситуацию.

В общем-то на это ещё 29 февраля намекнул и сам Сергей Богданович на пресс-конференции после матча с «Локомотивом», отвечая на вопрос, не мешает ли ему работать неопределённость с контрактом.



«Всё нормально, эта работа идёт параллельно. У меня есть основная задача – выполнять свои прямые обязанности. В ближайшее время сядем и обсудим, дело уже сдвинулось с мёртвой точки, разговаривали с Медведевым. Есть предложение от клуба, но в преддверии матча не хотелось отвлекаться на тему контракта. Гораздо важнее то, как мы играем», – сказал тогда главный тренер «Зенита».



Что из опубликованного на сто процентов соответствует действительности, так это то, что Семак с первого дня пользуется поддержкой главы «Газпрома» и патрона «Зенита» Алексея Миллера. Собственно, хотя бы по этой причине мнение остальных акционеров по кандидатуре главного тренера вторично. Впрочем, на состоявшемся совете директоров клуба 44-летнему специалисту было выражено полное доверие, о чём ранее в СМИ не единожды заявляли председатель совета директоров Елена Илюхина и генеральный директор Александр Медведев. Функционеры публично подтверждали: решение о намерении продлить контракт с Семаком принято. Разумеется, никто не стал бы давать задний ход после устраивавшей «Зенит» со стратегической точки зрения домашней ничьей с самым опасным конкурентом «Локомотивом» или тем более после феерического разгрома «Урала» со счётом 7:1.

«Признать «Зенит» чемпионом уже сейчас? Мы хотим играть». Семак – о том, как жить дальше И о том, как коронавирус повлиял на «Зенит» и на него лично.

На фоне всей этой истории невозможно не вспомнить ещё одну байку про Семака. Летом прошлого года СМИ подхватили слух о вхождении главного тренера «Зенита» в предвыборный штаб губернатора Петербурга Александра Беглова. В конце концов, сам же Семак узнал от журналистов о своём участии в политической «движухе». Теперь, видимо, так же узнаёт про 2,5-3 млн евро в год. Ни в какие акции с участием Беглова наставник вовлечён не был, за исключение матчей «Зенита», которые посещал глава города. Сергей Богданович продолжает, не отвлекаясь на что-то лишнее, делать своё дело – тренировать. Получается это у него успешно.



Семак для «Зенита» – больше, чем просто наёмный работник. Главного тренера поддерживает подавляющее большинство петербургских болельщиков, в него верят первые лица клуба. А ведь так бывает не везде: достаточно вспомнить конфликты вокруг фигуры Юрия Сёмина в «Локомотиве».