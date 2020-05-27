Тест. Как хорошо вы помните самые драматичные развязки европейских топ-чемпионатов?

Многие сезоны вошли в историю и запомнились болельщикам не из-за силы команд или выдающихся матчей, а благодаря драйвовым развязкам. Иногда всё решалось в последние минуты, иногда за какой-то час всё в турнирной таблице переворачивалось с ног на голову.

Все помнят, как «Манчестер Сити» вырвал победу в чемпионате в добавленное время, а поклонники Серии А никогда не забудут, как «Интер» упустил титул за один тайм. В Испании с приходом в «Атлетико» Диего Симеоне сразу три команды рубятся за титул, и даже в Германии «Бавария» не всегда гарантирует себе титул за месяц до конца сезона.

Проверьте себя: пройдите тест «Чемпионата», посвящённый самым драматичным развязкам европейских чемпионатов. Ответьте на вопросы (некоторые заставят серьёзно напрячь память) и заодно освежите те эмоции.

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