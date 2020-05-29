Минус шесть очков за тренировки. Первое абсурдное решение в новой футбольной реальности

Лидер австрийского чемпионата ЛАСК стал первым европейским клубом, которого лишили очков во время перерыва, — за нарушение протокола тренировок.

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В мае на тренировку ЛАСКа нагрянула полиция. Её вызвал кто-то из жителей

В Австрии разрешили проводить тренировки с 20 апреля, естественно, с ограничениями: группы до шести человек, а расстояние между игроками не должно быть меньше двух метров. ЛАСК — единственный из всех клубов чемпионата стартовал в тот же день, и, вопреки приказу Министерства здравоохранения, на занятии собралось около 40 журналистов, фотографов и телевизионщиков.

Перед началом тренировки журналисты заметили, что в команде не хватает нападающего Жоау Клаусса и помощника тренера Адреаса Виланда. Пошёл слух, что их отсутствие связано с положительными тестами на коронавирус, но по этому поводу сразу же выступил президент ЛАСКа Зигмунд Грубер: «По состоянию на вчерашний день мы все незаразны».

С журналистами пообщался не только Грубер, но и главный тренер клуба Валерьен Исмаэль: «Мы рады, что можем вернуться к работе спустя пять с половиной недель. Мальчики здоровы, ни у кого нет избыточного веса».



Издание DerStandart такой подход к возобновлению тренировочного процесса не оценило: «ЛАСК может получить административный штраф. Во времена короны такое массовое появление на стадионе сомнительно, даже несмотря на дистанцию». Штраф клуб в итоге не получил – вместо него прилетело разъяснение от Министерства здравоохранения, что так делать нельзя.



Это было первое нарушение клуба, которое ему ничего не стоило.



В начале мая кто-то из обеспокоенных жителей вызывал полицию на тренировку ЛАСКа. Нарушений прибывшие офицеры не зафиксировали, а лишь убедились, что в команде соблюдаются все правила тренировок.

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Потом с полицией пришлось связываться уже клубу: кто-то проник ночью на базу и повесил камеры слежения

«Как удалось выяснить клубу по записям камер, два человека в капюшонах незаконно ворвались на «Райффайзен-Арену» 13 мая в 03:22. В ходе этого преступного деяния была также прикреплена камера слежения. ЛАСК уже подал заявление в полицию», — было написано в заявлении клуба на официальном сайте.



Управляющий директор ЛАСКа Андреас Протил назвал это «промышленным шпионажем» и заверил, что преступников начали искать.

На следующий день Бундеслига объявила, что против ЛАСКа возбуждено дело за нарушение протокола тренировок

Лига получила ряд видеороликов, на которых запечатлено, как ЛАСК проводил командные тренировки, которые, согласно постановлению министерства, разрешены только с 15 мая. Это стало свидетельством нарушения не только приказа государственного органа, но и соглашения всех клубов Бундеслиги.



«На основании этих доказательств правление возбудило в Сенате 1 (австрийском КДК) разбирательство о возможном нарушении основной идеи честной игры и попросило клуб прокомментировать», — говорилось в заявлении лиги.



ЛАСКу грозил штраф и снятие очков или же дисквалификация.

Клубы Бундеслиги тут же обрушились на ЛАСК с потоками критики: говорили, что такое поведение – это яд и эгоизм, а также возмущались, что таким образом лидер чемпионата хотел получить преимущество над соперниками.

ЛАСК тут же организовал пресс-конференцию, на которой руководители клуба признались, что тренировки действительно были.



— У нас было четыре занятия, где не соблюдались правила дистанции», — подтвердил вице-президент Юрген Вернер. — Это были всего 4 тренировки за 3 недели. Мы проверяли игроков, соблюдали все гигиенические меры. Нам лишь хотелось, чтобы футболисты были в форме.



— Оглядываясь назад, мы понимаем, что это было неправильно, — сказал главный тренер. – Я хочу честно и искренне извиниться. Но меня беспокоило здоровье моих игроков, а не конкурентное преимущество. Только две недели командных тренировок слишком рискованны.



Вернер предложил президенту клуба свою отставку, но получил отказ, а сам Грубер на время приостановил работу в наблюдательном совете Бундеслиги.

Фото: lask.at/

ЛАСК оштрафовали и сняли шесть очков. Клуб пытался доказать, что нарушения есть и в других командах

Клуб предоставил фотографии и общедоступные видео с тренировок, на которых якобы запечатлены нарушения других клубов, но Сенат 1 ничего криминального в них не увидел.



А вот ЛАСКу за нарушение «концепции честной игры» вынесли наказание: штраф 75 тыс. евро и минус шесть очков. У клуба есть 14 дней, чтобы оспорить этот вердикт.



Несмотря на снятие такого количества очков, у ЛАСКа всё ещё есть шансы побороться за золотые медали: сейчас они занимают второе место, отставание от «Зальцбурга» всего три очка, а впереди ещё 10 туров.



Это может стать их первым чемпионством с 1965 года.