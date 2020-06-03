Эрик Кантона – король АПЛ 1990-х. Почему он закончил карьеру всего в 31 год?

Для «Манчестер Юнайтед» седьмой номер на футболке – священное число. Игрок, получивший «семёрку», обязан быть лидером команды, показывать свой лучший футбол. Это дополнительная ответственность, с которой не справился, например, Антонио Валенсия: эквадорец считал, что все его проблемы пошли от седьмого номера. Депай, Ди Мария, Санчес также ощутили на себе всю тяжесть «семёрки».



Совсем иначе играл Эрик Кантона. Фанаты «МЮ» признали француза лучшим игроком, когда-либо игравшем в клубе (по версии журнала Inside United). В 1997 году Эрик неожиданно для всех объявил о завершении карьеры. Кантона мог ещё долго выступать на высоком уровне, но ушёл из футбола довольно рано – в 31 год. Почему?

Начало английской карьеры в «Лидсе». Платини предлагал «Ливерпулю» купить Кантона, но те отказались

Ещё до того, как стать футбольным функционером, Мишель Платини работал тренером. Сборная Франции неудачно стартовала в квалификации к ЧМ-1990, и Платини сменил Анри Мишеля на посту главного тренера синих. Команда переживала смену поколений, а одной из главных её звёзд был Кантона.



В ноябре 1991 года «Осер» встречался с «Ливерпулем» в Кубке УЕФА. После матча Платини встретился с главным тренером мерсисайдцев Грэмом Сунессом и предложил ему подписать Кантона: «Мишель пришёл ко мне и сказал: «У меня есть для тебя отличный игрок. Он очень талантлив, но у него скверный характер, из-за которого ему тяжело живётся во Франции». Я ответил Платини, что в моей команде и так много проблем, и рисковать я не буду».



Спустя много лет Сунесс признался, что пожалел о своём решении. Кантона, выступавший за скромный «Ним», стоил не так уж и дорого (1,2 млн фунтов). Эрик побывал на просмотре в «Шеффилд Уэнсдей», но в итоге подписал контракт с «Лидсом». Английский футбол стоял на пороге больших изменений: клубы первого дивизиона вышли из EFL, появилась английская Премьер-лига.



Последним чемпионом турнира — предшественника АПЛ стал именно «Лидс». Кантона пришёл в команду в феврале и успел провести всего 8 матчей, но помог своему новому клубу добыть титул (2 мяча, 1 ассист). Эрик отлично начал сезон-1992/1993: 11 голов в 19 матчах, в том числе и два хет-трика. Первый – в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (4:3), второй – уже в АПЛ, в ворота «Тоттенхэма» (5:0). Тогда же появились слухи о переходе Кантона в стан принципиального соперника «Лидса» – «Манчестер Юнайтед».

Видео доступно на «Чемпионате».

Переход в «МЮ» и статус «короля». Фергюсон восхищался игрой Эрика

Сэр Алекс Фергюсон нуждался в таком игроке, как Эрик. «МЮ» не хватало волшебника, а в АПЛ таких было, по сути, только двое – Кантона и Ле Тиссье. Договориться с «Саутгемптоном» не получилось, «Лидс» оказался сговорчивее.

Кантона пришёл в «МЮ» по ходу сезона и сразу получил седьмой номер. Так началась история Короля Эрика, как прозвали его фанаты «МЮ». За полгода француз провёл 22 матча, забил 9 голов и оформил 11 ассистов. Эрик продолжал также вести за собой и сборную – в итоге 3-е место в голосовании за «Золотой мяч» в 1993 году. Кантона уступил только Баджо и Бергкампу.



На поле Эрик был неудержим. Он мог делать в атаке всё, что нужно нападающему. Достаточно высокий рост (188 см) помогал бороться «на втором этаже», крепкое телосложение – толкаться с мощными защитниками. Скорость, техника, удар с обеих ног, видение поля, голевое чутьё – всё это про Кантона.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Никто не освещал собой «Олд Траффорд» так, как делал это Кантона», – вспоминал позже Фергюсон. Француз стал для «МЮ» чем-то большим, чем просто игроком и лидером. Кантона – это поднятый воротник, гордый профиль и орлиный взгляд из-под густых бровей. Икона и символ «Манчестер Юнайтед» 1990-х годов.

Неожиданное завершение карьеры. Эрик заявил, что потерял страсть к футболу

С приходом Кантона манкунианцы начали династию в АПЛ. «МЮ» выиграл четыре титула за пять лет, и во многом благодаря тому, как играл Эрик. Он держал свою высокую планку – не менее 20 очков по системе «гол+пас» каждый сезон. В 1994 году Эрика признали игроком года в АПЛ (по версии футболистов ПФА).

Правление Короля Эрика продлилось недолго. Уже в 1997 году Кантона заявил, что заканчивает карьеру. Такое решение стало полной неожиданностью для всех. Первым об этом узнал Фергюсон, сразу после поражения «МЮ» от дортмундской «Боруссии» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-1996/1997. Спустя месяц Эрик, накануне своего 31-го дня рождения, сделал официальное заявление для прессы: «Я всегда говорил, что, как только потеряю страсть к игре, закончу карьеру. Никто мне не верил, но я правда ухожу из футбола».



Новой страстью для Кантона стал кинематограф. Первый актёрский опыт случился в 1995 году, когда он ещё выступал за «МЮ». Сейчас на счету Эрика более 20 фильмов и эпизодические появления в рекламах, роликах и клипах. Последняя работа – клип Лиама Галлахера (бывшего солиста группы Oasis), в котором Кантона, что символично, играет короля. Также в 1990-х Эрик пробовал себя в качестве модели, приняв участие в показе Paco Rabanne.

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С уходом Кантона в «МЮ» началось омоложение состава. «Класс-92», состоявший из самых талантливых воспитанников клуба, играл всё больше и больше. Капитанская повязка от Эрика перешла к Рою Кину, а «семёрка» досталась Дэвиду Бекхэму. По словам самого Кантона, он чувствовал себя отлично и физически «мог бы играть ещё минимум пять лет». Тем не менее Эрик не жалел о своём решении закончить карьеру так рано.

Штрафные Бекхэма были фантастическими — ими до сих пор можно наслаждаться. Видео Один из этих выстрелов сделал его национальным героем.

Кантона, кстати, хотел уйти из футбола ещё раньше. В 1991 году Эрик, выступая за «Ним», получил дисквалификацию (за бросок мячом в судью). После этого Кантона поссорился с футбольным руководством страны и заявил, что завершает карьеру. Уговорил вернуться его Мишель Платини. В одном из своих фильмов Эрик сказал: «Я не человек. Я – Кантона». И этим всё сказано. Не нужно говорить королю, что и как ему делать. Он сам решит, когда настанет время уйти.