Штрафные Бекхэма были фантастическими — ими до сих пор можно наслаждаться. Видео

«Бекхэм бьёт штрафные лучше, чем я. Он доказал, что важна не только сила, но и точность», – заявил однажды Роберто Карлос. Трудно не согласиться с бразильцем, ведь для многих Дэвид Бекхэм является образцом исполнения стандартов. Антуан Гризманн признался, что в детстве его кумиром был не кто иной, как Бекхэм. Это касается не только штрафных ударов: француз копировал имидж Дэвида, его причёски начала 2000-х и играл в футболах с длинными рукавами.



До сих пор Бекхэм остаётся иконой стиля, но именно штрафные удары позволили ему выделиться на общем фоне. Дэвид занимает первое место в истории АПЛ по количеству голов, забитых прямыми ударами со штрафных. На отработку стандартных положений Дэвид потратил не один год. Далеко не сразу Бекхэм стал таким мастером штрафных, каким его запомнили любители футбола.

Первый гол – только спустя два года

Бекхэм был частью яркой молодёжки «МЮ», выходцев из которой позже назвали «Класс-92». Первым в основе заиграл Райан Гиггз, как самый старший из всех (в 1991 году). Дэвид вместе со Скоулзом, Никки Баттом и братьями Невиллами ждал своего шанса. «Бекхэм выглядел неуклюжим и слабым», – вспоминал Фергюсон в своей автобиографии.



«Класс-92» окончательно влился в первую команду только в сезоне 1995-1996. Каждый имел свою отличительную черту: Гиггз быстро бегал, Скоулз хорошо видел поле, Батт играл полезно играл от штрафной до штрафной. Главной фишкой для Дэвида стали его удары и выверенные передачи. 20-летнему Бекхэму доверили все стандарты: до этого в «МЮ» штрафные исполняли Кантона, Ирвин или даже Гарри Невилл, угловые – Гиггз и Скоулз.

Подачи Бекхэма были особенными. Объясняем, как он их натренировал Тренировки с окнами, шинами и в темноте.

С подачами Дэвид справлялся отлично, а вот удары со штрафных ему долгое время не удавались. Он забивал с игры, в том числе и дальними ударами, но на отработку штрафных ушло немало времени. «Каждый раз Бекхэм оставался после тренировок и работал над штрафными. Как минимум час, изо дня в день», – отмечал трудолюбие молодого хавбека Пол Инс.



Первый гол со штрафного случился только в сезоне 1996/1997. «МЮ» приехал в гости к «Саутгемптону», который хоть и боролся за выживание, но отличался своей боевитостью. К середине первого тайма «святые» неожиданно вели в счёте 2:0. Незадолго до перерыва «МЮ» получил право на штрафной удар, к мячу подошли Кантона и Бекхэм. На спине Дэвида красовалась непривычная для многих «десятка», да и форма «красных дьяволов» выглядела тогда необычно. Удар Бекхэма получился не слишком сильным, но зато точным. «МЮ» проиграл в том матче (6:3), но гол Дэвида со штрафного стал первым для него в АПЛ.

Видео доступно на «Чемпионате».

Штрафные Бекхэма стали секретным оружием «МЮ»

После того, как «МЮ» покинул Кантона в 1997 году, седьмой номер оказался свободен, а вместе с ним и капитанская повязка. Фергюсон считал, что по наследству и то, и другое должно перейти Рою Кину. Ирландец уступил Бекхэму «семёрку», хотя сэр Алекс был против: «Я знаю, что он хочет этот номер, но он его не получит». Как позже рассказал Кин, тренер боялся, что Дэвид «зазвездится» с культовым для «МЮ» номером на спине.

Бекхэм всё-таки получил то, чего хотел, и на правах новой «семёрки» повёл команду за собой. Несмотря на довольно юный возраст (22 года), Дэвид стал лидером «МЮ». В сезоне 1997/1998 Дэвид записал на свой счёт 11 мячей и 18 результативных передач. По системе «гол + пас» лучше был только Энди Коул – 25 мячей и 9 ассистов.

Шерингем и Коул ненавидели друг друга. Они не общались, но при этом классно играли за «МЮ» Бывшие одноклубники помирились спустя много лет. Из-за чего они поругались в далёком 1995 году?

Дэвид продолжал работать над исполнением стандартов. Мяч, забитый Бекхэмом в ворота «Ливерпуля», оказался единственным для него в сезоне АПЛ 1997/1998 со штрафных, но именно здесь проявились его лидерские качества. На 70-й минуте, когда счёт был равным, Дэвид перехитрил «мерсисайдцев»: вместо удара над стенкой он пробил в дальний угол, застав врасплох голкипера. Гол Бекхэма стал победным для «МЮ», а Энди Коул спустя четыре минуты уже добивал соперника (3:1).

Видео доступно на «Чемпионате».

Со временем штрафные Бекхэма стали для «МЮ» чем-то вроде секретного оружия. «Каждый раз, когда соперник фолил возле своей штрафной, я был в предвкушении. Всё, что от меня требовалось – пробить так хорошо, чтобы вратарь не взял мяч, в какой угол он бы не побежал». На следующий сезон Дэвид забил пять мячей со штрафных, ещё через год – четыре. Ниже этой планки Бекхэм не опускался вплоть до своего ухода в «Реал» в 2003 году. Громкому трансферу предшествовал не менее громкий скандал, в котором участвовал даже сэр Алекс Фергюсон.

Исторический скандал в раздевалке «МЮ»: Фергюсон разбил Бекхэму бровь, Дэвида держали трое Это было ровно 17 лет назад.

Почти 17 лет держится рекорд Бекхэма по голам со штрафных в АПЛ. На его счету 18 голов в 264 матчах за «МЮ» в чемпионатах Англии. Для сравнения, ближайшие преследователи – Анри и Дзола – имеют по 12 мячей, хотя провели почти столько же матчей в АПЛ (258 и 229 соответственно). Криштиану Роналду, пришедший на замену Бекхэму в «МЮ», забил 11 голов со штрафных в 196 матчах.

Дэвид Бекхэм в «Лос-Анджелес Гэлакси» Фото: Robert Mora/MLS via Getty Images

Лучший гол в карьере – за сборную Англии

Штрафные Бекхэма помогали не только «МЮ», но и сборной. В отборе к ЧМ-2002 англичане боролись с Германией за первое место в группе. На «Олд Траффорд» могла случиться сенсация – к 90-й минуте греки вели в счёте 1:2. Мяч, забитый Бекхэмом со штрафного в добавленное время, вывел сборную Англии на чемпионат мира. Матч закончился вничью (2:2), как и встреча Германия – Финляндия (0:0). По дополнительным показателям англичане заняли первое место и вышли напрямую, а немцы попали в стыковые матчи.

Бекхэм стал национальным героем. После матча британские СМИ сообщили, что Дэвид отрабатывал штрафные накануне игры. Так же, как и в «МЮ», он делал это после тренировки, когда все партнёры уже отдыхали. В игре Бекхэма были недостатки, но исполнение стандартов он довёл до автоматизма. По официальным данным, за свою карьеру Дэвид забил 65 из 144 голов именно со штрафных.