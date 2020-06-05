Французы, которых сборная Романцева обыграла 21 год назад — как они выглядят сейчас?

5 июня 1999 года, ровно 21 год назад, сборная России совершила настоящее чудо. Наши футболисты обыграли в гостях действующих чемпионов мира – французов. Несмотря на довольно сильный состав, команда умудрилась стартовать с трёх поражений, до предела осложнив себе выход на Евро-2000. В Париже россиянам нужна была только победа, но грозные французы, которые не проигрывали больше года, выглядели безоговорочными фаворитами.

В победу гостей не верили даже самые отчаянные оптимисты. Франция создавала больше моментов, но Филимонов несколько раз выручил свою команду, а Панов дважды огорчил Бартеза. За три минуты до конца матча, при равном счёте 2:2, вышедший на замену Цымбаларь отдал голевую передачу на Карпина, который и поставил точку в матче. Сборная России победила (3:2), вернув себе шансы на выход из группы. О наших футболистах, принимавших участие в том матче, неоднократно писали российские СМИ. Но что случилось с французами? Рассказываем, как сложилась их карьера и где они сейчас.

Фабьен Бартез

Тогда: вратарь, 27 лет.



Сейчас: без работы.

Фото: Getty Images

До 2006 года Бартез оставался основным голкипером сборной Франции. В том же году Фабьен заявил, что завершает карьеру, но ненадолго вернулся и провёл сезон-2006/2007 в «Нанте». В 2012-м Бартез стал почётным президентом клуба «Люзнак» (6-й дивизион Франции), чуть позже – генеральным директором. Фабьен являлся частью грандиозного проекта, в планах был даже выход в Лигу 2. Но, как ни старался Бартез, футбольные власти страны не дали «Люзнаку» возможности пробиться наверх. Некоторое время Фабьен пытался судиться, но сдался и подал в отставку. Сейчас находится без работы. Видимо, может себе позволить.

Лилиан Тюрам

Тогда: правый защитник, 27 лет.



Сейчас: политический деятель и активист.

Фото: Getty Images

Тюрам долгое время бороздил правый фланг обороны, но с возрастом переместился в центр. На его счету 142 матча за сборную (рекордный показатель). Карьера француза продолжалась до 36 лет, а последним клубом стала «Барселона». Затем Лилиан подался в политику: выступал против режима Николя Саркози, отстаивал права темнокожих, участвовал в митингах за легализацию однополых браков во Франции. Сыновья Тюрама, Маркус и Хефрен, также стали профессиональными футболистами – выступают за мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Ниццу» соответственно.

Лоран Блан

Тогда: центральный защитник, 33 года.



Сейчас: тренер, находится без клуба.

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Блан входит в топ-10 игроков в истории сборной Франции по количеству матчей (97 игр). В 2001-2003 годах Лоран выступал за «МЮ», после чего завершил карьеру игрока и начал карьеру тренера. В послужном списке Блана – «Бордо», сборная Франции и «ПСЖ». С 2016 года Лоран находится без клуба, хотя периодически появляются слухи о его возможном приглашении. Так, например, Блан мог возглавить «Монако» минувшей зимой, но монегаски выбрали Роберта Морено.

Марсель Десайи

Тогда: центральный защитник, 31 год.



Сейчас: занимается благотворительностью, работает на ТВ.

Фото: Getty Images/instagram.com/marceldesaillyofficial

Десайи провёл 116 матчей за Францию (третий показатель в истории сборной). Он одним из первых уехал на заработки в Катар, где играл до 2005 года. По окончании карьеры работал экспертом на BBC Sport и Canal+, освещал матчи АПЛ, ЧМ-2006, Евро-2008 и Кубка африканских наций-2008. С 2012 года занимается благотворительностью, сотрудничает с UNICEF в качестве посла доброй воли на территории Ганы (родной для Марселя страны).

Венсан Канделя

Тогда: левый защитник, 25 лет.



Сейчас: танцует, снимается в роликах для «Ромы».

Фото: Getty Images/facebook.com/VincentCandelaOfficialPage

Большая часть карьеры Венсана прошла в «Роме». В 2009 году он провёл прощальный матч, на который приехали бывшие одноклубники и партнёры по сборной Франции. Сейчас Канделя – частый гость на телевидении, даже засветился в итальянской версии «Танцев со звёздами». Также Венсан появляется на клубном ТВ «джалоросси».



ВИДЕО

Эммануэль Пети

Тогда: опорный полузащитник, 28 лет.



Сейчас: футбольный эксперт.

Фото: Getty Images/youtube.com

Забил первый мяч в ворота сборной России. Карьера Пети могла быть более насыщенной, если бы не травма колена. В сезоне-2003/2004 француз провёл всего 7 матчей за «Челси». Эммануэля хотели видеть в «Болтоне», но тот решил закончить с футболом в 34 года. Сейчас Пети работает экспертом на телевидении (как английском, так и французском). Также он принял участие в съёмках документального фильма The Feud, посвящённого противостоянию Арсена Венгера и сэра Алекса Фергюсона.

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Дидье Дешам

Тогда: центральный полузащитник, 30 лет.



Сейчас: главный тренер сборной Франции.

Фото: Getty Images

Дешам пять лет выводил сборную с капитанской повязкой, в том числе и на победных ЧМ-1998 и Евро-2000. Завершив карьеру, Дидье стал тренером, и сложно сказать, в каком амплуа он реализовал себя полнее. Как игрок Дешам брал Лигу чемпионов, входит в список «ФИФА 100». Как тренер – вывел сборную в финал Евро-2016 и выиграл ЧМ-2018, а также признан лучшим тренером мира в 2018 году. В любом случае Дидье добился выдающихся успехов в футболе.

Юрий Джоркаефф

Тогда: атакующий полузащитник, 31 год.



Сейчас: развивает футбол в Армении и США.

Фото: Getty Images

Джоркаефф отлично проявил себя в «Монако» и «Интере», выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА вместе с «ПСЖ», провёл 82 матча за сборную Франции. В 37 лет Юрий отправился в США, где развивал местный футбол. По окончании карьеры продолжил делать то же самое, но ещё и в Армении. Джоркаефф имеет армянские корни и однажды заявил, что мечтает когда-нибудь возглавить сборную Армении. С 2019 года Юрий отвечает за социальные проекты в ФИФА.

Сильвен Вильтор

Тогда: правый вингер, 25 лет.



Сейчас: играет на ветеранских турнирах.

Фото: Getty Images/twitter.com/sylwiltord

Удвоил преимущество французов, но почти сразу Панов сравнял счёт. Вильтор здорово играл в «Арсенале», стал частью непобедимой команды Венгера. В 2004 году Сильвен вернулся на родину, где играл до 38 лет. Завершив карьеру, Вильтор работал на ТВ, а в 2015 году принял участие в реалити-шоу Dropped (аналог «Последнего героя). Там Сильвен мог погибнуть, но «вовремя» покинул шоу: на следующий день произошло крушение вертолёта, где погибли его коллеги. «Просто нет слов. Очень жаль моих друзей», – написал позже Вильтор в своём «твиттере». Сейчас Сильвен играет на ветеранских турнирах, как и многие его партнёры по сборной Франции.

Николя Анелька

Тогда: центральный нападающий, 20 лет.



Сейчас: работает тренером в молодёжке «Лилля».

Фото: Getty Images/instagram.com/nicoanelka39

Анелька сменил 12 клубов, но больше всего известен по выступлениям за «Челси». В 2012 году Николя занесло в Китай, где он был играющим тренером в «Шанхай Шеньхуа». То же самое случилось спустя два года, но уже в Индии («Мумбаи Сити»). Анелька также занимал пост спортивного директора в алжирском «Хуссейн Дей» и советника в голландской «Роде». Сейчас Николя работает в «Лилле» тренером молодёжной команды.

Кристоф Дюгарри

Тогда: левый вингер, 27 лет.



Сейчас: комментатор на французском телевидении.

Фото: Getty Images/twitter.com/TeamDugaRMC

После неудачных попыток заиграть в «Барселоне» и «Милане» Дюгарри вернулся во Францию. Кристоф закончил с футболом в 33 года, после чего начал работу на телевидении. В 2009 году Дюгарри выиграл звание лучшего комментатора Франции (по версии L’Equipe), называл французские версии игр Pro Evolution Soccer. Летом 2020 года руководство канала RMC заявило, что Дюгарри покидает свою должность. Где он продолжит работу, пока неизвестно.

Патрик Виейра

Тогда: центральный полузащитник, 22 года.



Сейчас: главный тренер «Ниццы».

Фото: Getty Images

Виейра вышел на замену за полчаса до окончания матча. Когда карьеру завершили Пети и Дешам, именно Патрик стал основным игроком в центре поля сборной Франции. В «Арсенале» Виейра был капитаном и лидером команды, а его уход заметно ослабил «канониров». Патрик уехал в Италию, но играл там не очень удачно, особенно в «Интере» – всего 91 матч за четыре сезона (сказались травмы и возраст). Виейра закончил карьеру в «Манчестер Сити», затем начал работу тренером в юношеской и резервной командах «горожан». Сейчас Патрик возглавляет «Ниццу» и на хорошем счету. Именно Виейра считался претендентом №1 на пост главного тренера «Арсенала», когда клуб покинул Унаи Эмери.

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Робер Пирес

Тогда: крайний полузащитник, 25 лет.



Сейчас: мечтает стать главным тренером.

Фото: Getty Images

Судьбы Пиреса и Виейра очень похожи: оба вышли на замену в матче с Россией, отлично играли в «Арсенале», а по окончании карьеры начали тренировать. Правда, сначала Робер побегал в Индии, тем самым пытаясь поднять уровень футбола в стране («Для меня этот проект много значит. Индия должна прогрессировать, расти. Это важно для меня»). С 2015 года Пирес работал в «Арсенале», помогал Венгеру и Юнгбергу в качестве ассистента. Сейчас Робер мечтает о карьере главного тренера, о чём заявил буквально на днях сайту Goal.com.

Ален Богоссян

Тогда: центральный полузащитник, 28 лет.



Сейчас: технический директор сборной Франции.

Фото: Getty Images/instagram.com/boghossianalain14

Богоссян вышел на замену в самом конце игры. Карьера Алена закончилась в 32 года из-за травм, наибольшего успеха он добился в «Парме» – Кубок УЕФА-1998/99, два Кубка Италии. В 2008 году Богоссян входил в тренерский штаб Раймона Доменека, когда тот возглавлял сборную Франции. Также Ален работал с бывшим партнёром по команде – Лораном Бланом. С 2012 года Богоссян занимает должность технического директора сборной Франции, опять же, при хорошо знакомом ему Дидье Дешаме.