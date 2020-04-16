Как начиналась вражда Фергюсона и Венгера. Грязная игра «МЮ», обвинения в подкупе судей

В 1990-е годы Англия не знала клуба сильнее, чем «Манчестер Юнайтед». Под руководством Алекса Фергюсона «МЮ» брал титул за титулом, в команде играли настоящие звёзды – Эрик Кантона, Марк Хьюз, Пол Инс. Опытный состав дополняла дерзкая молодёжь в лице Бекхэма, Гиггза, Скоулза и братьев Невилл. Лишь в сезоне-1994/1995 «красные дьяволы» упустили чемпионство, уступив «Блэкберну» один балл. Тот успех «Роверс» был единичным (уже через год они заняли 7-е место) и «МЮ» без проблем вернул себе титул. Казалось, что «красные дьяволы» станут гегемонами в АПЛ и никто не сможет составить им конкуренцию.



Так было до 1996 года, пока «Арсенал» не возглавил Арсен Венгер. Француз уже на второй год пребывания в Англии привёл «канониров» к титулу АПЛ. Именно «Арсенал» станет главным соперником «МЮ» в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Борьба за чемпионство в Англии будет напряжённой, как и отношения между двумя тренерами.

Фергюсон и Венгер не всегда враждовали. По крайней мере открыто

Назначение Арсена Венгера в «Арсенал» выглядело весьма спорным. Француз был ноунеймом: до переезда в Англию возглавлял «Нагою Грампус», а титулы, добытые с «Монако», уже успели забыть. За два года, что Венгер провёл в Японии, он успел выучить язык – покидая «Нагою», Арсен обратился к болельщикам на японском.



В одном из интервью Фергюсона спросили, что он думает о назначении Венгера в «Арсенал»: «Знаю, что он работал в Японии. Венгер может быть полезен «Арсеналу». Британская пресса отмечала при этом интеллект Арсена, в том числе и его знание языков. Фергюсон язвительно парировал: «Говорите, он умный, потому что говорит на пяти языках? У нас в академии есть парень из Кот-д'Ивуара, который тоже говорит на пяти языках».



Оказавшись в новом чемпионате, Венгер столкнулся с проблемами, в том числе связанными с «МЮ»: «Расписание матчей составлено так, что «МЮ» отдыхает и может выиграть всё. Это неправильно». В первом сезоне «Арсенал» занял 3-е место, отстав от «МЮ» на 7 очков. Обе очные встречи «канониры» проиграли (1:0 на выезде и 1:2 дома). Тогда «Арсенал» только набирал мощь (их время придёт чуть позже), а пока бронзовые медали, добытые под руководством Венгера, были приятным сюрпризом. «Я переживал, что такой хороший парень, как Арсен, никогда ничего не выиграет в Англии», – вспоминал Мартин Киоун.

Алекс Фергюсон и Арсен Венгер Фото: John Peters/Getty Images

Первый успех Венгера – результат его работы на трансферном рынке

Перед началом сезона-1997/1998 «МЮ» купил Тедди Шерингема – одного из лучших форвардов АПЛ того времени. Венгер понимал, что для борьбы за титул нужен мощный состав, поэтому искал усиление. Нужных игроков Арсен находил в основном на родине. Ни Фергюсон, ни кто-либо другой в Англии не знал французский рынок так, как знал его Венгер.



Первыми в «Арсенал» пришли юный Николя Анелька, едва успевший дебютировать в «ПСЖ», и Патрик Виейра, который неудачно съездил в «Милан». На этом трансферы «канониров» в первый сезон Венгера закончились. Летом 1997 года в «Арсенал» перешёл Эммануэль Пети, знакомый Венгеру по совместной работе в «Монако». Со временем «Арсенал» станет самой французской командой АПЛ – позже состав «канониров» пополнят Анри, Пирес и Вильтор.



Французы отлично вписались в команду. В 14-м туре АПЛ «канониры» победили «МЮ» со счётом 3:2, по голу забили как раз Виейра и Анелька. За «красных дьяволов» дублем отметился Шерингем. Во втором круге «Арсенал» также был сильнее 1:0, победный гол забил Марк Овермарс – ещё один новичок «канониров», который пришёл в клуб при Венгере. «Арсенал» пришёл первым к финишу сезона-1997/1998, добавив к титулу АПЛ ещё и Кубок Англии.

Арсен Венгер не обращает внимания на сэра Алекса Фергюсона Фото: Clive Mason/Getty Images

Французы были слишком «мягкими» для АПЛ

Это был мощный щелчок по носу «МЮ» и лично Фергюсону. Как остановить такой «Арсенал»? Стив Макларен, работавший ассистентом Фергюсона в «МЮ», вспоминал: «Я почти не спал первые полгода в сезоне-1998/1999. Каждый день Алекс повторял, что мы должны обыграть «Арсенал», чего бы нам это ни стоило». «МЮ» тренировался без выходных, Фергюсон «накачивал» своих игроков.



«МЮ» и «Арсенал» встретились в полуфинале Кубка Англии сезона-1998/1999. Первая игра закончилась вничью 0:0, а вот ответная встреча стала отправной точкой в противостоянии двух тренеров и команд. С того момента вражда между ними стала чем-то бОльшим. Фергюсон понимал, что нужны радикальные меры: играть надо жёстко, оказывая давление на соперника, тем самым лишить «канониров» мяча. Слабым звеном в «Арсенале», по мнению Алекса, были легионеры. Главным образом это касалось французов: «Они мягкие, как их чёртов сыр! Идите и размажьте их по полю!»

«Накачка» от Фергюсона пошла на пользу «МЮ» – уже на 17-й минуте Бекхэм открыл счёт дальним ударом. Против игроков «Арсенала» играли грубо, порой даже грязно. Особо отличился Рой Кин, исполнявший роль цепного пса: ирландский тафгай охотился на Виейра, Бергкампа, Овермарса и Анелька. В итоге Кин недоиграл матч, получив вторую жёлтую на 74-й минуте. Чуть раньше Бергкамп сравнял счёт: удар из-за пределов штрафной угодил в Япа Стама, мяч изменил траекторию и залетел в дальний угол. Бергкамп мог принести победу «Арсеналу», но не реализовал пенальти. В дополнительное время Райан Гиггз забил легендарный гол, пробежав полполя сквозь защиту «канониров». «МЮ» прошёл дальше, в финале переиграл «Ньюкасл» и выиграл Кубок Англии. Сезон-1998/1999 был культовым – «красные дьяволы» взяли требл, добавив к титулу АПЛ и Кубку Англии победу в Лиге чемпионов.

Гиггз должен был стать игроком «Ман Сити». Его привёл в «МЮ» разносчик газет Как Гиггз попал в «МЮ» — это детектив. Его ждали в офисе «Сити».

После матча Фергюсон пригласил Венгера выпить, как он это делал со всеми тренерами АПЛ. Арсен вежливо отказался, а Алекс этого не простил. С тех пор колкости между ними в прессе участились. Венгер намекал, что Фергюсон подкупает судей. Алекс в ответ заявлял, что Арсену лучше держать рот на замке, ведь он здесь чужак и лучше бы ему научиться уважать местные традиции.

Фергюсон и Венгер руководят командами от кромки поля Фото: Matthew Peters/Getty Images

Венгер даже слышать не хотел о Фергюсоне

«МЮ» и «Арсенал» чередовали титулы в Англии следующие пять лет, но пик противостояния между Фергюсоном и Венгером пришёлся на сезон-2003/2004. Ключевая битва – матч на «Олд Траффорд» в рамках 6-го тура АПЛ. По старой памяти, игроки «МЮ» жёстко играли против «канониров», в том числе и Руд ван Нистелрой. Сначала голландец запрыгнул на Виейра, спровоцировав его тем самым на отмашку. Патрик получил красную карточку, а ван Нистелрой чуть позже заработал пенальти. Руд, находясь в штрафной «Арсенала», завалился на газон – арбитр Стив Беннетт указал на «точку». Судейское решение выглядело спорным, пробить одиннадцатиметровый вызвался сам Нистелрой. Удар голландца пришёлся в перекладину, после чего Мартин Киоун набросился на Руда.



Началась потасовка. Футболисты потолкались и разошлись, а Фергюсон и Венгер ещё долго обсуждали этот матч. «Поступок игроков «Арсенала» был худшим, что я когда-либо видел в спорте. Считаю, что матч нужно переиграть», – заявил сэр Алекс после игры. «Арсенал» по итогам сезона-2003/2004 стал чемпионом, подняв над собой золотой Кубок АПЛ. «Канониры» установили рекорд, не проиграв ни одного матча в чемпионате.

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«МЮ» горел желанием остановить «Арсенал», который был на диком кураже. В сезоне-2004/2005 «канониры» приехали на «Олд Траффорд», имея в своём активе 49-матчевую серию без поражений (это почти полтора года). Под конец игры «МЮ» заработал пенальти, который пошёл бить… ван Нистелрой! Голландец на этот раз был точен – развёл по углам мяч и Леманна. Уже в добавленное время второй гол забил Уэйн Руни. Но самое интересное в матче, кроме прерванной серии «Арсенала», происходило в тоннеле «Олд Траффорда».



«Канониры» не смирились с поражением – они считали, что пенальти вновь придумал судья. Сол Кэмпбелл отказался пожать руку Уэйну Руни. Оказавшись в тоннеле, игроки начали толкаться. Арсен Венгер рванул туда, где ему первым попался ван Нистелрой. «Ты симулянт!» – крикнул Арсен голландцу. Вовремя подоспел Фергюсон, который встал на защиту своего игрока. В лицо сэра Алекса внезапно прилетел кусок пиццы. По словам Фила Невилла, это сделал 17-летний Сеск Фабрегас.

«Судья решил исход матча, как это часто бывает на «Олд Траффорд. Даже Руни признал, что пенальти не было», – заявил Венгер после игры. Фергюсон в ответ сказал, что поведение француза является позорным и нужно уметь принимать поражения. Арсен и слушать не мог о «МЮ», тем более о Фергюсоне. Через три месяца команды снова встретились. Страсти вспыхнули уже в подтрибунке «Хайбери»: Виейра и Кин обменялись оскорблениями, после чего продолжили выяснять отношения уже на поле.



В 2004 году настала эпоха «Челси» – теперь уже «аристократы» боролись с «МЮ» за титул АПЛ. «Арсенал» отошёл на второй план, как и противостояние Фергюсона и Венгера. Сэр Алекс понимали, что Арсен теперь не является угрозой. Опасаться нужно Моуриньо, который в первые два года своей работы взял два титула. Вражда между двумя великими тренерами сошла на нет. Фергюсон напоследок взял чемпионство и завершил тренерскую карьеру в 2013 году. Венгер, в отличие от сэра Алекса, ушёл из «Арсенала» на минорной ноте, но любители футбола ещё долго будут помнить дуэль Фергюсона и Венгера – лучших тренеров АПЛ конца 1990-х и начала 2000-х.

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