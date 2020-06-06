«Барселона» давала Аршавину контракт на 5 лет. «Зенит» просил взамен Месси

29 мая свой 39 день рождения отпраздновал один из самых ярких футболистов в истории нашего футбола – Андрей Аршавин. В этот же день он дал интервью коллегам с «Матч ТВ», в котором в очередной раз затронул тему своего сорвавшегося трансфера в «Барселону» в 2008 году. Мы выяснили, как это было.

Тест. Хорошо ли вы знаете Аршавина? День рождения мастера — отличный повод это проверить.

«Барселона» следила за Аршавиным год. Предложение было сделано после матча с Голландией

Аршавин с детства мечтал играть за «Барселону», поэтому был готов сорваться в этот клуб в любой момент. От интереса до официального предложения со стороны каталонцев прошло около года. Помогал в этой сделке агент Дмитрий Селюк.



— Они реально за ним следили, интересовались, — рассказывает Селюк. – Важно понимать, что РПЛ — это не тот чемпионат, по игре в котором «Барселона» будет брать футболиста. Поэтому «Барселона» внимательно за ним наблюдала в Кубке УЕФА, где Аршавин был хорош. У Андрея всегда красной нитью через всю карьеру проходила его любовь к «Барселоне». Я это знал, поэтому неоднократно разговаривал с президентом клуба – Лапортой. Катализатором, конечно, стала игра Аршавина на чемпионате Европы.



Важно отметить, что Аршавин нравился и лично Гвардиоле, который именно тем летом возглавил «Барсу». Журналист Marca по имени Луисфер, отвечающий за «Барселону», подтверждает это.



— Аршавин очень нравился Гвардиоле, — рассказывает Луисфер. – Андрей отлично подходил «Барселоне» по стилю игры. Его умения идеально раскрылись бы именно в «Барселоне». Мне кажется, здесь бы он мог заиграть в манере Хави и Иньесты.



Правда, не все считают, что Аршавин бы заиграл в Испании. Мы связались с помощником Дика Адвоката — Корнелиусом Потом, который работал с Диком в Питере, и он сказал следующее: «Думаю, Аршавин не был достаточно хорош, чтобы играть за «Барселону». Он был фантастическим игроком в «Зените», но «Барса» была командой совершенно другого уровня».



Но по итогу, официальная бумага от «Барселоны» с предложением на 15 млн евро пришла в питерский клуб 25 июля, за день полуфинала Евро с Испанией.

Самые дорогие российские игроки 2010 года. Аршавин стоил больше, чем сегодняшние звёзды! Хотя форварду «Арсенала» и сборной России было тогда уже 29 лет.

Лапорта лично говорил с Аршавиным по телефону. «Зенит» уже даже начал искать игрока на замену

— За день до официального предложения я позвонил Аршавину, — продолжает вспоминать Селюк. – Мы сидели вместе с Лапортой и решили ему позвонить. Я передал трубку Лапорте, а сам помогал с переводом. Лапорта спросил у Андрея – хочет ли он играть за «Барселону», на что получил положительный ответ. После этого никаких сомнений не было, и процесс был запущен. «Барса» предложила Андрею пятилетний контракт. Получал бы он даже больше, чем в «Арсенале».

В питерском клубе почти сразу же подтвердили получение бумаг от «Барселоны». Сделал это советник президента «Зенита» по трансферным вопросам Константин Сарсания. «Барселона» сделала официальное предложение «Зениту» о покупке Аршавина, — сказал тогда Сарсания. — Но обсуждать мы его будем только после того, как Андрей вернётся в расположение «Зенита». Не могу сказать, что 15 миллионов евро — это подходящая цена для такого футболиста. Клуб оценивает уровень его мастерства выше. Хотя, конечно, всё это решится только после переговоров с самим футболистом. Окончательную цену сформирует совет директоров «Зенита».



В «Барселоне» тоже оперативно отреагировали на новости, которые появились в прессе. Вице-президент клуба Ферран Сориано подтвердил интерес к Андрею, а спортивный директор Чики Бегиристайн сказал следующее: «На чемпионате Европы он доказал свой класс. Это очень одарённый игрок. Но я пока не готов сказать что-то конкретно. Не люблю рассуждать гипотетически. Если будет какой-то факт, то тогда уже можно будет что-то комментировать. Сейчас в жизни Аршавина важный карьерный виток. Очевидно, что это прекрасный футболист, но я не хочу обсуждать возможность его перехода. Если однажды он станет игроком «Барсы», то мы обо всём расскажем. У него прекрасные данные, но я не собираюсь ничего утверждать».



В «Зените», по словам Сарсании, уже даже начали рассматривать варианты на замену Аршавина. Но всё решал «Газпром».

Переговоры с «Барселоной» вёл Александр Медведев, а решал всё Алексей Миллер. Он потребовал у «Барселоны» Месси взамен Аршавина

Переговоры между «Барселоной» и «Зенитом» не были долгими. По словам Селюка, первым бумагу от «Барселоны» увидел Александр Медведев. Сейчас он является гендиректором «Зенита», а тогда занимал аналогичную должность в «Газпром Экспорт». С представителями «Барселоны» общался именно Медведев, а решение по трансферу принимал лично Миллер.



— Всё решал непосредственно Миллер. В тот момент Аршавин был символом России и «Зенита», — продолжает — Селюк. Стоит признать, что Миллер очень красиво ответил «Барселоне», попросив взамен Месси. Аршавин для «Зенита» тогда действительно был, как Лео для «Барселоны». Ответ от «Зенита» пришёл буквально через день-два после предложения. После этого стало понятно, что сделки не будет.

— Андрея вообще не хотели продавать. Дело было не в деньгах, в тот момент 18 млн евро, за которые его продали в «Арсенал» через полгода, ничего не решали. Если бы они решали, я сам бы доплатил эти 3 миллиона, — говорит Селюк. — Это была принципиальная история. Думаю, в «Зените» потом пожалели, что тогда его не отпустили. После того как его лишили возможности осуществить мечту детства, у Аршавина пропала мотивация, следующие полгода он отыграл не так хорошо. В итоге» «Зениту» пришлось принять предложение в 18 млн евро от «Арсенала».



Подводя итог, Селюк считает, что карьера Аршавина могла сложиться совсем по-другому, если бы переход состоялся.



— Если бы Аршавина отпустили в «Барселону», он был бы лучшим игроком России за всё время, — уверен Селюк. — Он с «Барселоной» мог бы и титулы завоевать, это был бы игрок экстра-класса. И, возможно, с Барановской на море не было бы качки. Всё, возможно, сложилось бы совсем по-другому. Сейчас Андрей был бы не ведущим или экспертом на «Матч ТВ», а сидел на платном испанском канале и давал оценку игре Месси и Рамоса и иногда подкалывал Смолова.