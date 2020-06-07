«Вот там реально было страшно». Как ЦСКА убегал от разъярённой толпы в Ереване

Чемпионат СССР по футболу начал разваливаться еще до того, как не стало страны под названием Советский Союз. Уже в 1990 году грузинские клубы начали проводить свой турнир, равно как и представители Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония). Последним чемпионом СССР в 1991 году стал ЦСКА, но не обошлось без приключений. Народные волнения в советских республиках как раз набирали силу.

«В России сама жизнь диктовала — можно воровать». Как распродали золотой ЦСКА Они могли стать командой-династией, но разъехались в Финляндию, Австрию, Чехию. По нынешним временам – за копейки.

«Армейцы» на пути к первому за 20 лет чемпионству приехали в гости к «Арарату». К тому моменту Армения объявила о независимости, хотя де-юре ещё входила в состав СССР. Для ЦСКА поездка в Ереван едва не стала роковой: местные фанаты устроили беспорядки, а футболистам пришлось спасаться от разъярённой толпы.

«Арарат» не проигрывал дома. В Ереване теряли очки «Спартак» и киевское «Динамо»

«Армейцы» с первых туров захняли первую строчку в таблице, но борьба за чемпионство шла до конца. Главный соперник – московский «Спартак» – шёл по пятам за командой Павла Садырина. Выезд в Ереван не воспринимался как лёгкая прогулка, ведь «Арарат» не проигрывал дома уже 8 матчей. До армейцев на «Раздане» потеряли очки многие лидеры: киевское «Динамо» (1:1), «Черноморец» (0:0), а «Спартак» и вовсе проиграл (1:2).



За два года до выезда в Ереван ЦСКА попал в неприятную историю в Кутаиси. Уже тогда на Кавказе ощущалась неприязнь к гостям из России. Павел Садырин рассказывал: «Дзодзуашвили (главного тренера «Торпедо». — Прим. «Чемпионата») я хорошо знал, уважал его как игрока и товарища по тренерскому цеху. Он попросил меня сыграть вничью, взамен – немалый гонорар. Предложение я отверг, старался перевести всё в шутку. Когда судья не засчитал гол, забитый хозяевами из-за нарушения правил, игроки и тренеры «Торпедо» начали свои провокации. На поле выбежали несколько сотен человек, нашим игрокам пришлось убегать в раздевалки. В подтрибунном помещении Дзодзуашвили набросился на меня с кулаками».



Похожая история случилась и в Ереване. «Перед матчем меня отзывает защитник «Арарата» Сукиасян, говорит: «Отдайте игру, нам нужно». Как будто нам не нужно!» – вспоминал Дмитрий Кузнецов, полузащитник «армейцев». Вообще ЦСКА тех лет тянуло на приключения, и не всегда по своей воле: чуть не разбились на самолёте по пути в Ташкент (в двигатель попала шаровая молния), компания ехала на микроавтобусе из Ярославля и улетела в кювет. Каждый раз обходилось без жертв, но в 1991 году всё же случилась трагедия – в автокатастрофе погиб вратарь Михаил Ерёмин.

В Ереване «армейцы» выиграли. На стадионе начались беспорядки, досталось даже Садырину

Игроки «Арарата» рассердились, услышав отказ сдать игру. Хозяева много атаковали, но забить не могли – уверенно действовал голкипер ЦСКА Дмитрий Харин. Долгое время счёт оставался ничейным – 0:0. В самом конце матча, на 84-й минуте, отличился Олег Сергеев: убежал от Сукиасяна, махнувшего мимо мяча (того самого, кто упрашивал Кузнецова сдать игру) и реализовал выход один на один. «Армейцы» выиграли с большим трудом (1:0), однако здесь начинается всё самое интересное.



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«После гола с трибун полетели камни, и Валерка Масалитин показал им неприличный жест. Народ хлынул на поле, кто-то врезал Садырину в ухо. Разгоняли фанатов при помощи пожарных машин, поливали их водой из брандспойта», – поведал Дмитрий Гончаров, выступавший тогда за дубль «армейцев». Игроки ЦСКА добежали до раздевалки, которую пытались взять штурмом болельщики «Арарата». Полузащитник «армейцев» Михаил Колесников рассказал, как команда готовилась к обороне: «Разъярённая толпа ломала решётки на окнах, ломилась в раздевалку. Вот там реально было страшно. Мы кое-как вырвали душевые трубы, чтобы защищаться».



ЦСКА в полном составе просидел в раздевалке два часа. От голода спасли фрукты, купленные Гончаровым перед матчем (как дублёр он наблюдал за игрой с трибун). Когда страсти поутихли, один из тренеров «Арарата» вывел армейцев со стадиона. Автобус также пострадал – окна забросали камнями. До аэропорта ЦСКА выбирался в сопровождении двух БТР.



Досталось не только команде, но и болельщикам: по словам очевидцев, всех «светлых», кто был хоть отдалённо похож на русских, били без разбора. Фанаты ЦСКА прятались в женском туалете, где их охраняла милиция. Арбитр Тарас Безубяк, обслуживавший тот матч, также «отхватил» в тоннеле стадиона.

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В аэропорту «армейцев» ждала новая проблема: «Нам отказали в трапе и топливе. Сказали: «Вы оскорбили Армению». В самолёт забирались по верёвочной лестнице, кое-как закинули туда Виктора Мурашко, начальника команды. Он весил, наверное, килограмм 140. Взяли с собой несколько болельщиков, которые добирались со стадиона на БТР», – вспоминал Гончаров.



Лётчики, присутствовавшие на матче, также пострадали. К счастью, обошлось без серьёзных травм. Они подняли самолёт с армейцами и улетели, действуя без помощи диспетчеров. Топлива хватило только до Цимлянска (город в Ростовской области). Колесников в интервью «Чемпионату» рассказал, как всей командой они отмечали своё спасение: «Где-то нашли медицинский спирт, сели прям в поле и выпили. Так сказать, сняли стресс».

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После случившегося «армейцы» обратились в милицию, но в ответ получили отказ: «У меня в «Арарате» сосед играет, как я ему в глаза потом буду смотреть?». Футбольное руководство страны также закрыло глаза на инцидент. В том же году ЦСКА, кстати, забросали камнями и бутылками в Донецке: Игорь Корнеев «нарисовал» пенальти в концовке матча с «Шахтёром», что привело в бешенство местную публику. Вопреки всем проблемам и скандалам, ЦСКА стал чемпионом СССР сезона-1991 – последним в истории страны.