«Палыч, ты полмашины на мои штрафы купил!» Где сейчас любимец фанатов «Локо» Заза Джанашия

Заза Джанашия – один из самых ярких персонажей постсоветского футбола 90-х. Он оформлял хет-трики и выводил «Локо» в полуфинал Кубка обладателей кубков, забивал легендарные голы европейским грандам и каждый раз праздновал их по-грузински горячо – фирменным кульбитом.
Начинал Джанашия в клубе из родного города Зугдиди, который находится в очень красивом регионе Грузии — Самегрело-Земо Сванети. Спустя два года игры за «Одиши» он уехал в Тбилиси – играть в высшей лиге. Оттуда попал в «Самтредиа», которая в тот период переживала лучший период в истории: команда завоевала серебро в сезоне-1994/95 и получила право выступать в еврокубках. Но надолго юный Джанашия там не задержался – 15 голами за 19 матчей обратил на себя внимание «Локомотива».
Клубная карьера: «Одиши», Грузия (1991—1993), «Шевардени-1906», Грузия (1993—1994), «Самтредиа», Грузия (1994—1995), «Локомотив» Москва (1996—2001), «Локомотив» Тбилиси, Грузия (2002), «Коджаэлиспор», Турция (2003), «Балтика» Калининград (2004).
Джанашия в «Локомотиве»:
— 194 матча, 52 гола
— два хет-трика в еврокубках
— Кубок России х4
— серебро ЧР х3
— бронза ЧР
— два полуфинала Кубка обладателей кубков
На переговоры с «Локо» прилетел без паспорта – в аэропорту его встречали люди из ФСБ
Джанашию приметили на турнире, которые проводился на сборах: «Самтредиа» играла с «Динамо», «Торпедо» и «Локо». Как рассказывал сам Заза, его команда обыграла всех, а он забил в каждой встрече. На матч «Самтредиа» в квалификации Кубка УЕФА приехали люди Юрия Сёмина, после чего «Локомотив» вышел на него уже напрямую. Ехать в Москву Заза особо не хотел, но всё же полетел.
Да как! Паспорта у 20-летнего Джанашии не было – до этого момента он никогда в жизни на самолётах не летал. Ему пообещали всё устроить – только сядь в самолёт. В Тбилиси он попал на борт без каких-либо проблем:
— Самолет приземлился, все вышли, а я сижу. Поднимаются солдатики: «Кого ждёшь?» – «Не знаю, – говорю. – Но сейчас за мной придут», — вспоминал он в интервью официальному сайту «Локомотива».
Спустя какое-то время на борт поднялись три человека из ФСБ, которых прислал «Локо», и отвезли на стадион:
— Приехали – а тут сидят Сёмин и Филатов, — рассказывал Джанашия в интервью «СЭ». — Они мне чуть ли не с порога: «Поздравляем, Заза, ты – футболист «Локомотива»! Держи контракт, подписывай». А я им заявляю, что подписывать ничего не буду. Они в ступоре: «Как так?» – «Да у меня же паспорта нет!». В общем, улетел в Грузию паспорт делать.
Возвращался Заза в Москву уже для того, чтобы подписать контракт.
«Локомотив» — победитель Кубка России. 1997 год
Фото: Из личного архива Александра Бородюка
За голы грузины дарили ему подарки: перстни, цепи, деньги. Однажды презентовали «Мерседес»
В «Локо» Джанашия пришел в статусе бомбардира, но забивать столько же, сколько в Грузии, у него не получалось: как он сам говорил, отчасти на это влияло качество полей, которые тогда больше напоминали болота, а также жёсткие и физически сильные защитники. Зато каждый гол Заза отмечал эффектно – фирменным кульбитом.
Грузинские друзья преподносили ему за голы подарки: то перстень принесут, то цепочку, то деньги – кто $500, кто $1000. А однажды один из таких товарищей пообещал ему: «Если обыграете «Маккаби» и ты забьешь, то вручу подарок». «Локо» в итоге выиграл, а Заза оформил хет-трик. Первый в истории клуба в еврокубках!
— Товарищ набрал меня: «Закончится тренировка — приезжай в ресторан», — вспоминал он в интервью «СЭ». — Захожу: «Ну, и где подарок?». Думаю — достанет конверт, и я гулять поеду. Он кивнул на стол. Смотрю — лежат ключи от машины.
Заза Джанашия и Руслан Нигматуллин
Фото: Из личного архива Руслана Нигматуллина
В подарок Джанашии достался 140-й «Мерседес» — самый дорогой по тем временам. Друг знал, что дарить – машины были слабостью Зазы. Об этом «Чемпионату» рассказывал Юрий Дроздов:
— Он три дорогих тачки в Москве купил. Как-то Сёмин прикатил в Баковку на новеньком «Мерседесе» С-класса. Так Заза чуть с ума не сошёл – всё ходил вокруг машины, языком цокал. Сёмин подмигивает: «Что, Заза, нравится?» А он: «Палич, ты полмашина на мои штрафы купил!»
А штрафовали Джанашию часто: то за споры с тренером, то за опоздания, то за лишний вес. Сёмин даже как-то назвал его анархистом – за нежелание играть «по заданию». Однажды Зазе сильно досталось в ресторане: по словам футболиста, он сидел с девушкой, когда к нему подошел какой-то парень и начал оскорблять – назвал «черномазым», задирался. Заза кинулся в драку – думал, что мужик один, а в углу ресторана всё это время сидели его друзья. Налетели все вместе …
— Когда Джанашия пришёл после больницы – человека не узнать было, — вспоминал Дроздов. — Нос как у боксёра стал, проваленный.
В милицию Заза обращаться не стал. Впрочем, как и после случая во время драки, которая завязалась из-за оскорблений в его адрес.
Как-то ездил на просмотр в Корею –контракт не подписал, но похудел на 8 кг за неделю из-за собачьего мяса
Прежде чем уехать в Турцию, Джанашия съездил ненадолго в Южную Корею – контракт не подписал, но вернулся похудевшим аж на восемь килограмм. Мало того, что тренировки были жесткими и изнурительными, так еще и мясо диетическое подавали – собачье. Когда Заза узнал, что всю неделю ел собачатину, ему поплохело: затрясло, температура под сорок поднялась. К утру, правда, полегчало, но больше он эти стейки не ел.
—Корейцы суетиться начали: «Вот, контракт, подписывай», — вспоминал он в интервью «Чемпионату». — Я говорю: «Стоп, ребята, куда подписывай, я в «Локо» слетаю сначала, бумаги заберу».
Джанашия вернулся в Россию, и его сразу увезли на сборы «Локомотива» в Сочи.
— Меня вроде хотели продать в Южную Корею, но, как сейчас понимаю, на самом деле просто обманули. Хотели, наверное, чтобы я похудел на местных методиках, — шутил он.
Ушел из «Локо» по собственному желанию, а спустя три года закончил карьеру
В 2001 году Джанашия решил уйти из «Локомотива» — из-за травм голеностопа. Они оба были у него повреждены – до сих пор беспокоят.
— Зачем мучить себя и обманывать команду? – объяснял он свое решение. — Конечно, я мог подписать новый контракт, сидеть на скамейке и получать, именно получать деньги. Но мне этого не надо.
Заза Джанашия в матче с «Анжи»
Фото: РИА Новости
В итоге Заза уехал в Тбилиси, играть за местный «Локомотив», а там неожиданно поступило предложение поехать в Турцию – в клуб «Коджаэлиспор». Он легко согласился, уехал, но поиграть там нормально так и не смог: команда уже начала разваливаться. Сначала закончились деньги, потом ушел почти весь тренерский штаб, а за ним – и руководящий состав.
Сын Сёмина Андрей тогда тренировал «Балтику», и в какой-то момент Джанашии позвонил Юрий Палыч: «Заза, слушай, Андрюхе не поможешь?». Тот согласился – ловить в Турции всё равно было нечего. Пошёл к туркам, решил разойтись с ними по-хорошему: денег просить не стал, только трансфер отдать. Те два месяца виляли, оправдания искали, но в итоге всё сделали.
В Калининграде проблемы с голеностопами ухудшились – играть стало совсем невозможно.
— Может быть, после Турции мне надо было полечиться, и тогда бы я поиграл ещё несколько лет, — говорил он. — А я сразу поехал в первый дивизион и распрощался с карьерой футболиста.
Джанашия начал работать с детьми – сначала в перовском «Локомотиве», потом – в московском. Заза как-то признался, что решение стать детским тренером было спонтанным: в какой-то момент он просто понял, что ничего, кроме футбола, делать не умеет.
Поработав несколько лет в Москве, Джанашия решил вернуться в Грузию, хотя Сёмин и пытался уговорить его остаться. Но Заза решил, что хочет вырастить детей в грузинских традициях и на родной земле.
Заза Джанашия и Дмитрий Лоськов
Фото: fclm.ru
В 2018 году купил клуб, в котором начинал карьеру, чтобы спасти его от банкротства
«Зугдиди», в котором начинал Джанашия, в 2017 году скатился в третий по силе дивизион и мог обанкротиться. Но Заза не позволил родному клубу исчезнуть и в начале 2018 года купил 100% акций через онлайн-аукцион. Команда обошлась ему в 61 тысячу лари (~1,33 млн рублей), нажал на кнопку он за 10-15 минут до конца торгов.
— Я здесь вырос, играл в футбол, научился азам, — рассказывал он в интервью грузинскому «Спутнику». — Нужно что-то делать для родного города. Ведь Зугдиди — это футбольный город, здесь много молодых талантливых футболистов. Так было в мое время, так и сейчас. Мои друзья и родные обрадовались, когда я принял решение о приобретении «Зугдиди».
Сейчас «Зугдиди» выступает в первой лиге Грузии, но задачи Джанашии куда выше и больше: «Я стремлюсь, чтобы мой клуб сыграл в международных турнирах. Нам нужно много работать, но работы мы не боимся. Поэтому моя главная задача, чтобы клуб сыграл в высшей лиге».
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