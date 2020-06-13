«Палыч, ты полмашины на мои штрафы купил!» Где сейчас любимец фанатов «Локо» Заза Джанашия

Заза Джанашия – один из самых ярких персонажей постсоветского футбола 90-х. Он оформлял хет-трики и выводил «Локо» в полуфинал Кубка обладателей кубков, забивал легендарные голы европейским грандам и каждый раз праздновал их по-грузински горячо – фирменным кульбитом.



Начинал Джанашия в клубе из родного города Зугдиди, который находится в очень красивом регионе Грузии — Самегрело-Земо Сванети. Спустя два года игры за «Одиши» он уехал в Тбилиси – играть в высшей лиге. Оттуда попал в «Самтредиа», которая в тот период переживала лучший период в истории: команда завоевала серебро в сезоне-1994/95 и получила право выступать в еврокубках. Но надолго юный Джанашия там не задержался – 15 голами за 19 матчей обратил на себя внимание «Локомотива».

Заза Джанашия, нападающий.

Клубная карьера: «Одиши», Грузия (1991—1993), «Шевардени-1906», Грузия (1993—1994), «Самтредиа», Грузия (1994—1995), «Локомотив» Москва (1996—2001), «Локомотив» Тбилиси, Грузия (2002), «Коджаэлиспор», Турция (2003), «Балтика» Калининград (2004).



Джанашия в «Локомотиве»:

— 194 матча, 52 гола

— два хет-трика в еврокубках

— Кубок России х4

— серебро ЧР х3

— бронза ЧР

— два полуфинала Кубка обладателей кубков Клубная карьера: «Одиши», Грузия (1991—1993), «Шевардени-1906», Грузия (1993—1994), «Самтредиа», Грузия (1994—1995), «Локомотив» Москва (1996—2001), «Локомотив» Тбилиси, Грузия (2002), «Коджаэлиспор», Турция (2003), «Балтика» Калининград (2004).— 194 матча, 52 гола— два хет-трика в еврокубках— Кубок России х4— серебро ЧР х3— бронза ЧР— два полуфинала Кубка обладателей кубков

«Трёхлитровую бутылку водки таскал на выезды». Где сейчас супербомбардир 90-х Олег Гарин Взлет карьеры, ошибка, о которой он жалеет до сих пор, и первый тренерский опыт в сахалинской деревне.

На переговоры с «Локо» прилетел без паспорта – в аэропорту его встречали люди из ФСБ

Джанашию приметили на турнире, которые проводился на сборах: «Самтредиа» играла с «Динамо», «Торпедо» и «Локо». Как рассказывал сам Заза, его команда обыграла всех, а он забил в каждой встрече. На матч «Самтредиа» в квалификации Кубка УЕФА приехали люди Юрия Сёмина, после чего «Локомотив» вышел на него уже напрямую. Ехать в Москву Заза особо не хотел, но всё же полетел.



Да как! Паспорта у 20-летнего Джанашии не было – до этого момента он никогда в жизни на самолётах не летал. Ему пообещали всё устроить – только сядь в самолёт. В Тбилиси он попал на борт без каких-либо проблем:



— Самолет приземлился, все вышли, а я сижу. Поднимаются солдатики: «Кого ждёшь?» – «Не знаю, – говорю. – Но сейчас за мной придут», — вспоминал он в интервью официальному сайту «Локомотива».

Спустя какое-то время на борт поднялись три человека из ФСБ, которых прислал «Локо», и отвезли на стадион:



— Приехали – а тут сидят Сёмин и Филатов, — рассказывал Джанашия в интервью «СЭ». — Они мне чуть ли не с порога: «Поздравляем, Заза, ты – футболист «Локомотива»! Держи контракт, подписывай». А я им заявляю, что подписывать ничего не буду. Они в ступоре: «Как так?» – «Да у меня же паспорта нет!». В общем, улетел в Грузию паспорт делать.



Возвращался Заза в Москву уже для того, чтобы подписать контракт.

«Локомотив» — победитель Кубка России. 1997 год Фото: Из личного архива Александра Бородюка

За голы грузины дарили ему подарки: перстни, цепи, деньги. Однажды презентовали «Мерседес»

В «Локо» Джанашия пришел в статусе бомбардира, но забивать столько же, сколько в Грузии, у него не получалось: как он сам говорил, отчасти на это влияло качество полей, которые тогда больше напоминали болота, а также жёсткие и физически сильные защитники. Зато каждый гол Заза отмечал эффектно – фирменным кульбитом.



Грузинские друзья преподносили ему за голы подарки: то перстень принесут, то цепочку, то деньги – кто $500, кто $1000. А однажды один из таких товарищей пообещал ему: «Если обыграете «Маккаби» и ты забьешь, то вручу подарок». «Локо» в итоге выиграл, а Заза оформил хет-трик. Первый в истории клуба в еврокубках!



— Товарищ набрал меня: «Закончится тренировка — приезжай в ресторан», — вспоминал он в интервью «СЭ». — Захожу: «Ну, и где подарок?». Думаю — достанет конверт, и я гулять поеду. Он кивнул на стол. Смотрю — лежат ключи от машины.

Заза Джанашия и Руслан Нигматуллин Фото: Из личного архива Руслана Нигматуллина

В подарок Джанашии достался 140-й «Мерседес» — самый дорогой по тем временам. Друг знал, что дарить – машины были слабостью Зазы. Об этом «Чемпионату» рассказывал Юрий Дроздов:

— Он три дорогих тачки в Москве купил. Как-то Сёмин прикатил в Баковку на новеньком «Мерседесе» С-класса. Так Заза чуть с ума не сошёл – всё ходил вокруг машины, языком цокал. Сёмин подмигивает: «Что, Заза, нравится?» А он: «Палич, ты полмашина на мои штрафы купил!»

«Босс зашёл в раздевалку: «Ещё одна такая игра – всем хребты переломаю!» Дроздову доверяли опеку Баджо и Шевченко, Тихонова и Радимова. И про каждого у него есть история. А про «Локомотив» – просто море баек.

А штрафовали Джанашию часто: то за споры с тренером, то за опоздания, то за лишний вес. Сёмин даже как-то назвал его анархистом – за нежелание играть «по заданию». Однажды Зазе сильно досталось в ресторане: по словам футболиста, он сидел с девушкой, когда к нему подошел какой-то парень и начал оскорблять – назвал «черномазым», задирался. Заза кинулся в драку – думал, что мужик один, а в углу ресторана всё это время сидели его друзья. Налетели все вместе …



— Когда Джанашия пришёл после больницы – человека не узнать было, — вспоминал Дроздов. — Нос как у боксёра стал, проваленный.



В милицию Заза обращаться не стал. Впрочем, как и после случая во время драки, которая завязалась из-за оскорблений в его адрес.

Джанашия: я был немножко хулиганом Заза Джанашия был незаурядным нападающим, одним из самых ярких в новейшей истории "Локомотива". Он и собеседником оказался таким – интересным, откровенным, не фальшивым.

Как-то ездил на просмотр в Корею –контракт не подписал, но похудел на 8 кг за неделю из-за собачьего мяса

Прежде чем уехать в Турцию, Джанашия съездил ненадолго в Южную Корею – контракт не подписал, но вернулся похудевшим аж на восемь килограмм. Мало того, что тренировки были жесткими и изнурительными, так еще и мясо диетическое подавали – собачье. Когда Заза узнал, что всю неделю ел собачатину, ему поплохело: затрясло, температура под сорок поднялась. К утру, правда, полегчало, но больше он эти стейки не ел.



—Корейцы суетиться начали: «Вот, контракт, подписывай», — вспоминал он в интервью «Чемпионату». — Я говорю: «Стоп, ребята, куда подписывай, я в «Локо» слетаю сначала, бумаги заберу».



Джанашия вернулся в Россию, и его сразу увезли на сборы «Локомотива» в Сочи.



— Меня вроде хотели продать в Южную Корею, но, как сейчас понимаю, на самом деле просто обманули. Хотели, наверное, чтобы я похудел на местных методиках, — шутил он.

Джанашия: какая Европа?! Если бы не Россия, грузины уже стали бы турками Заза – о победах и «бухачах» в «Локо», методе похудении на собачьем мясе в Корее, судьях, помогавших «Спартаку», о взаимной любви с Россией.

Ушел из «Локо» по собственному желанию, а спустя три года закончил карьеру

В 2001 году Джанашия решил уйти из «Локомотива» — из-за травм голеностопа. Они оба были у него повреждены – до сих пор беспокоят.



— Зачем мучить себя и обманывать команду? – объяснял он свое решение. — Конечно, я мог подписать новый контракт, сидеть на скамейке и получать, именно получать деньги. Но мне этого не надо.

Заза Джанашия в матче с «Анжи» Фото: РИА Новости

В итоге Заза уехал в Тбилиси, играть за местный «Локомотив», а там неожиданно поступило предложение поехать в Турцию – в клуб «Коджаэлиспор». Он легко согласился, уехал, но поиграть там нормально так и не смог: команда уже начала разваливаться. Сначала закончились деньги, потом ушел почти весь тренерский штаб, а за ним – и руководящий состав.

Сын Сёмина Андрей тогда тренировал «Балтику», и в какой-то момент Джанашии позвонил Юрий Палыч: «Заза, слушай, Андрюхе не поможешь?». Тот согласился – ловить в Турции всё равно было нечего. Пошёл к туркам, решил разойтись с ними по-хорошему: денег просить не стал, только трансфер отдать. Те два месяца виляли, оправдания искали, но в итоге всё сделали.

В Калининграде проблемы с голеностопами ухудшились – играть стало совсем невозможно.



— Может быть, после Турции мне надо было полечиться, и тогда бы я поиграл ещё несколько лет, — говорил он. — А я сразу поехал в первый дивизион и распрощался с карьерой футболиста.



Джанашия начал работать с детьми – сначала в перовском «Локомотиве», потом – в московском. Заза как-то признался, что решение стать детским тренером было спонтанным: в какой-то момент он просто понял, что ничего, кроме футбола, делать не умеет.



Поработав несколько лет в Москве, Джанашия решил вернуться в Грузию, хотя Сёмин и пытался уговорить его остаться. Но Заза решил, что хочет вырастить детей в грузинских традициях и на родной земле.

Заза Джанашия и Дмитрий Лоськов Фото: fclm.ru

В 2018 году купил клуб, в котором начинал карьеру, чтобы спасти его от банкротства

«Зугдиди», в котором начинал Джанашия, в 2017 году скатился в третий по силе дивизион и мог обанкротиться. Но Заза не позволил родному клубу исчезнуть и в начале 2018 года купил 100% акций через онлайн-аукцион. Команда обошлась ему в 61 тысячу лари (~1,33 млн рублей), нажал на кнопку он за 10-15 минут до конца торгов.



— Я здесь вырос, играл в футбол, научился азам, — рассказывал он в интервью грузинскому «Спутнику». — Нужно что-то делать для родного города. Ведь Зугдиди — это футбольный город, здесь много молодых талантливых футболистов. Так было в мое время, так и сейчас. Мои друзья и родные обрадовались, когда я принял решение о приобретении «Зугдиди».

Клуб был основан в 1918 году и получил название «Одиши». Спустя 46 лет команду впервые переименовали в «Энгуреси», и с тех пор название менялось ещё 14 раз из-за различных обстоятельств, последнее — «Зугдиди» — было утверждено в 2012 году. Достижений у клуба не так уж много: 3-е место в зональном турнире второй лиги СССР в 1978 году, 1-е – в первой лиге Грузии в 2003 и 2007 гг. Джанашия дебютировал за «Одиши» в 15 лет – в 1991 году. В клубе из родного города он пробыл два сезона – сыграл 59 матчей, забил 15 голов.

Сейчас «Зугдиди» выступает в первой лиге Грузии, но задачи Джанашии куда выше и больше: «Я стремлюсь, чтобы мой клуб сыграл в международных турнирах. Нам нужно много работать, но работы мы не боимся. Поэтому моя главная задача, чтобы клуб сыграл в высшей лиге».