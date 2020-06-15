«Динамо» разгромило «Спартак»: удивительный матч, который закрыли от всех. Почему?

«Спартак» и «Динамо» готовятся к возобновлению сезона и сыграли между собой контрольный матч. «Динамо» победило 4:1. Игра прошла полностью в закрытом режиме. Социальные сети клубов не сообщили о стартовых составах и итоговом результате. Представляете себе такое?
На дворе 21 век, мы вышли из карантина и возвращаемся к нормальной жизни. На матчи РПЛ будут пускать болельщиков. И тут такая странная скрытность. Ни составов, ни замен – вообще ноль информации о дерби. Как будто его и не было.
Мы узнали, почему закрыли матч, составы и ход игры.
Почему матч носил настолько закрытый характер
Матч действительно проходил в условиях повышенной секретности. Игра проходила в Тушино на одном из полей около «Открытие Арены». На матч не пустили даже операторов команд и прочих важных людей из футбольных клубов. По нашей информации, инициатива закрыть матч исходила от «Спартака», так как он был инициатором и организатором матча. Первая причина заключается в Тедеско. Тренер красно-белых не в первый раз предпочитает скрывать матчи от посторонних. Во время зимней подготовки «Спартак» таким же образом закрыл матч с «Араратом». О причинах такого поведения немца подробно было расписано вот в этом тексте.
Вторая причина – возможность прихода на матч проверки всех норм и правил. Но вряд ли бы это случилось, даже если бы о матче писали социальные сети клубов. К примеру, «Локомотив» проводил такой же товарищеский матч с «Тамбовом», о ходе которого сообщал на своих ресурсах. Проверки на матче не было.
Заметим, что меры безопасности на игре соблюдались. Маски, перчатки, социальная дистанция, проверка температуры – всё это «Спартак» организовал.
Какими были составы
Об итоговом результате матча сообщил в своём «инстаграме» главный тренер «Динамо» — Кирилл Новиков. Единственное упоминание о матче со стороны участника. В составе «Динамо» голы забивали Сергей Паршивлюк, Кирилл Панченко и Клинтон Н'Жье, который оформил дубль. У «Спартака» — Джордан Ларссон.
Что касается составов, то «Спартак» вышел в следующем сочетании: Максименко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Тиль, Крал, Ларссон, Понсе.
Во втором тайме у красно-белых пошли перестановки. Место в воротах занял Акмурзин. Наиль Умяров поменял Рассказова и занял место на правом фланге обороны, потом по ходу второй половины пошёл в центр, а правый фланг занял Ещенко. Также во втором тайме вместо Кутепова вышел Маслов, вместо Понсе Соболев, вместо Тиля Бакаев.
«Динамо» вышло на матч в таком составе: Шунин, Паршивлюк, Шунич, Ордец, Скопинцев, Карапузов, Юсупов, Каборе, Жоазиньо, Панченко, Игбун. По ходу матча происходили следующие перестановки: вместо Панченко вышел Н'Жье, Плиев заменил Жоазиньо, Рыков занял место Шунича, Соснин поменял Паршивлюка, а Шимански Карапузова.
Ход игры
На первых минутах лучше выглядел «Спартак». Красно-белые быстро забили, после чего не реализовали ещё несколько хороших моментов. Но потом в игре наступил перелом, и инициатива полностью перешла к «Динамо». Сначала подопечные Новикова сравняли счёт, после чего Панченко не реализовал пенальти. На перерыв команды ушли при счёте 1:1. Весь второй тайм «Динамо» доминировало и могло забивать больше. По замечанию наших источников, «Спартак» не очень хорошо выглядел физически, а также на игру большое влияние оказал сильный ветер. К концу встречи состав «Спартака» приблизился к резервному. «Динамо» же начало проводить замены примерно с 60-й минуты. Отметим еще, что Н'Жье сделал дубль, выйдя на поле уже после перерыва.
- 15 июня 2020
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