«Динамо» разгромило «Спартак»: удивительный матч, который закрыли от всех. Почему?

Собрали в один текст составы, ход игры и причины, почему о матче никто ничего не знает.

«Спартак» и «Динамо» готовятся к возобновлению сезона и сыграли между собой контрольный матч. «Динамо» победило 4:1. Игра прошла полностью в закрытом режиме. Социальные сети клубов не сообщили о стартовых составах и итоговом результате. Представляете себе такое?

На дворе 21 век, мы вышли из карантина и возвращаемся к нормальной жизни. На матчи РПЛ будут пускать болельщиков. И тут такая странная скрытность. Ни составов, ни замен – вообще ноль информации о дерби. Как будто его и не было.



Мы узнали, почему закрыли матч, составы и ход игры.

Почему матч носил настолько закрытый характер

Матч действительно проходил в условиях повышенной секретности. Игра проходила в Тушино на одном из полей около «Открытие Арены». На матч не пустили даже операторов команд и прочих важных людей из футбольных клубов. По нашей информации, инициатива закрыть матч исходила от «Спартака», так как он был инициатором и организатором матча. Первая причина заключается в Тедеско. Тренер красно-белых не в первый раз предпочитает скрывать матчи от посторонних. Во время зимней подготовки «Спартак» таким же образом закрыл матч с «Араратом». О причинах такого поведения немца подробно было расписано вот в этом тексте.

«Спартак» никого не пустит на товарищеский матч в Сочи. Это может стать тенденцией Меньше лишних оценок, меньше информации для соперников.

Вторая причина – возможность прихода на матч проверки всех норм и правил. Но вряд ли бы это случилось, даже если бы о матче писали социальные сети клубов. К примеру, «Локомотив» проводил такой же товарищеский матч с «Тамбовом», о ходе которого сообщал на своих ресурсах. Проверки на матче не было.



Заметим, что меры безопасности на игре соблюдались. Маски, перчатки, социальная дистанция, проверка температуры – всё это «Спартак» организовал.

Кадровое решение, которое может дорого обойтись «Спартаку» летом. Об уходе Мельгарехо Почему одно незначимое на первый взгляд событие на самом деле может оказаться очень важным.

Какими были составы

Об итоговом результате матча сообщил в своём «инстаграме» главный тренер «Динамо» — Кирилл Новиков. Единственное упоминание о матче со стороны участника. В составе «Динамо» голы забивали Сергей Паршивлюк, Кирилл Панченко и Клинтон Н'Жье, который оформил дубль. У «Спартака» — Джордан Ларссон.

Что касается составов, то «Спартак» вышел в следующем сочетании: Максименко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Тиль, Крал, Ларссон, Понсе.



Во втором тайме у красно-белых пошли перестановки. Место в воротах занял Акмурзин. Наиль Умяров поменял Рассказова и занял место на правом фланге обороны, потом по ходу второй половины пошёл в центр, а правый фланг занял Ещенко. Также во втором тайме вместо Кутепова вышел Маслов, вместо Понсе Соболев, вместо Тиля Бакаев.



«Динамо» вышло на матч в таком составе: Шунин, Паршивлюк, Шунич, Ордец, Скопинцев, Карапузов, Юсупов, Каборе, Жоазиньо, Панченко, Игбун. По ходу матча происходили следующие перестановки: вместо Панченко вышел Н'Жье, Плиев заменил Жоазиньо, Рыков занял место Шунича, Соснин поменял Паршивлюка, а Шимански Карапузова.

«Все жизни важны, но сейчас убит темнокожий. Справедливость должна быть восстановлена» Нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жье – об ошибке журналиста, карантине и расизме.

Ход игры

На первых минутах лучше выглядел «Спартак». Красно-белые быстро забили, после чего не реализовали ещё несколько хороших моментов. Но потом в игре наступил перелом, и инициатива полностью перешла к «Динамо». Сначала подопечные Новикова сравняли счёт, после чего Панченко не реализовал пенальти. На перерыв команды ушли при счёте 1:1. Весь второй тайм «Динамо» доминировало и могло забивать больше. По замечанию наших источников, «Спартак» не очень хорошо выглядел физически, а также на игру большое влияние оказал сильный ветер. К концу встречи состав «Спартака» приблизился к резервному. «Динамо» же начало проводить замены примерно с 60-й минуты. Отметим еще, что Н'Жье сделал дубль, выйдя на поле уже после перерыва.