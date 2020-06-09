«Все жизни важны, но сейчас убит темнокожий. Справедливость должна быть восстановлена»

На днях нападающий «Динамо» Клинтон Н`Жье снова попал в не самую приятную историю: дал интервью корреспонденту камерунского радио, который в расшифровке написал, что футболист счастлив в ЦСКА. Ошибку в итоге исправили, но извиняться всё равно пришлось.

— Это была не моя ошибка – её совершил журналист, который брал у меня интервью, — сказал Н`Жье. — Я сказал, что счастлив в «Динамо» и готов помогать клубу, а он почему-то написал про ЦСКА. Ничего общего между этими клубами нет, поэтому даже не могу предположить, почему бы я мог совершить такую «ошибку» (улыбается).



— Вы сильно разозлились?

— На него – нет. Все могут совершать ошибки. Меня больше разозлила реакция людей, которые это перепечатывали. Хотелось бы, чтобы журналисты лучше проверяли информацию перед публикацией. В любом случае мы уже разобрались: он извинился передо мной, клубом и болельщиками.

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— Как прошёл матч с «Локомотивом», сложно было вернуться на поле после такого долгого перерыва?

— Неплохо, сыграли 1:1. Конечно, было немного сложно, но мы много тренируемся и постепенно набираем форму. Мы счастливы вернуться в большой футбол – слишком долго были без игр. Будем делать всё, чтобы показывать лучший результат и радовать наших болельщиков.

Клинтон Н`Жи Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Решение пустить болельщиков на трибуны в играх чемпионата, на ваш взгляд, оправдано в такой ситуации?

— Для команды это вовсе не плохо. Пустить 10 процентов лучше, чем никого. Думаю, будет сделано всё, чтобы обеспечить нужные меры безопасности. Со временем, шаг за шагом, вполне возможно, что начнут пускать больше болельщиков.



— Когда мы проводили наше анонимное исследование среди игроков РПЛ, были мнения против возобновления чемпионата. Вы лично как к этому относитесь?

— Нормально. Если все меры будут предприняты и исполнены, почему нет? Нам важно вернуться в футбол, но ещё важнее – беречь своё здоровье и своих близких. Играть через два дня на третий будет, конечно, непросто, но здорово, что разрешили пять замен, – это чуть облегчит ситуацию.

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Карантин, помощь госпиталям в Камеруне

— Где вы были во время карантина?

— Во Франции, уехал, чтобы побыть со своей дочерью.



— И как там была обстановка?

— Всё было не так уж хорошо. Все сидели по домам, никуда не ходили. Но это было необходимо, чтобы беречь здоровье и своё, и окружающих нас людей. Но главное, что я был со своей дочерью и проводил время с ней. В такое время понимаешь, как важна твоя семья.



— Чего вам больше всего не хватало на карантине?

— Скучаю по прежней жизни, когда можно наслаждаться игрой в футбол и болельщиками, пойти в ресторан. Раньше был совсем другой ритм: мы много ездили, были матчи, а сейчас мир будто остановился. Хорошо, что сейчас всё постепенно возвращается в привычный ритм. Но надо помогать нашим докторам справиться с этой болезнью и делать всё, чтобы болезнь не распространялась: мыть руки, носить маску.

Клинтон Н`Жи Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— За время карантина вы сделали одно большое дело – помогли больницам в Камеруне. Что именно вы для них сделали?

— Я спросил, чего им не хватает, чтобы бороться с коронавирусом и спасать людей, мне дали целый список, что им необходимо.



— Что они попросили?

— Много разных вещей. Первый госпиталь попросил больничные койки, медицинское оборудование, микроскопы… Второму нужно было помочь с масками, защитными костюмами, наборами тестов и антисептиками.



— Можете сказать, сколько примерно потратили?

— Когда дело касается благого дела, не нужно считать деньги. Большинство вообще не знало, что я кому-то помог, – хотел, чтобы это осталось в тайне, если честно. Но вы же знаете, как всё работает в этом мире: один сказал другому, этот – третьему…

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Расизм, протесты, #blacklivesmatter

— Сейчас тему коронавируса заменила другая – тема протестов в Америке. Что вы думаете по этому поводу?

— То, что произошло, очень грустно. Я понимаю, почему люди в Америке, да и в других странах вышли на улицы. Справедливость должна быть восстановлена – мы не должны создавать друг другу проблем. Никто не хочет такой жизни.

Клинтон Н`Жи Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Вы когда-нибудь сталкивались с расизмом?

— Да, однажды, когда играл в «Лионе», — болельщики пели в мой адрес какие-то расистские песни. Но клуб тогда меня очень поддержал и вроде даже предпринял какие-то меры. Сейчас это уже в прошлом. Знаете, подобное может исправить только лучшее воспитание – в таком случае все те, кто сейчас позволяет себе проявлять расизм, будут вести себя иначе. Уверен, что никто не хочет быть расистом, но люди всё равно начинают так думать. Нужно начать просвещаться, воспитывать в себе другие вещи, и тогда мы сможем это искоренить.

— На это понадобится очень много времени.

— Да, но люди могут принимать справедливые решения, которые помогут обществу это понять.



— Как вы считаете, бороться за справедливость нужно с помощью грабежей и разбоев или всё же есть другой путь?

— Не хочу рассуждать об этом в таком свете. Знаю одно – нужно бороться за справедливость.



— Возникают споры по поводу хештега #blacklivesmatter – кто-то считает, что нужно писать про всех.

— Безусловно, #alllivesmatter (все жизни важны. — Прим. «Чемпионата») – неважно, какого ты цвета – белый, чёрный, жёлтый или красный, все жизни важны. Но конкретно сейчас, в контексте произошедшего, нужно говорить про #blacklives (жизни темнокожих. — Прим. «Чемпионата»), потому что был убит чёрный парень. И справедливость должна быть восстановлена.