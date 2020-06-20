«Закончил школу. Через две недели сдавать ЕГЭ». Интервью с тем самым вратарём «Ростова»

За день количество подписчиков у Дениса Попова увеличилось в 50 раз!

Если вдруг вы упали с луны, то напомним. Вчера прошел матч «Сочи» – «Ростов». Не самая завораживающая встреча внезапно стала наиболее обсуждаемой в туре. Из-за коронавируса у шести игроков «Ростова» пришлось изолировать всю команду. В результате на матч в Сочи отправился молодежный состав. В результате средний возраст футболистов «Ростова» стал рекордно низким – 17,2 года.



Несмотря на поражение со счётом 1:10, футболисты «Ростова» стали героями, о которых говорят по всему миру (это не преувеличение). Ну а главным открытием матча стал вратарь Денис Попов, который совершил рекордные 15 сейвов. В том числе отбил пенальти. Мы связались с молодым голкипером и узнали подробности — как вчерашней игры, так и его пути в футболе.

– Как давно вы попали в академию «Ростова»?

– Три года назад. В прошлом сезоне оказался в «молодёжке» и провел за неё около 15 матчей. А еще около 10 раз попадал в заявку на матч основы. Хоть раньше и не играл в РПЛ, но было приятно, что привлекают к главной команде. Например, последние две недели до карантина занимался только с основой.

– Когда узнали, что сыграете с «Сочи»?

– В день матча. Разбудили в 6:00 и предупредили. Мы сразу сдали анализы и полетели в Сочи. Хотя мы еще за день догадывались обо всем, потому что у нас собирали паспорта и уже шли новости о карантине главной команды.

Герои ваших соплей. Разве пацаны из Ростова стояли под пулями? Слишком много нытья и лицемерия.

– Контракты с игроками заключались и регистрировались ночью перед игрой?

– У многих ребят – да. Хотя именно у меня уже год действует соглашение с «Ростовом». Мне ничего подписывать не пришлось.

– Обещали премиальные за победу или ничью с «Сочи»?

– Об этом никто не говорил.

Денис Попов в матче против «Сочи» Фото: pfcsochi.ru

– Сколько у вас было полноценных тренировок?

– Две за два с половиной месяца. Одна – за день до матча, а другая – за два дня. Мы собрались именно потому, что главная команда села на карантин. А так я сидел дома в Волжском. Хотя у нас были занятия с помощью Zoom: пять тренировок в неделю, каждая большая часа.

– Что вам сказал тренер перед матчем?

– Выходить и показать свою игру. А еще попросил не бояться.

– Разбор соперника был?

– Не-не. У нас на это даже времени не было. Нам ведь в день матча только объявили. Когда мы играем в «молодежке», то за неделю начинается подготовка с разбором соперника.

– Признайтесь, волновались?

– Конечно. Против таких футболистов выходить! Хотя уже через 10 минут волнение пропало. Чувствовал себя даже комфортно, получал удовольствие от игры.

– Какие мысли были в голове, когда ваша команда открыла счет на 47-й секунде?

– Да мы все в шоке были. Все! Хотя мы заслужили минимум один гол.

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– Ваш отец рассказывал нам, что пенальти – это уже ваша фишка.

– Повезло.

– Неужели по разбегу и корпусу Заболотного не ориентировались?

– Не-не, просто повезло.

– Заболотный – герой мемов...

– Есть такое.

–… и вы только помогли этому мему утвердиться, отбив пенальти.

– Видел прикол: «закончил школу, закончил карьеру Заболотного». Если честно, когда отбил пенальти, у меня не было никаких эмоций. Нужно было просто продолжать.

– Как можно в 17 лет отбить пенальти в дебютном матче и вообще не думать об этом?

– У меня всегда так. Если отбил пенальти, то выкидываю из головы и играю дальше. Такое не должно сбивать.

– Вы еще учитесь?

– 11-й класс закончил. ЕГЭ через две недели. Готовлюсь, иногда с репетиторами занимаюсь.

– Тяжело даётся учеба?

– Если еще профессионально заниматься футболом – очень тяжело. Времени не так много. Самое сложное – обществознание. Там определений много надо выучить.

– Что было самым тяжёлым для вас в матче?

– Концовка. Все уже набегались, и «Сочи» не давал нам комфортно себя чувствовать. Всё время в напряжении, поэтому усталость проявлялась. Физически мы, конечно, были слабее.

– Не было обиды на «Сочи», что они даже при 1:7 не сбавляли?

– Игроки «Сочи» всё правильно сделали. Это для нас хороший опыт. Спасибо им за него.

– Как думаете, надолго останется рекорд – 15 сейвов за матч?

– Ой, я это даже обсуждать не хочу. Я ведь и пропустил немало.

– 10 – это, кстати, тоже рекорд.

– Ну вот.

– Удивило, что именно вас признали игроком матча?

– Я был рад, но, конечно, удивило. Из моей команды все заслуживали эту награду. Вот прям все.

– С Виталием Кафановым (тренером вратарей главной команды) удалось поговорить?

– Непосредственно перед этой игрой – нет. И на данный момент ещё не общались, но у нас наверняка будет разбор матча в Сочи, когда карантин закончится. Вообще Кафанов – один из лучших тренеров в России. Его тренировки и советы молодым реально помогают. Объясняет всё, каждую мелочь. Когда я начал тренироваться с основой он мне много нюансов подсказал.

– Например?

– Стойка, как правильно действовать при выходе один на один. Мне эти советы сейчас пригодились.

– Что творилось в раздевалке после матча?

– Все спокойно. Тренер поблагодарил за игру. Сказал, что проявили характер. Президент клуба тоже зашел со словами: «Молодцы, мужики».

Денис Попов и Александр Кокорин Фото: pfcsochi.ru

– Поздравлений много пришло?

– Я телефон в руки взять не мог. Просто разрывался. До матча у меня в «Инстаграме» было 350 подписчиков, а теперь 16 тысяч. Мне звонят–пишут, звонят–пишут… Я даже не знаю этих людей! И уже не представляю, кому и что отвечать.

– Откуда у них ваш номер?

– Это звонки из «ВКонтакте». По телефону говорил только с близкими.

Разгром, за который стыдно. А парни из «Ростова» — молодцы! Даже несмотря на 1:10 юнцам из «Ростова» хотелось аплодировать.

– Вам написали и многие известные футболисты.

– Да! Беленов, блогеры, Шунин, с шоу «Импровизация» на ТНТ – хотят ролик со мной снять. Спасибо всем большое за поддержку.

– Вы в курсе, что о вас заговорили по всему миру? Я давал комментарий бразильскому телеканалу. В других странах о вас тоже говорят.

– Серьезно? Я не представлял, что все так далеко зашло.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– Удивило, что после крупнейшего поражения в истории РПЛ вас так круто встретили фанаты в Ростове?

– Не ожидал. Огромное спасибо болельщикам. Здорово, что они у нас есть. Спасибо и тем, кто поддерживал нас в Сочи, и тем, кто болел за нас у телевизора.

– Не за что. Вот смотрите: разгром, а вам скандируют «молодцы». Понимаете, почему так происходит?

– Потому что не боялись играть. Ну и сами знаете: многие не любят «Сочи» из-за того, что они отказались от переноса матча.

– Чувствовали, что за вас болела вся страна?

– Да, ощущалось. Даже на стадионе в Сочи нас поддерживали. Скандировали «молодцы», когда отбил пенальти. Я знал, что за нас многие болеют – видел перед матчем паблики в социальных сетях. Писали, что за нас вся Россия. В комментариях было столько поддержки, что хотелось играть и играть.

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– Вы теперь и в матче с «Арсеналом» сыграете?

– Это пока не точно, но мы готовимся. Следующая тренировка уже сегодня вечером. Если надо будет, то, конечно, сыграем еще.