«Закончил школу. Через две недели сдавать ЕГЭ». Интервью с тем самым вратарём «Ростова»

Если вдруг вы упали с луны, то напомним. Вчера прошел матч «Сочи» – «Ростов». Не самая завораживающая встреча внезапно стала наиболее обсуждаемой в туре. Из-за коронавируса у шести игроков «Ростова» пришлось изолировать всю команду. В результате на матч в Сочи отправился молодежный состав. В результате средний возраст футболистов «Ростова» стал рекордно низким – 17,2 года.
Несмотря на поражение со счётом 1:10, футболисты «Ростова» стали героями, о которых говорят по всему миру (это не преувеличение). Ну а главным открытием матча стал вратарь Денис Попов, который совершил рекордные 15 сейвов. В том числе отбил пенальти. Мы связались с молодым голкипером и узнали подробности — как вчерашней игры, так и его пути в футболе.
– Как давно вы попали в академию «Ростова»?
– Три года назад. В прошлом сезоне оказался в «молодёжке» и провел за неё около 15 матчей. А еще около 10 раз попадал в заявку на матч основы. Хоть раньше и не играл в РПЛ, но было приятно, что привлекают к главной команде. Например, последние две недели до карантина занимался только с основой.
– Когда узнали, что сыграете с «Сочи»?
– В день матча. Разбудили в 6:00 и предупредили. Мы сразу сдали анализы и полетели в Сочи. Хотя мы еще за день догадывались обо всем, потому что у нас собирали паспорта и уже шли новости о карантине главной команды.
– Контракты с игроками заключались и регистрировались ночью перед игрой?
– У многих ребят – да. Хотя именно у меня уже год действует соглашение с «Ростовом». Мне ничего подписывать не пришлось.
– Обещали премиальные за победу или ничью с «Сочи»?
– Об этом никто не говорил.
Денис Попов в матче против «Сочи»
Фото: pfcsochi.ru
– Сколько у вас было полноценных тренировок?
– Две за два с половиной месяца. Одна – за день до матча, а другая – за два дня. Мы собрались именно потому, что главная команда села на карантин. А так я сидел дома в Волжском. Хотя у нас были занятия с помощью Zoom: пять тренировок в неделю, каждая большая часа.
– Что вам сказал тренер перед матчем?
– Выходить и показать свою игру. А еще попросил не бояться.
– Разбор соперника был?
– Не-не. У нас на это даже времени не было. Нам ведь в день матча только объявили. Когда мы играем в «молодежке», то за неделю начинается подготовка с разбором соперника.
– Признайтесь, волновались?
– Конечно. Против таких футболистов выходить! Хотя уже через 10 минут волнение пропало. Чувствовал себя даже комфортно, получал удовольствие от игры.
– Какие мысли были в голове, когда ваша команда открыла счет на 47-й секунде?
– Да мы все в шоке были. Все! Хотя мы заслужили минимум один гол.
– Ваш отец рассказывал нам, что пенальти – это уже ваша фишка.
– Повезло.
– Неужели по разбегу и корпусу Заболотного не ориентировались?
– Не-не, просто повезло.
– Заболотный – герой мемов...
– Есть такое.
–… и вы только помогли этому мему утвердиться, отбив пенальти.
– Видел прикол: «закончил школу, закончил карьеру Заболотного». Если честно, когда отбил пенальти, у меня не было никаких эмоций. Нужно было просто продолжать.
– Как можно в 17 лет отбить пенальти в дебютном матче и вообще не думать об этом?
– У меня всегда так. Если отбил пенальти, то выкидываю из головы и играю дальше. Такое не должно сбивать.
– Вы еще учитесь?
– 11-й класс закончил. ЕГЭ через две недели. Готовлюсь, иногда с репетиторами занимаюсь.
– Тяжело даётся учеба?
– Если еще профессионально заниматься футболом – очень тяжело. Времени не так много. Самое сложное – обществознание. Там определений много надо выучить.
– Что было самым тяжёлым для вас в матче?
– Концовка. Все уже набегались, и «Сочи» не давал нам комфортно себя чувствовать. Всё время в напряжении, поэтому усталость проявлялась. Физически мы, конечно, были слабее.
– Не было обиды на «Сочи», что они даже при 1:7 не сбавляли?
– Игроки «Сочи» всё правильно сделали. Это для нас хороший опыт. Спасибо им за него.
– Как думаете, надолго останется рекорд – 15 сейвов за матч?
– Ой, я это даже обсуждать не хочу. Я ведь и пропустил немало.
– 10 – это, кстати, тоже рекорд.
– Ну вот.
– Удивило, что именно вас признали игроком матча?
– Я был рад, но, конечно, удивило. Из моей команды все заслуживали эту награду. Вот прям все.
– С Виталием Кафановым (тренером вратарей главной команды) удалось поговорить?
– Непосредственно перед этой игрой – нет. И на данный момент ещё не общались, но у нас наверняка будет разбор матча в Сочи, когда карантин закончится. Вообще Кафанов – один из лучших тренеров в России. Его тренировки и советы молодым реально помогают. Объясняет всё, каждую мелочь. Когда я начал тренироваться с основой он мне много нюансов подсказал.
– Например?
– Стойка, как правильно действовать при выходе один на один. Мне эти советы сейчас пригодились.
– Что творилось в раздевалке после матча?
– Все спокойно. Тренер поблагодарил за игру. Сказал, что проявили характер. Президент клуба тоже зашел со словами: «Молодцы, мужики».
Денис Попов и Александр Кокорин
Фото: pfcsochi.ru
– Поздравлений много пришло?
– Я телефон в руки взять не мог. Просто разрывался. До матча у меня в «Инстаграме» было 350 подписчиков, а теперь 16 тысяч. Мне звонят–пишут, звонят–пишут… Я даже не знаю этих людей! И уже не представляю, кому и что отвечать.
– Откуда у них ваш номер?
– Это звонки из «ВКонтакте». По телефону говорил только с близкими.
– Вам написали и многие известные футболисты.
– Да! Беленов, блогеры, Шунин, с шоу «Импровизация» на ТНТ – хотят ролик со мной снять. Спасибо всем большое за поддержку.
– Вы в курсе, что о вас заговорили по всему миру? Я давал комментарий бразильскому телеканалу. В других странах о вас тоже говорят.
– Серьезно? Я не представлял, что все так далеко зашло.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
– Удивило, что после крупнейшего поражения в истории РПЛ вас так круто встретили фанаты в Ростове?
– Не ожидал. Огромное спасибо болельщикам. Здорово, что они у нас есть. Спасибо и тем, кто поддерживал нас в Сочи, и тем, кто болел за нас у телевизора.
– Не за что. Вот смотрите: разгром, а вам скандируют «молодцы». Понимаете, почему так происходит?
– Потому что не боялись играть. Ну и сами знаете: многие не любят «Сочи» из-за того, что они отказались от переноса матча.
– Чувствовали, что за вас болела вся страна?
– Да, ощущалось. Даже на стадионе в Сочи нас поддерживали. Скандировали «молодцы», когда отбил пенальти. Я знал, что за нас многие болеют – видел перед матчем паблики в социальных сетях. Писали, что за нас вся Россия. В комментариях было столько поддержки, что хотелось играть и играть.
– Вы теперь и в матче с «Арсеналом» сыграете?
– Это пока не точно, но мы готовимся. Следующая тренировка уже сегодня вечером. Если надо будет, то, конечно, сыграем еще.
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