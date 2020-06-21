Какой же скучный «Ливерпуль» после паузы! Соседи отдалили его чемпионство

Мерсисайдское дерби вслед за другими матчами тура с громкими вывесками подтвердило очевидный факт: в Англии к возвращению футбола ещё не готовы. Даже без пяти минут чемпионский «Ливерпуль» смотрелся на редкость скучно и невыразительно.

Салах остался на скамейке. Робертсон не попал даже в заявку

«Ливерпуль» очень спокойно провёл паузу в АПЛ. Клопп утверждал, что футболисты играли в своих садах, как пятилетние мальчики. Наверное, поэтому мерсисайдцам и удалось избежать заражения.



В конце мая команда собралась и начала тренироваться, а уже в начале июня в товарищеской встрече растерзала «Блэкберн» (6:0). Перед возобновлением чемпионата ещё и восстановился Алисон, так что к мерсисайдскому дерби «Ливерпуль» подошёл в оптимальном составе.



Из «неприкасаемых» игроков красных в старте отсутствовали только Мохамед Салах и Эндрю Робертсон, который даже не попал в заявку. Накануне встречи The Atletic сообщал, что у футболистов были проблемы с физической формой. Шотландца заменил Милнер, а египтянина Минамино.



«Эвертон» в отличие от своих соперников не смог провести паузу без «приключений». В апреле заскучавший форвард Мойзе Кин нарушил самоизоляцию и устроил вечеринку, за что вскоре был вынужден заплатить штраф размером в две недельные зарплаты.



К счастью, в клубе никто так и не заразился. Однако вернуться с «полной обоймой» ливерпульский клуб всё равно не смог. В начале июня защитник Йерри Мина травмировал бедро и выбыл на несколько недель.



Домашний матч против «Ливерпуля» команда Анчелотти начала с привычной схемой «4-4-2». В старте «Эвертона» особых сюрпризов не было – удивляло разве что появление с первой минуты 19-летнего Энтони Гордона на правом фланге полузащиты.

Первый тайм на «Гудисон Парк» мог усыпить. У «Ливерпуля» получались только стандарты

Первый тайм подарил нам привычную для посткоронавирусного футбола картину: низкий темп, много возни, борьбы и технического брака, а также скромное число голевых моментов. О том, что на поле «Гудисон Парк» играет «Ливерпуль», напоминали лишь фирменный прессинг команды Клоппа и неутихающее давление на ворота Пикфорда.



В позиционном нападении гости, владевшие мячом 60 % времени, старались действовать разнообразно: они использовали проникающие передачи, играли в стенку, навешивали с флангов. Однако регулярные атаки к результату не приводили. «Ливерпулю» не хватало ни скорости, ни движения.

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Чуть лучше гостям удавались стандарты и контратаки. Так, сначала после углового Матип пробил головой рядом со штангой. Затем Фирмино после контрвыпада едва послал мяч левой ногой в правый нижний угол. Наконец, со штрафного Александр-Арнольд нанёс первый и единственный до перерыва удар в створ, с которым без проблем справился Пикфорд.



«Эвертон» смотрелся намного хуже даже такого сонного «Ливерпуля». У команды Анчелотти совсем не клеилась игра впереди. Хозяева часто ошибались при передачах и теряли мяч в простых ситуациях в центре поля.



В концовке тайма на «Гудисон Парк» стало настолько скучно, что самым интересным моментом оказалась замена Джеймса Милнера. За несколько минут до перерыва англичанин заработал мышечную травму и покинул поле. Вместо него на газон вышел Джозеф Гомес.

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В концовке «Эвертон» был даже лучше. От поражения «Ливерпуль» спас Алисон

Желая освежить унылую игру своей команды Юрген Клопп в перерыве заменил Минамино на Окслейда-Чемберлена. Японец очень старался и был активен, но, похоже главного тренера гостей не впечатлил.



Впрочем, едва ли эта замена хоть как-то повлияла на ход игры. «Ливерпуль» так же беззубо атаковал, а «Эвертон» оборонялся, изредка убегая в контратаки, которые заканчивались крайне неудачно.

«Ливерпуль» подставил Клоппа, когда отказался выкупать Вернера. Это ошибка Клопп отлично разрулил ситуацию, но он вряд ли доволен своими боссами.

В середине тайма Клопп выпустил на поле Ориги и Вейналдума, а чуть позже травмированного Матипа заменил Ловреном. Так что Салах за ходом игры до её конца наблюдал со скамейки. Причём, видел он не удачные действия партнёров, а опаснейшие атаки «Эвертона».

Усыпив соперника, хозяева едва не наказали его за беспечность в концовке. После паса Ришарлисона с левого фланга Калверт-Льюин изящно пробил пяткой, однако Алисон умудрился вытащить удар, а Дэвис после добивания угодил в штангу. Буквально в следующей же атаке Ришарлисон вновь создал опасность в чужой штрафной. Накрутив защитника, бразилец мощно пробил с острого угла, но голкипер гостей опять вытащил.



Перед окончанием встречи «Ливерпуль» сподобился лишь на хороший удар со штрафного. Фабиньо пробил под перекладину, а Пикфорд перевёл мяч на угловой.



Финальному свистку на «Гудисон Парк» сопутствовал неутешительный для «Ливерпуля» итог. Команда лишилась двух игроков из-за травм, потеряла два очка, а также шанс на победу в АПЛ в следующем матче. С чемпионством банде Клоппа придётся ещё повременить.