Давайте радоваться жизни! А закрыть чемпионат всегда успеем

Да, проблем много. И их надо решать. Но разве без футбола будет лучше?

Безо всякого стеснения и пардона вернусь к своей пятничной предтуровой заметке. Я что писал? У коронавируса на наш футбол свои планы. И вот они. «Ростов», «Динамо», под подозрением «Уфа».

Это Родина моя, всех люблю на свете я! А у вас какие мысли по поводу возвращения РПЛ? Спасибо, что живая. 95 дней, которые изменили всё.

Удивляться и заламывать руки наивно и даже глупо. Мяч на половине поля COVID – именно он ведет игру. И клубы не враги себе — наверняка старались соблюсти все меры предосторожности. Но не до конца изученная зараза оказалась хитрее.

Конечно, вопросов много. Почему в Европе ничего нет, а у нас находят — и прямо перед матчами. Заниматься по такому случаю самобичеванием: «Что же мы за люди такие? Вечно у нас все не так!» — может кому-то и хочется, и даже приятно, но абсолютно бессмысленно. Только зарубать на носу, мотать на ус и все в таком духе.

Кстати, вы обратили внимание? Почти все наши футбольные «ковиды» у иностранцев. В «Динамо» — 3 из 3 — Каборе, Н`Жье и Шиманьски, в «Ростове» — 4 из 6 — Ерёменко, Хаджикадунич, Норманн и Попов, в «Уфе» речь шла о Вомбергаре (клуб все опроверг). Тоже надо разбираться — на каких они велосипедах в Россию приезжают…



Да, в Сочи матч провели, а в Краснодаре нет. Что позволено Юпитеру — не позволено быку. В данном случае — наоборот. Но здесь все вопросы исключительно к «Сочи». Клуб отвечает за принятое им решение и тот жуткий неформат, который мы наблюдали в пятницу. Разумеется, такого быть не должно от слова «вообще». Пусть имена ростовских пацанов и прогремели на всю страну.

Вратарь «Ростова» Попов: разбудили в шесть утра – сказали, что сегодня игра с «Сочи»

Вопросы и претензии к лиге? А что, кого-то ее гибкость (или, как любит говорить известный футбольный судья Сергей Хусаинов – гибучесть) еще удивляет? РПЛ такая РПЛ. Что с короной, что без нее. Прядкин — ручной президент? А сколько лет он уже у власти? Делайте вывод — только такой человек там и нужен. Там, на самом верху, где горит великое синее пламя надежды и сбываются мечты. И каждому свое.

Что нам со этим всем делать? А вы чего хотите? Можно бесконечно набрасывать в комментах. Можно петиции писать. Можно головой о стенку биться. Можно поправки принимать. Можно как тот «Ох» из старого мультика — только ныть.

Есть, правда, ещё один вариант, по сегодняшним временам крайне непопулярный – пытаться, несмотря ни на что, радоваться жизни и искать во всем хорошее.

Лето, солнце, жара, кайф!

Какой никакой футбол вернулся. Со скандалами и огрехами, в маске и перчатках, неполноценный, болезненный, но стартовал. И в «Ростове» народ на поправку пошёл — уже с «Арсеналом» могут сыграть основой. И матч «Краснодар» — «Динамо» не отменен, а перенесен – на 19 июля. На позитиве нет желания сконцентрироваться?

«Динамо» поблагодарило владельца «Краснодара» Сергея Галицкого за согласие на перенос игры

Или искать хорошее это сейчас зашквар? Лучше тошнить, хейтить, нервы всем трепать да фекалиями разбрасываться?

И ради чего? Чтобы всё закрыли и ничего не было? Полная дезинфекция, и все сажают алюминиевые огурцы на брезентовом поле? Так лучше будет?

Себе-то хоть не врите – не будет. Первыми же попросите вернуть всё назад. Скучно, мол, и вообще.



Футбол не успел толком вернуться — а уже сколько эмоций. Советов, диспутов, истерик даже. Жизнь просто бьет ключом!

И не всё так уж плохо. Ну если по чесноку — далеко не всё.



«Спартак» — классные голы в Туле. Соло Соболева — блеск! Комбинация Айртон – Рассказов — фантастика! Двухходовка Ларссон – Понсе – брависсимо!

Александр Соболев отмечает первый гол за «Спартак» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

А фирменная валидольная концовка на бис? «Спартаку» что COVID, что не COVID — весёлая команда. Об этом ещё Владимир Федотов говорил – сколько лет прошло, а ничего не меняется.

Супер-«Зенит». Красавец Малком. И чего на него «ухать»?

Бранислав Иванович только что открыл счёт в матче с ЦСКА, справа — Малком, оформивший затем дубль Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Потрясающий Хвича в «Рубине».

Николич начал с победы. Но у Сёмина их под 500. Сербу может и трех жизней не хватить, чтобы хоть немного задобрить фанатов «Локо».

Марко Николич и Дмитрий Баринов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Увы и ах — ЦСКА. За нереализованный Чаловым гипермомент на его мечтах об АПЛ нужно вешать амбарный замок. И, похоже, ставить крест на работе Гончаренко с командой.

Грушевский — о промахе Чалова: казалось, даже пятой точкой там можно было забить

То ли еще будет — ой-ой-ой. И народ на трибунах (за исключением локомотивского Юга), вроде, доволен.

Да, футбол в новых реалиях. Коронавирусный. Да, с определенным риском. Но никто и не обещал, что будет легко. Самый правильный диагноз первым матчам поставил Андрей Аршавин: «Заболевших нужно изолировать, а остальные пусть играют. Ничего страшного в этом нет».

Катастрофы нет (и, надеюсь, что не будет) — есть единичные случаи в некоторых командах. Метаться – открываем-закрываем — пока точно не вариант. Закрыть всегда успеем.



Играем! Пробуем. Учимся. Как всегда – на своих ошибках. Но дорогу, как известно, осилит идущий. А проблемы лучше всего решать по мере их поступления.



Здоровья нам всем и спокойствия. И побольше позитива.