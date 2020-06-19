Это Родина моя, всех люблю на свете я! А у вас какие мысли по поводу возвращения РПЛ?

Есть такой голливудский фильм — «День, когда Земля остановилась». Фантастическая драма с Киану Ривзом в главной роли. Так себе фильм, если честно – на любителя.

Почему сейчас вспомнил — из-за названия. День, когда остановился чемпионат России по футболу в памяти отложился очень четко — 16 марта. И эти 95 дней, которые были после него – как кино. Тоже одновременно и драма, и фантастика. А в связи с последними событиями в «Ростове» еще и триллер с фильмом ужасов до кучи.



В Европе новый футбол – как Месси без бороды. Только внешне другой



Всего 3 месяца позади, но, кажется, что целая вечность. И жизнь теперь другая, и футбол другой, и мы другие. Ввернуть бы легендарную фразу Виктора Черномырдина «Никогда такого не было и вот опять», да не получится. Такого действительно не было НИКОГДА.



Всего 3 месяца позади, но эмоций пережито – сразу на несколько жизней хватит. От страха и угнетающей печали, до робкой надежды и радости скорой встречи.



Когда было принято решение о рестарте чемпионата, я пообщался с людьми, работающими в тренерских штабах команд Премьер-лиги. Общее мнение было – футбол идет на заклание, решение это преждевременное и в большей степени политическое. С целью успокоить запертый на карантине безработный народ – мол, смотрите-ка, жизнь налаживается. Футбол возвращается! Хлеба нет, но вот вам зрелище – кушайте и не кашляйте.



Как все это будет работать (и будет ли вообще), к каким последствиям может привести – боюсь, никто тогда толком не представлял. Сплошные тесты, маски-перчатки… Знаю, что у медработников голова шла кругом, к концу рабочего дня рисуя апокалиптические сценарии: «А если они все друг друга перезаражают?!». Тут как раз валом пошли сообщения о звездах РПЛ с соответствующим диагнозом — Зобнин, Бакаев, несколько игроков «Локомотива», Шапи…



Но стартовала Германия. А за ней Испания и Италия. И, оказалось, ничего смертельного – мяч, как и прежде, круглый, а поле — ровное. Даже Дибала после самых страшных прогнозов о его будущем вышел в основе «Ювентуса». И обошлось без притока инфицированных.

Дибала дал первое интервью после болезни. Он рассказал, как пережил этот месяц Нападающий «Ювентуса» переболел коронавирусом и теперь очень скучает по футболу.

Все снова вспомнили, что человек – существо живучее. Со всем справляется и ко всему привыкает. И здороваться локтями, и, если надо, дышать через раз.



Да, любимая игра в новых реалиях. Дезинфицирующие тоннели, социальная дистанция, температурный режим, ограниченное число болельщиков на трибунах (а то и вовсе без них). Но Европа постаралась показать: футбол в эпоху коронавируса – он только внешне другой. Как Месси без бороды. А так жизнь продолжается и все по-прежнему — мяч, поле, ворота, одиннадцать на одиннадцать, «Бавария» — чемпион…



Так, да не так. У нас не так. У «Ростова» спросите.

Доигрывать надо – закрывать этот гештальт. Хотя «Ростов», конечно, попал

Что европейцу футбол, то русскому — изоляция. Вроде те же правила, те же меры предосторожности. Мы даже стартуем позже остальных. Но я не слышал, чтобы выкашивало по полкоманды – навскидку – у «Милана», «Севильи» или «Вулверхэмптона». А «Ростов» – нате вам, сразу шесть игроков основы с короной и весь клуб (ВЕСЬ!) на двухнедельном карантине.



Прав был классик — умом Россию не понять, аршином общим… Ну, вы в курсе. Даже играть еще не начали, а уже бросило в дрожь от терминов – нулевой зараженный, дублирующий состав, техническое поражение, перенос матча, конец чемпионата…



И ведь никто сейчас не может дать гарантии, что на этом наше коронавирусное попадалово закончится.



Виноват ли в случившемся «Ростов», прав ли в своей позиции «Сочи», стоит ли сажать людей в камеры за нарушение карантина, как предложил форвард «Урала» Панюков — ответы на эти вопросы в жарких спорах можно искать очень долго. Не посягая на сакральную аксиому: здоровье – самое главное. Вопрос в другом – играть-то мы вообще собираемся?



Если честно — уже до чертиков хочется закрыть этот проклятый гештальт. Хотя бы начать доигрывать эти оставшиеся 8 туров, чтобы, наконец, перевернуть страницу анамнеза с историческим, но уже таким постылым названием «Сезон, прерванный COVID-19». Молясь всем богам, чтобы новых страниц, помимо ростовской, в нем не появилось.



Понятно, что это будут 8 туров, проведенных, по сути, на одном большом минном поле. Когда после каждого матча ждешь новостей с пометкой «а вот там-то еще нашли». Но ведь могут и не найти, верно? Помнится, другой «классик» говаривал: наши ожидания – наши проблемы. На плохое настраиваться – себе дороже.

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Не хочется, чтобы это было только для галочки – итоговой турнирной таблицы. Быстрее-быстрее, отыграли и забыли — хоть как-то и хоть кем-то. Наоборот – хочется, чтобы эти туры были конкурентными и жизнеутверждающими. Время футбола — время жизни! COVID не пройдет!

Хотя если тот же «Ростов» будет сейчас выходить на матчи исключительно «молодежкой» (команда 2003 года рождения — это даже «юниорка») – какая уж тут конкуренция…



Вопросы, сомнения, тревоги. За которыми уже и самого футбола-то не видно.



А давайте-ка достанем, а давайте разглядим! За 95 дней можно было и забыть, какой он у нас вообще красавец.



Самое интересное, если в этой действительно непростой формуле «как доиграть сезон в России» вынести коронавирус и его злодеяния за скобки – чисто теоретически и в порядке научного эксперимента, и оставить только старый добрый футбик, то уже первый тур (строго говоря — 23-й, но, по сути, ПЕРВЫЙ) по-настоящему будоражит воображение. Сразу столько интриг и событий, даже самые местечковые из которых ценятся теперь совсем иначе — спасибо, что живые!



Кстати, ценить – жизнь, здоровье, себя, родных, мелочи, футбол — это как раз то, чему пандемия научила многих. Помните, легендарную присказку из «Брата-2»? «Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Речка, небо голубое — это все мое родное. Это Родина моя, всех люблю на свете я!».



Уверен, даже самые записные критики и скептики готовы сейчас, по-братски, посвятить нашей посткарантиной Премьер-лиге похожие футбольные строчки. Например: «Я узнал, что у меня есть футбольная семья. Наш родной чемпионат — где «Урал», «Ахмат», «Спартак». Тренеров большой набор – Слуцкий, Карпин, Новиков. Знамя сине-бело-голубое – Питеру оно родное. Это Родина моя, всех люблю на свете я!».



Лишь бы жила, играла и не болела.

Семак против ЦСКА, «алаверды» Тедеско, дебют Николича… И все это уже в первом туре! Если, конечно, COVID будет не против

Да, про интриги и события. Уже завтра — ЦСКА – «Зенит»! Семак на финишной прямой к своему второму тренерскому золоту, но против клуба, который когда-то сделал из него звезду.



В том ЦСКА Семак успел поиграть вместе с Вагнером. Бразилец пока не вернулся в РПЛ, хотя может. У тех, кто в армейском клубе теперь отвечает за трансферы (ВЭБ?), еще есть время внимательно рассмотреть своих форвардов (да вот хоть в субботу — против чемпиона) и решить – нужен ли им культовый ветеран.



В атаке «Зените» все равнение, понятно, на Дзюбу – лидера и фаворита гонки бомбардиров. Артем Сергеевич в свои почти 32 с россыпью регалий в портфолио, но до сих пор ни разу не становился лучшим снайпером чемпионата. Помочь ему устранить этот пробел готовы долгожданный Малком и сверхвостребованный Азмун (кажется, что иранцем сейчас интересуется пол-Европы — от «Наполи» до «Арсенала»).



А вот Кокорин, о котором Семак не устает говорить, что он нужен «Зениту», продолжает свой сочинский транзит. И сегодня мог бы впервые встретиться на одном поле с другом-зэка Мамаевым – почти через год после исторического матча на территории белгородской исправительной колонии номер 4. Но, когда теперь «Ростов» сыграет основным составом — боюсь, что сам «Ростов» ни сном, ни духом, ни бесконечными тестами на COVID.

Тарпищев: жалко Карпина и «Ростов». Они весь сезон пахали, а теперь страдают

«Спартаку» предстоит остросюжетный выезд в Тулу, где последний раз красно-белые еще с Кононовым были памятно унижены 0:3. Тедеско на днях заявил, что клуб предложил ему новый контракт – сразу на 3 года. Пока не очень понятно – за какие успехи. Но матч с «Арсеналом» прекрасная возможность для «алаверды» — показать, что немец планирует дать «Спартаку» взамен. Новые козыри в его тренерском рукаве – выкупленный у «Крыльев» Соболев (Тедеско: «Мы с ним рискнули, но это должно оправдаться»), Голосов (кто?) на левом фланге защиты, и главный ветеран команды Ещенко в опорной зоне. Отдельная сюжетная линия – сам Тедеско на эту игру дисквалифицирован.



«Локомотив» — «Оренбург». Явление маскулинности Николича не на словах, а на деле. Интересно — сколько на трибунах «РЖД-Арены» будет баннеров, посвященных Семину?



«Краснодар» — «Динамо». Первый матч Мусаева в РПЛ безо всяких приставок «и.о». И болельщики «Динамо» с затаенным дыханием – а если Н’Жье способен забивать не только в товарняках?



«Рубин» против «Урала» — дебют за казанцев экс-защитника «шмелей» Меркулова, вокруг перехода которого в мае неожиданно (эффект пандемии?) было сломано столько копий (характеристика-перл от президента «Урала» Иванова: «Дебил дебилом. Ушел и ушел»).



«Уфа» — «Тамбов». Именитые иностранные толстосумы, вдруг захотевшие вложиться в башкирский клуб, словно тень отца Гамлета над местным «Нефтяником».



Даже во встрече двух главных аутсайдеров – «Крыльев» и «Ахмата» — можно отыскать интригу. Кому удастся выбраться из зоны вылета – вроде бы, на поверхности, но острее некуда.



Как вам тизер? Только доигрывай!



Один момент… Все красиво на бумаге да забыли про овраги. Коронавирус у нас был за скобками. А в реальности у этого хитровыдуманного «товарища» на всё могут быть свои планы – как играть РПЛ, когда и кем. И хочешь – не хочешь нам под них придется подстраиваться, а не наоборот.



Тут мне остается только процитировать Цоя: «Следи за собой – будь осторожен». Играть – играем, но про COVID не забываем.



А «Ростову», конечно, здоровья.