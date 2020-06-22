Больше всех от арбитров досталось «Спартаку». Главные судейские ошибки 23-го тура

Возобновление РПЛ получилось ударным не только по количеству голов, но и по наличию спорных судебных решений. Споры среди болельщиков вызвала и работа арбитров на матче ЦСКА и «Зенита», и странные решения в игре «Арсенал» — «Спартак» (на одно из них даже отреагировал владелец «Спартака» Леонид Федун), и моменты в игре «Локо» и «Оренбурга». Кстати, в этом туре именно «Спартак» больше всех пострадал от судейских ошибок. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу арбитров в прошедшем туре.

Клоунский матч в Сочи, провал ЦСКА, дебют Николича. 23-й тур РПЛ: как это было Все матчи 23-го тура РПЛ — в одной трансляции.

Слово Федотову:



«Крылья Советов» – «Ахмат» – 2:4. Глушаков забил гол по правилам.



– Стоит отметить один момент. На 60-й минуте, в эпизоде с голом Глушакова, ассистент поднял флажок «вне игры». Хорошо, что вмешался VAR, забитый мяч засчитали по правилам. А вот помощник судьи неправильно оценил ситуацию и поднял флажок.



«Сочи» — «Ростов» – 10:1. «Сочи» сравнял счёт с нарушением.



– Гол Мостового на 6-й минуте забит с нарушением правил. Следовало посмотреть VAR и увидеть, что Антон Заболотный фолил. Так что этот мяч не следовало засчитывать.



А в моменте с голом Новосельцева, возможно, и был какой-то контакт, но засчитать взятие ворот было можно.

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«Урал» — «Рубин» – 1:2. Гол «Урала» отменили по правилам, к удалению Подберёзкина вопросов тоже нет.



– На 2-й минуте судья поднял флажок, зафиксировав положение «вне игры» во время гола «Урала». Игрок екатеринбуржцев находился за линией офсайда, во время удара он пытался сыграть в мяч. Тем самым он ввёл в заблуждение вратаря. Помощник судьи верно зафиксировал положение «вне игры». А по удалению Подберёзкина вопросов у меня лично нет – чистейшее удаление. Но к этому эпизоду мы ещё вернёмся, разбирая матч ЦСКА и «Зенита».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Арсенал» — «Спартак» – 2:3. Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака».



– На 61-й минуте матча мяч попал в руку игроку «Арсенала» во время прострела Ларссона. Моё мнение: мяч находился на линии штрафной. Единственный, кто мог видеть этот момент – помощник арбитра. Раз мяч находился на линии штрафной, то в ворота хозяев надо было назначить пенальти. Но VAR помочь в этом эпизоде не смог, поэтому главный арбитр доверился помощнику на бровке.

Тедеско отказался от стильного футбола и взял курс на упрощение. И это хорошее решение Но работать оно будет не всегда. На дистанции такой стиль вряд ли окажется эффективным.

Также отмечу момент на 96-й минуте в штрафной «Спартака». Турбин назначил пенальти в ворота Максименко, а надо было – свободный удар в другую сторону. Григалава играл очень опасно, в первую очередь – для своего же здоровья. Ещенко стоял в штрафной площади, хотел сыграть в мяч, а из-за его спины выбежал Григалава, ещё и голову куда-то там под ноги совал. Это опасная игра с его стороны. Ещенко не поднимал ногу выше пояса, он просто хотел сыграть в мяч. Здесь не следовало назначать пенальти.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

ЦСКА — «Зенит» – 0:4. Нужно было удалять Оздоева и Дивеева, а пенальти в ворота ЦСКА не было.



– Начну с первой явной ошибки – На 14-й минуте матча Азмун находился в офсайде, который засчитан не был. Далее – на 50-й минуте Оздоева следовало наказать красной карточкой за удар прямой ногой игрока ЦСКА. Игрок, который атакует одной или двумя ногами спереди, сбоку или сзади, тем самым, допуская возможность причинить травму, наказывается красной карточкой. Вспомните момент с Подберёзкиным в игре «Урала» и «Рубина» – там его удалили, а здесь Оздоева – нет. Хотя моменты схожие, просто Оздоев шёл в голень, а Подберёзкин – в бок.

3 решения Семака, благодаря которым «Зенит» смял ЦСКА. Гончаренко никак не реагировал Лунёв, Дзюба и Малком – короли. А «армейцы» проиграли не только из-за ляпов защитников.

Удаление должно было быть и у ЦСКА: на 73-й минуте Азмун играл головой в мяч, а Дивеев попал ногой ему по голове. У игрока ЦСКА на тот момент уже была жёлтая карточка. Соответственно, надо было показывать ему вторую жёлтую и удалять с поля. У судьи была отличная позиция в том моменте, обзор никто не перекрывал. Наверное, он просто залип.



Удаление Карпова на 89-й минуте вопросов не вызывает – он лишал Дзюбу явной возможности забить гол. А вот пенальти на 93-й минуте не было – рука у Дивеева была прижатой. Это простой момент, как для VAR, так и для арбитра. Стоило продолжить игру.



Если ставить оценку Сергею Карасёву, то это будет двойка.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Уфа» — «Тамбов» – 2:1 Мешкова спас VAR.



– На 20-й минуте судья верно назначил пенальти в ворота «Тамбова», а VAR помог в этом убедиться. Находясь в хорошей позиции, Мешков пропустил очевидное нарушение. Кротов убирал мяч под себя, а его сбили.



«Локомотив» — «Оренбург» – 1:0 Объясняем, почему не отменили удаление игрока «Оренбурга» и в каких ещё моментах ошибся арбитр.



– В поле на этом матче работал Васильев, на VAR — Матюнин. Но получилось так, что игру судил не Васильев, а Матюнин. Единственное правильное решение Васильева – вторая жёлтая карточка Жемалетдинову в добавленное время первого тайма за наступ на ногу игроку «Оренбурга» Шахову.

Горячий дебют Николича! Три удаления, два потерянных пенальти и очень тяжёлая победа «Локомотив» поиграл с «Оренбургом» и в большинстве, и в меньшинстве.

Отдельно объясню, почему судья отменил назначенный пенальти, но не отменил красную карточку. На 58-й минуте матча игрок «Локомотива» выпрыгивает, опираясь на плечи защитника, играет головой. Дальше идёт борьба, и игрок «Оренбурга» в грубой манере забивает футболиста «Локомотива». Назначается пенальти. Судья показывает вторую жёлтую карточку игроку «Оренбурга». Далее VAR отменил пенальти, потому что до этого было нарушение со стороны футболиста «Локомотива». Но отменить вторую карточку за грубую игру нельзя по протоколу VAR – их можно отменять только в случае срыва перспективной атаки или лишения явной возможности забить гол. Так что здесь всё логично.



Отмечу ещё одну серьёзную ошибку – на 82-й минуте было удаление игрока «Оренбурга» Малых. Да, футболист сыграл рукой, демонстрируя неспортивное поведение. Арбитр свистит, но игроки «Локомотива» быстро разыгрывают мяч. Судья вынес решение только потом, а делать так нельзя. Раз у Малых уже была жёлтая карточка, то показывать вторую нужно было сразу. По новым правилам, если игроки быстро продолжили игру, то наказывать футболиста после этого уже нельзя.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

И ещё один момент – на 90-й минуте арбитр пропустил фол на Алексее Миранчуке, игра пошла в другую сторону. И только потом Матюнин вмешался. В том моменте следовало назначить пенальти. Могу сделать вывод, что всю игру судил Матюнин, а не Васильев.



Получается, что у Малых должны аннулировать жёлтую карточку, а если идти дальше, то возможна и переигровка матча. Васильев просто не умеет судить. Он не понимает трактовки единоборств, верховую борьбу. Когда Васильев принимает какое-то решение, его лицо испугано, он не понимает, что делает.