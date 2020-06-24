Кто мог бы заменить Гончаренко в ЦСКА. 6 вариантов

Не исключено, что Виктор Гончаренко уйдёт из ЦСКА. Пока ситуация в «армейском» клубе не очень понятна и точной информации нет. Но если всё же белорусский специалист покинет клуб? Кто может его заменить? Мы решили отобрать возможных претендентов.

Сергей Игнашевич, 40 лет

Главный тренер «Торпедо»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дебют Игнашевича в качестве главного тренера выдался на редкость удачным. Недавно вышедший в ФНЛ клуб он сделал реальным претендентом на повышение. Если бы не злосчастный коронавирус, из-за которого отменили «стыки», то «Торпедо» мог бы всерьёз рассчитывать на попадание в РПЛ. Команда демонстрировала яркий футбол и здорово разыгрывала стандарты – ей не хватало разве что стабильности.

К удачному дебюту Игнашевича на тренерском поприще прибавьте его опыт работы в ЦСКА (с июля 2018 года по июнь 2019 года он был помощником главного тренера молодёжной команды «армейцев»), а также любовь «армейских» болельщиков и получите почти идеального кандидата на пост главного тренера. Против Игнашевича свидетельствует лишь отсутствие опыта работы в РПЛ.

В будущем тренерами ЦСКА могли бы стать и другие легенды московского клуба – братья Березуцкие. Недавно даже появлялся инсайд о том, что Алексею и Василию предлагали временно возглавить «армейцев». Однако они отказались, сославшись на недостаток опыта для такой ответственной работы.

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Курбан Бердыев, 67 лет

Без работы

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Идеальным вариантом для ЦСКА кажется назначение Курбана Бердыева. Во-первых, у 67-летнего тренера огромный опыт и предостаточно весомых достижений – он дважды выигрывал чемпионство с «Рубином», а также занимал второе место с «Ростовом». Во-вторых, Бердыев по-прежнему голоден до побед. Он уже давно хочет взяться за большой и амбициозный клуб, который будет бороться за Лигу чемпионов и победу в РПЛ. Возглавить «Спартак» ему не удалось, а от работы с «Сочи» и несколькими казахстанскими командами он отказался из-за скромных задач клубов. В-третьих, Бердыев готов строить в ЦСКА атакующий футбол, который так хотят видеть в клубе. После возвращения в «Рубин» тренер утверждал, что немного изменил свой взгляд на игру – в Казани он пытался наладить позиционное нападение. В-четвёртых, Бердыев никогда не работал с принципиальными соперниками ЦСКА – «Спартаком» или «Зенитом». А будучи футболистом, он даже играл за «СКА».

Тем не менее все преимущества Бердыева могут сойти на нет из-за его непростых отношений с Евгением Гинером. Ещё в конце нулевых президент московского клуба критиковал чемпионский «Рубин» за незрелищный футбол, но по-настоящему конфликт между ними разгорелся из-за ожесточённого спора о схеме проведения чемпионата. Гинер настаивал на системе «осень-весна», а Бердыев уверял, что президент ЦСКА думает только об интересах своего клуба. Говорят, тогда дело закончилось серьёзной словесной перепалкой. С тех пор Гинер и Бердыев ещё не раз нелестно высказывались друг о друге во время пресс-конференций.

Впрочем, сейчас Курбан Бекиевич свободен. С ним нужно лишь заключить контракт. Вполне вероятно, что старые обиды тренер и президент могут и забыть.

В противном случае, Гинер может обратиться к другим известным тренерам, которые по-прежнему остаются без работы – Андрею Кобелеву, Дмитрию Хохлову или, например, Юрию Сёмину. Однако вариант с назначением каждого из них в ЦСКА кажется совсем маловероятным.

«Такой ЦСКА мне не нужен». 3,5 года Гончаренко в Москве – главное, чем он запомнился Не стеснялся никого, едва не подрался с Сёминым, посылал Мусу и дважды обыграл «Реал».

Сергей Овчинников, 49 лет

Старший тренер ЦСКА

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После ухода из минского «Динамо» Овчинников стал другим – сдержанным, спокойным, терпеливым и рассудительным. В общем, настоящим помощником. Он ассистировал Слуцкому, а потом и Гончаренко, не выпуская на свободу затаившегося «Босса» и со временем из тренера вратарей превратился в старшего тренера, который всегда готов помочь клубу в трудный момент. Например, подменить дисквалифицированного Гончаренко или взять команду под своё руководство после неожиданного отъезда своего шефа. В конце концов, Овчинников заполучил доверие недолюбливавших его болельщиков ЦСКА. И вряд ли кто-то сильно удивится, если вскоре он получит статус и.о главного тренера, а затем и возглавит московский клуб – остававшийся в тени «Босс» давно заслужил повышение.

После ухода Гончаренко ЦСКА будет нужен положительный эмоциональный заряд. А Овчинников именно тот, кто его способен дать. Нужно лишь снова выпустить на волю «Босса».

Впрочем, весомая причина не повышать Овчинникова у руководства ЦСКА всё-таки есть. Он трижды работал в качестве главного тренера – в «Кубани», в брянском и минском «Динамо» и каждый раз неудачно. Ни в одном из этих клубов Овчинников не продержался дольше года.

ЦСКА нужен Босс. Боссу нужен ЦСКА. Дайте шанс Овчинникову! Спустя 9 лет он готов перезапустить свою тренерскую карьеру.

Михаил Галактионов, 36 лет

Старший тренер молодёжной сборной России

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Конечно, в отличие от предыдущих героев нашего текста, Галактионов не статусный тренер. Однако включить его в список претендентов на должность, которая вот-вот станет вакантной, всё-таки стоит.

Главное преимущество Галактионова – отличная работа с молодёжью. Под его руководством молодёжная сборная России после 6 туров квалификации Евро-2021 обосновалась на первой строчке своей группы. В активе российской команды 14 очков, 4 победы и 2 ничьи.

При этом четверо футболистов из «молодёжки» (Чалов, Обляков, Дивеев и Кучаев) – игроки ЦСКА. Так что с адаптацией в московском клубе у тренера вряд ли бы возникли проблемы.

Смущает лишь неопытность Галактионова. В качестве главного тренера клуба из РПЛ («Ахмата») он проработал лишь полгода, после чего подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

Леонид Слуцкий, 49 лет

Главный тренер «Рубина»

Фото: РИА Новости

Теоретически возможен и вариант с возвращением Леонида Слуцкого. Тем более ЦСКА уже не раз возвращал «своих» — Валерия Газзаева, Вагнера Лава, Мусу, Думбия.

Даже несмотря на неудачный заграничный период в карьере, Слуцкий по-прежнему остаётся одним из лучших тренеров в России. Да и с ЦСКА он выиграл 7 трофеев, так что его возвращению болельщики наверняка обрадовались бы.

Однако вероятность такого варианта крайне мала. Слуцкий заключил контракт с «Рубином» на пять лет с условием, что его отпустят, только если он получит хорошее предложение от европейского клуба. При этом других договорённостей у тренера с руководством клуба нет. По информации «БИЗНЕС Online», Слуцкий не сможет расторгнуть контракт, даже если «Рубин» вылетит в ФНЛ.

А само руководство казанцев вряд ли захочет в ближайшее время увольнять тренера.

Почему Гончаренко решил уйти из ЦСКА. Разгром от «Зенита» – лишь повод Похоже, это было взвешенное, давно созревшее решение.

Александр Гришин, 48 лет

Ассистент тренера в «Казанке»

Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

Александр Гришин отработал в дубле ЦСКА 7 лет. За это время он воспитал Злобина, Караваева, Чернова, Головина, Гордюшенко, Жамалетдинова, Чалова и многих других хороших футболистов, но шанс испытать свои силы в первой команде так и не получил. Даже несмотря на своё огромное желание и любовь болельщиков.

После истечения срока контракта Гришин был вынужден покинуть московский клуб. А когда захотел вернуться, ему сказали, что «мест нет». Эти слова он воспринял, как предательство, о чём рассказал прессе.

Конечно, после таких заявлений Евгений Гинер вряд ли захочет возвращать Гришина. Да и после ухода из ЦСКА тренер не был нарасхват.

Так что вариант с его возвращением в московский клуб есть, но от реальности он далёк.