Гончаренко тоже виноват в неудачах ЦСКА. Не нужно делать из него мученика

Виктор Гончаренко взял самоотвод. Своим эмоциональным и экстренным отъездом в Беларусь после катастрофического матча с «Зенитом» он фактически признал, что исчерпал себя в нынешнем ЦСКА и не способен выжать из команды что-либо большее.

Ещё долго будут полыхать споры и выявляться истинные причины затянувшейся «армейской» депрессии. Слабость состава, как правило, идёт среди объяснений на первом месте, хотя тренерский фактор многие болельщики тоже не обходят стороной. Скажу честно: я с большой симпатией отношусь к Гончаренко, понимаю, насколько ему было тяжело со столь разбалансированной, неопытной и неглубокой обоймой, где очень ограничен выбор игроков в большинстве зон.

Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА? Или с таким составом никто не смог бы быть выше? Важные вопросы про настоящее и будущее «армейской» команды.

Но при этом мне кажется, что сам Виктор Михайлович тоже стал работать хуже, чем прежде. Если в первые годы он выжимал из состава абсолютный максимум (и никто не мог с этим поспорить – два вторых места подряд со старой обоймой и сумасшедшая первая половина сезона-2018/2019 с новой), то сейчас, есть подозрение, сам начал воспринимать ситуацию чересчур негативно, разуверился в командном потенциале и перестал творить.



Неугомонное творчество, свойственное тренеру на старте «армейской» карьеры, постепенно иссякло. Революционных – да хотя бы просто интересных – идей стало меньше.



В материале использованы данные Wyscout.

Раньше Гончаренко был более гибким тренером. Сейчас его футбол предсказуем

Мы прекрасно помним, с чего начал в ЦСКА Гончаренко. Он принял после Леонида Слуцкого захворавшую команду, игравшую из года в год по одной и той же системе 4-2-3-1 с одними же и теми же принципами (например, оборона с искусственным офсайдом), и сенсационно перевёл её на модуль с тремя центральными защитниками. Новая философия вдохнула жизнь в ЦСКА, помогла стать даже более интересной в атаке, чем прежде, закончить сезон на втором месте, а Сергей Игнашевич оказался настолько впечатлён тем этапом, что полюбил 3-4-3 и уже в роли тренера сделал на неё ставку.

Почему Гончаренко решил уйти из ЦСКА. Разгром от «Зенита» – лишь повод Похоже, это было взвешенное, давно созревшее решение.

Система с тремя центральными защитниками с тех пор осталась базовой для ЦСКА при Гончаренко, но в первые сезоны он её всё же варьировал с классикой 4-2-3-1 (или 4-3-1-2, или альтернативой). Например, в прошлом сезоне «армейцы» использовали модуль 4-Х-Х с первых минут в пяти матчах, подстраиваясь под соперника. И это смотрелось очень интересно – Гончаренко был непредсказуем.



Сейчас Виктор Михайлович отказался от тактической нестабильности. Зимой он подчеркнул, что команда пробовала разные вариации, но все в штабе пришли к выводу: схема должна быть одна. Или могут использоваться её вариации. ЦСКА теперь так и живёт: состав по именам, как правило, очень предсказуем, главная интрига – сколько человек выйдет в срединном треугольнике, двое или трое, и на какой позиции окажется Влашич, от корректировки амплуа которого зависит точная формация.

Стали очень стабильными и игровые принципы. В обороне это – высокий прессинг. Исключения бывают редко, в сезоне их было не более двух-трёх. Структура прессинга может слегка меняться (имеется в виду, как располагаются футболисты при агрессивном отборе), но при подготовке к ЦСКА все знают, что соперник почти наверняка не будет откатываться ни в средний блок, ни в низкий. И заранее придумывают ходы. «Зенит» в последнем туре образцово разобрался с методом обороны «армейцев» и превратил его в собственное же оружие, просто вытягивая соперника к своей штрафной и создавая для Дзюбы, Азмуна и Малкома на чужой половине поля выгодные ситуации «3 в 3», после чего швыряя на них нацеленные длинные передачи.

3 решения Семака, благодаря которым «Зенит» смял ЦСКА. Гончаренко никак не реагировал Лунёв, Дзюба и Малком – короли. А «армейцы» проиграли не только из-за ляпов защитников.

В атаке игра ЦСКА крутится вокруг насыщения фланговых и полуфланговых зон за счёт смещения к вингерам форварда (Чалова или Сигурдссона) и одного из полузащитников, быстрой перепасовки и попытки взлома пространства. Против глубокой обороны это работает всё хуже и хуже, а альтернативных идей не видно. Раньше Гончаренко пробовал внедрять «столба» — прекрасно получалось с Вернблумом, чуть хуже – с Бийолом. А сейчас ЦСКА так и вымучивает опасные моменты легковесным нападением и одними и теми же принципами.



Какие-то вещи Гончаренко корректировал, но они неглобальные. Например, весной Виктор Михайлович видоизменил оборону при угловых – раньше было два футболиста, игравших по мячу, сейчас стало три, и все – предпочтительно высокие и прыгучие. Один добавился на дальнюю штангу.



Однако в целом ЦСКА пусть агрессивен, быстр, имеет комбинационный склад – но слишком предсказуем. Предсказуемость допустима, когда класс исполнителей высок, но нежелательна, если конкуренты ничуть не хуже.



И это беда не только состав ЦСКА, но и тренерских идей.

Все хвалят Гончаренко за стиль. Стиль действительно смелый, но нужна ли смелость при низкой эффективности?

В многочисленных статьях и выступлениях специалистов в защиту Гончаренко я видел множество цифр, характеризующих футбол его команды с положительной стороны. У ЦСКА – наиболее высоко расположенная линия обороны в стране в среднем, одна из самых эффективных прессинг-структур в чемпионате (в прошлом году – 3-е место по показателю эффективности прессинга PPDA после «Спартака» и «Краснодара», в нынешнем – тоже 3-е после «Краснодара» и «Ростова»). Красно-синие занимают 10-е место по количеству кроссов (14,19 за 90 минут), что характеризует их атакующую несиловую направленность.



Однако все эти показатели говорят не о силе команды, а о стиле. И в моём понимании оперировать исключительно характеристиками стиля не совсем корректно. На ум сразу приходит сборная Саудовской Аравии на ЧМ-2018. Многие журналисты, в том числе российские, восхваляли её «тики-таку» и выход из обороны через короткий пас, а на деле выяснилось, что сложный футбол был противопоказан тому набору исполнителей – и сборная России легко воспользовалась всеми слабостями, разгромив соперника 5:0 за счёт прессинга в центральной зоне.



Понимаю, что для команды, ориентированной на вырост футболистов и их дальнейшую перепродажу, агрессивный атакующий футбол в приоритете – он лучше раскрывает сильные стороны креативных игроков. Но всё же иногда не мешало бы находить место гибкости и балансу.

Главная беда ЦСКА – слабые центральные защитники и отсутствие опорника для баланса. Возможно, именно поэтому команда обороняется так высоко

Эта часть текста – в том числе аргументы в защиту Гончаренко. В прошлом сезоне у команды с плюс-минус такими же принципами была одна из лучших оборон в стране. Команда пропустила 23 мяча (столько же – у «Краснодара» и «Ростова»), высоко она находилась и в системе xG – 29,8 ожидаемых пропущенных гола, лучше только у «Ростова» (25,7) и «Зенита» (29,3).



В нынешнем сезоне всё гораздо грустнее. По пропущенным голам (26) дела лучше сразу у семи команд («Зенита», «Уфы», «Краснодара», «Рубина», «Локомотива», «Спартака», «Динамо»), по допущенным голам xG (30,1 – то есть уже больше, чем по итогам 30 туров прошлого чемпионата) выше стоят пять клубов.



Можно винить во всём систему и тактику, но индивидуальные качества защитников сказываются гораздо сильнее. Можно уверенно говорить, что по команде ударил уход Бекао – сильнейшего по оборонительным характеристикам игрока центра обороны. Из имеющихся футболистов с ним можно поставить рядом разве что Дивеева, да и то – с оговорками.

Васин – защитник со слабой координацией и средней скоростью, плюс имеет катастрофические проблемы в психологии, поэтому допускает необъяснимые ляпы – срезки мяча, промахи, передачи чужому на ровном месте. Их очень, очень много, и сам Гончаренко их видел и признавал. Но почему-то продолжал ставить Виктора в основу. Вероятно, как самого опытного.



Гогуа, что бы там ни говорил агент Дмитрий Селюк, в системе ЦСКА вообще мало похож на защитника уровня РПЛ. Он большой и агрессивный, хорошо борется вверху, но при этом неповоротливый (при резком смене направлений может вообще легко споткнуться и упасть), слабый тактически (выбор позиции – просто кошмар) и уязвимый под давлением соперника. Осенние матчи Гогуа дали Гончаренко все основания усадить футболиста на лавку.



Карпов – старательный мальчишка, но ограниченный в скоростных данных, плюс на сегодня недостаточно габаритный для РПЛ и неустойчивый в борьбе. В среднем он побеждает лишь в 54,4% процентах оборонительных единоборств, что слишком мало. Его уверенно продавливали и Соболев в кубковом дерби, и Дзюба в последнем туре. При всём потенциале Вадима на сегодня он – слабое звено.



Магнуссон – игрок с великолепной диагональю и адекватной скоростью, но средне играющий в динамичном отборе и плохо ориентирующийся при забросах за спину. Он не отскакивает и постоянно упускает соперников, из-за этого ЦСКА пропустил несколько голов в сезоне.



Дивеев – пожалуй, сильнейший игрок центра обороны на сегодня. Но и он скорее берёт агрессией и игрой по мячу, а не позиционной выдержкой.



Как из всего этого набора футболистов – слабейшего среди всех топ-клубов РПЛ – слепить приличное трио? Это очень проблематично. Есть опасение, что защитная линия будет обороняться ещё хуже при среднем или низком блоках, настолько большинство игроков плохо ведут единоборства и располагаются позиционно. Вероятно, именно поэтому Гончаренко отодвинул оборону подальше от своих ворот.



Где логика? Она в том, что нынешний ЦСКА обороняется не столько за счёт защитников, сколько за счёт агрессии атакующих игроков и полузащитников. Главная задача – заставить соперника упростить футбол и выбить мяч в борьбу. А там надежда, что Дивеев и компания выскочат на опережение и вернут владение команде. Это проще с точки зрения отладки манёвров, чем грамотная оборона возле и внутри своей штрафной.



Но возникает другой вопрос: а есть ли у ЦСКА необходимые ресурсы для агрессивного и высокого стиля обороны? Например, я не вижу в команде опорника для баланса, который мог бы предотвращать чужие контратаки после потерь мяча. Множество матчей команда провела с Ахметовым и Обляковым в опорной зоне, потом туда переместился Бистрович – но он тоже не даёт нужного объёма, обладает средними скоростными качествами и поэтому не успевает во многих эпизодах. До сих пор перед глазами несколько эпизодов, когда в последней встрече с «Зенитом» Обляков безобразно работал на подборе и организовывал на свои ворота быструю атаку. Бийол? Возможно, с ним было бы чуть стабильнее. Но словенец хуже Бистровича в поддержке атак – и поэтому, вероятно, Гончаренко использует его очень ограниченно.



Получается, что главный тренер, чтобы обезопасить команду и скрыть слабые стороны центральных защитников, поднял оборону повыше. Но всё равно не снизил с неё нагрузку, потому что обнажились другие командные недостатки. А обороняться на пространстве центральным защитникам ЦСКА тоже очень сложно — от них убегает даже Дзюба. Столько моментов, сколько допускают после контратак соперников красно-синие, не допускает в нашем чемпионате никто другой. Это даже хуже, чем было пару лет назад у «Спартака».

Агрессивный стиль не был отлажен в ЦСКА так, как нужно. Проблем проявлялось слишком много

Теперь приведу несколько статистических выкладок, характеризующих сложности ЦСКА.



Первый: кошмарные вторые таймы у «армейцев». Команда стабильно проваливалась в них. По данным Understat, в первых таймах в текущем сезоне ЦСКА наиграл на 16,24 ожидаемых гола (xG) и допустил у своих ворот 7,68 (xGA), во вторых разница уже отрицательная – 17,91 xG и 20,84 xGA. Разбивку по минутам можно увидеть ниже.

С чем это связано? Вероятно, с тем, что прессинг красно-синих становился после перерыва менее целостным, получалось хуже предотвращать контратаки, а обороняться низко команда не умеет.



Второй момент: ЦСКА плохо играл при победном счёте (разница +1) и проигрышном (разница -1) и имеет в таких отрезках отрицательный xG. То есть, подчеркиваем, когда команда уступает, она допускает у своих ворот не меньше, чем созидает у чужих.

Цифры совпадают с визуальными впечатлениями: когда Гончаренко перестраивал игру при проигрышном счёте, команда становилась совсем уязвимой и окончательно лишалась баланса. Например, вспомним домашний матч с «Ростовом» осенью, где красно-синие могли пропустить не три, а пять или шесть. Ещё раз вспомним последний матч с «Зенитом». Это как раз говорит об отсутствии альтернативных планов на игру и гибкости команды. Гибкости, которая раньше была свойственна Гончаренко.

Выводы

Я правда не знаю, можно ли из этого состава выжимать большее. Меньше всего сейчас хочется играть в умника и утверждать, что более оборонительный стиль сработал бы лучше; что с Бийолом было бы больше баланса в центре; что Магнуссон сильнее и полезнее со своей феноменальной левой ногой, чем субтильный Карпов или косячный Васин (хотя ставка на последних двоих и вправду – жуткая авантюра). Всё это нужно отсматривать на тренировках и в матчах – и только тогда делать выводы.



Состав ЦСКА слаб – и селекционный отдел в последний год не помог сделать его сильнее. Наоборот, есть подозрение, что взгляды специалистов, работающих в нём, существенно отличаются от видения Гончаренко. Иначе как объяснить, что в почти всех из последних новичков (Лукасе Сантосе, Гогуа, Шарлии) тренер быстро разочаровался? Плюс постоянно появлялись новости о разных оценках игроков (Комличенко, Соболев – из последних примеров) внутри клуба.



Хотя и Гончаренко – чего уж тут скрывать – тоже не помог стать составу ЦСКА лучше. Он, во-первых, перестал искать. Во-вторых, в последние полтора сезона при нём не прибавил почти никто: ни Чалов, ни Сигурдссон, ни Ахметов. Если раньше тренировочный процесс и эксперименты раскрывали игроков и открывали в них новые качества (вспомним, как сразу же прибавил в опорной зоне Ахметов!), то сейчас всех тех, кто тащил команду в классной первой половине сезона-2018/19, настиг регресс. Даже Марио Фернандес – и тот стал плохим в обороне.



Если суммировать все факторы, всё же стоит признать, что ЦСКА при Гончаренко перестал расти. А значит, перестал расти и сам тренер. Он упёрся куда-то в стену и уже не находит удачные ходы. Разочаровался и сдался. Видимо, команде и вправду нужен кто-то со свежим взглядом и идеями.



Просто совершенно нет гарантии, что с новым тренером получится лучше.