«Такой ЦСКА мне не нужен». 3,5 года Гончаренко в Москве – главное, чем он запомнился

Виктор Гончаренко собирается уйти из ЦСКА. Он проработал с «армейцами» 3,5 года, а до этого ещё в течение девяти месяцев ассистировал Леониду Слуцкому. Вспоминаем главные моменты карьеры белорусского специалиста в столичном клубе.

Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА? Или с таким составом никто не смог бы быть выше? Важные вопросы про настоящее и будущее «армейской» команды.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Первым Гончаренко пригласил в ЦСКА Слуцкий. Виктор Михайлович мог возглавить «армейцев» уже после Евро-2016

Гончаренко впервые пришёл в ЦСКА в сентябре 2015-го. Незадолго до этого он неожиданно разорвал контракт с «Уралом», отказавшись, по слухам, участвовать в «странном» матче с «Тереком». Эту версию подтвердил позже журналист Геннадий Орлов в интервью на «Эхо Москвы»:

«Я вот вам скажу, почему ушёл Гончаренко из «Урала», вот сейчас это стало известно: ему намекнули, что не надо бороться в том матче, на который он прилетел, он же оттуда улетел, из этого города, не буду называть, откуда конкретно. Кто захочет – тот посмотрит. То есть, значит, руководство что-то ему сказало. А он сказал – нет, так я играть не буду».

Почему Гончаренко решил уйти из ЦСКА. Разгром от «Зенита» – лишь повод Похоже, это было взвешенное, давно созревшее решение.

Несмотря на варианты с «Рубином» и зарубежным клубом, Гончаренко столь же неожиданно принял предложение Леонида Слуцкого стать его помощником в ЦСКА. Уже тогда предполагалось, что Виктор Михайлович сменит в ЦСКА Леонида Викторовича, работавшего параллельно со сборной России. Слуцкий чувствовал, что его миссия в столичном клубе подходит к концу, и думал о переменах, об отъезде за границу.

«Я видел, сколь тяжело было Гончаренко в первую паузу после «Кубани». Он приезжал к нам на сборы. И когда у Гончаренко образовалась вторая вынужденная пауза, я понял, что к нему можно обратиться с таким предложением. Инициатива приглашения исходила от меня», – объяснял Слуцкий.

Гончаренко, появившись в ЦСКА, рассказал, как его приняли в команде.

«В команде меня встретили хорошо. Вася Березуцкий буквально не дал Леониду Викторовичу сказать приветственную речь, сразу спросив о том, когда я получу первую зарплату и накрою праздничный стол».

Фото: РИА Новости

У Гончаренко была неделя на то, чтобы принять решение об уходе из «Уфы» в ЦСКА. Он согласился на меньшую зарплату, чем Слуцкий

Тем не менее Слуцкий задержался в ЦСКА до декабря 2016-го, а Гончаренко летом того года покинул московский клуб, внеся свой вклад в завоевание «армейцами» золотых медалей (последних на сегодняшний день). Белорусский тренер принял решение продолжить самостоятельную работу – возглавил «Уфу». При этом в его контракт с уфимцами был включён пункт, по которому он мог уйти без компенсации в случае предложения от ЦСКА. Этот пункт и был активирован в декабре 2016-го.

«Как таковых переговоров и не было, – вспоминал Гончаренко своё назначение на пост главного тренера красно-синих. – У меня в контракте с «Уфой» был пункт, по которому в течение недели я должен был вернуться в ЦСКА. Как только поступило предложение, мы какие-то текущие моменты обсуждали, но загвоздок по контрактным условиям, по штабу, по персоналу не было, всё быстро прошло. Подписывая контракт с «Уфой», я знал о возможности возвращения в ЦСКА. Не могу сказать, что рассчитывал на такой поворот событий, однако где-то внутри сидела мысль: если клуб вновь обратится к моим услугам, что я могу сделать для команды?».

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По словам агента Владимира Абрамова, тогда ЦСКА положил Гончаренко зарплату в размере 350 тыс. евро в год – и это было в пять раз меньше, чем получал Слуцкий.

«Думаю, у Гончаренко всё должно получиться, – делился своим мнением о новом тренере президент ЦСКА Евгений Гинер. – Он работал у нас, всё видел своими глазами, был частью команды, выигравшей золото минувшего чемпионата России. Немаловажно, что он прекрасно знает наших футболистов и их возможности, а ребята, в свою очередь, знакомы с тренером и его требованиями. В данной ситуации мы осуществили наиболее мягкий переход от одного тренера к другому. Этот переход можно назвать не революционным, а эволюционным».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Гончаренко установил рекорд для тренеров-дебютантов ЦСКА и вытащил команду в Лигу чемпионов. Но проиграл своё первое дерби со «Спартаком»

Гончаренко принял ЦСКА перед зимней паузой сезона-2016/2017, когда «армейцы» занимали после 17 туров третье место, отставая на три очка от «Зенита» и на восемь от лидера чемпионата «Спартака». Любопытно, что в его первом матче в ЦСКА, как, возможно, и в последнем, команда принимала «Зенит». Но тогда сыграли вничью – 0:0.

В апреле 2017-го Гончаренко, выиграв в Уфе со счётом 2:0, установил клубный рекорд по длительности беспроигрышной серии для нового тренера ЦСКА. Белорусский наставник стартовал с четырёх побед и трёх ничьих. После этого «армейцы» разгромили «Локомотив» (4:0). Однако в конце апреля Виктор Михайлович проиграл своё первое дерби «Спартаку» – 1:2. Массимо Каррера уверенно шёл к золоту, и даже Гончаренко не смог остановить итальянца.

Тем не менее ЦСКА выдал мощную концовку, финишировав на втором месте – в зоне Лиги чемпионов. Точнее, квалификации ЛЧ.

Гончаренко намерен уйти из ЦСКА. Объясняем почему Главный тренер «армейцев» уже написал заявление об отставке.

Одним из первых изменений, сделанных Гончаренко, стал переход на тактическую схему с тремя центральными защитниками. Тренер был доволен тем, как команда усваивает новую модель игры.

«Система действительно прижилась, это очень важный момент. Футболисты хорошо понимают, что и зачем они делают. Хотя при этой схеме существует опасность: периодически команда позволяет себе брать паузу, а этого делать не следует. Ребята у нас опытные, они чувствуют, в какой момент можно взять небольшую передышку вместо того, чтобы пойти в прессинг и отобрать мяч у противника. Это так называемая пассивная фаза защиты, мне бы хотелось, чтобы в нашей игре таких моментов было как можно меньше. Но в целом можно сказать, что команда грамотно реагирует на эпизоды, возникающие по ходу матчей», – говорил Гончаренко.

Алексей Березуцкий в свою очередь отмечал, что схема с тремя центральными защитниками от Гончаренко отличается от похожей схемы Валерия Газзаева того периода, когда «армейцы» выигрывали чемпионат и Кубок УЕФА.

«Это действительно две полностью разные схемы, – признавался Березуцкий. – 3-5-2 при Газзаеве была гораздо более атакующей расстановкой, чем сейчас. Если говорить простым языком, играли в три центральных защитника и два крайних полузащитника. В контексте той схемы это были именно полузащитники, которые оказывали какую-то поддержку обороне. Сейчас в тех моментах, когда мяч у соперника, это полноценные крайние защитники. Похожие нюансы есть и по всем остальным позициям».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В сезоне-2017/2018 ЦСКА выдал худший первый круг с 2009 года. Гончаренко едва не сцепился с Сёминым в матче с «Локомотивом»

В первой части сезона-2017/2018 команда играла уже менее стабильно. После 15 туров ЦСКА занимал третье место, отставая на четыре очка от «Зенита» и на семь от «Локомотива». Более того, это был худший показатель с 2009 года, когда «армейцев» возглавлял Зико. Разница забитых и пропущенных мячей (15:10) тоже оказалась худшей за долгое время. Однако Гинер, комментируя результаты под руководством Гончаренко, сказал, что оценивает его работу хорошо.

Всё просто: Гончаренко был успешен в Лиге чемпионов. ЦСКА пробился в групповой этап, выбив в отборочных раундах АЕК и «Янг Бойз». Кроме того, белорусский тренер взял реванш у Карреры: победил «Спартак» в дерби – 2:1.

Ноябрьский матч с «Локомотивом» (2:2) получился одним из самых горячих для Гончаренко во главе ЦСКА. «Армейцы» уступали в счёте, потом выигрывали, остались вдесятером после удаления Хетага Хосонова и за три минуты до конца упустили победу. В одном из эпизодов Понтус Вернблум ударил локтём Алексея Миранчука. «Локомотив» требовал удалить шведа – страсти накалились. Гончаренко едва не подрался с Юрием Сёминым, который старше его на 30 лет! Потом тренер ЦСКА рассказывал в интервью «Чемпионату», как обсудил с Сёминым конфликт.

«После того эпизода в матче с Вернблумом мы прекрасно поговорили. Я позвонил ему: «Юрий Палыч, вы же понимаете, такая ситуация – я побежал разбираться…» А он отвечает: «Да всё правильно сделал! Я бы тоже побежал своего игрока защищать!» Молодец, Юрий Павлович! Адекватно всё оценивает».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гончаренко напихал Мусе после того, как форвард отказался пожать ему руку. Летом 2018-го тренер выиграл первый трофей с ЦСКА и продлил контракт

Ещё один памятный конфликт с участием Гончаренко случился в апреле 2018-го. На сей раз вторым его участником стал игрок «армейцев» – Ахмед Муса, вернувшийся в ЦСКА на правах аренды до конца сезона из «Лестера». Нигерийского форварда настолько расстроила замена в матче с «Динамо» (1:2), что он, уходя с поля, отказался пожать руку главному тренеру. Гончаренко завёлся и выдал непечатную тираду, смысл которой сводился к тому, что Муса будет сидеть на скамейке «до конца жизни». Впрочем, развития этот конфликт тоже не получил. Всё ограничилось уроком русского языка для Мусы. Из интервью Гончаренко для «Чемпионата»:

— Вы наверняка анализировали случай с Мусой. Понимали же, что болельщики видят ваши разборки?

— И толку? Да мне было наплевать. Если футболист не уважает тренера, с ним трудно дальше работать. После моей тирады Муса понял, что совершил ошибку. Мы ещё в раздевалке решили ситуацию. А на следующий день конфликт был полностью исчерпан.



— Тирада была на русском?

— На всём, что только попало! Но он меня понял – там трудно было не понять (смеётся). Что говорил дословно, не помню. Я даже переспрашивал помощников: «Что я тогда вообще сказал Мусе?» Они ответили – тебе лучше не знать, но всё нормально.

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— Случись в будущем похожая ситуация, поведёте себя так же?

— Это была неконтролируемая реакция, такой своеобразный пинок Мусе. И в итоге он стал лучше. Важнее всего было уже после конфликта разрулить ситуацию, чтобы не потерять хорошего футболиста, который приносил много пользы.



— Как вышли из той ситуации?

— Уже в раздевалке Муса понял, что накосячил. Глаза опустил, смотрит, как побитая собака. Захожу и понимаю: что-то изменилось. Говорю: «Муса, ты был не прав». Он сразу же пошёл на попятную. А на следующий день извинился. Причём при всех.



— Как вы попрощались с Мусой?

— Тепло, душевно. Сказал ему: «Муся, посмотри, как я тебя люблю. И когда ты снова приедешь, я всё равно буду тебе пихать. Ты возвращайся, мы тебя все тут любим». Он сказал, что подумает. В Лиге чемпионов все хотят играть, так что посмотрим.

Во втором круге ЦСКА прибавил – второй сезон подряд финишировал под руководством Гончаренко на втором месте. Теперь команде досталась уже прямая путёвка на групповой этап Лиги чемпионов. Достойно выступили «армейцы» и в плей-офф Лиги Европы, куда попали с третьего места в группе ЛЧ: переиграли «Црвену Звезду» и «Лион», а в четвертьфинале дали бой лондонскому «Арсеналу».

В июле 2018-го ЦСКА продлил контракт с белорусским тренером до лета 2020-го. В том же месяце Гончаренко выиграл свой первый трофей в России, одолев в Суперкубке России «Локомотив» (1:0). Победа была достигнута вопреки кадровым обстоятельствам – потере целой группы игроков основной обоймы: Александра Головина, Сергея Игнашевича, братьев Березуцких, Вернблума и других.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В сентябре 2018-го Гончаренко был самым успешным тренером ЦСКА в российской истории. В Лиге чемпионов он дважды победил «Реал»

В сентябре 2018-го Гончаренко установил ещё одно достижение – стал лучшим тренером ЦСКА в истории чемпионатов России по проценту набранных очков. После победы в 7-м туре нового чемпионата над «Уфой» (3:0) показатель белорусского специалиста достиг отметки в 66,67% очков. До этого лидировал Слуцкий – 66,51%.

Несмотря на кадровую революцию, «армейцы» под руководством Гончаренко оставались конкурентоспособными. Первый круг чемпионата завершили в тройке, отставая на три очка от «Краснодара» и на четыре от «Зенита». Будущего чемпиона уверенно переиграли дома – 2:0. В Лиге чемпионов ЦСКА дважды сенсационно победив «Реал» – 1:0 в Москве и 3:0 в Мадриде. «Сливочные» вообще впервые крупно проиграли на «Сантьяго Бернабеу» в еврокубках. Выступление «армейцев» в ЛЧ порадовало, несмотря на то, что семи очков не хватило даже для попадания в плей-офф Лиги Европы.

«Семак был последним, кого ЦСКА призвал в армию». Неизвестные истории о тренере «Зенита» Бесков отчислял его из «Асмарала», в ЦСКА он стал капитаном уже в 19 лет, а трансферу в «Фейеноорд» помешала «русская мафия».

В тот момент вся Россия называла Гончаренко топ-тренером. Его любили, наверное, все болельщики ЦСКА. К слову, сам Виктор Михайлович рассказывал белорусскому изданию «Прессбол» любопытную историю о том, как прошла одна из первых его встреч с фанатами красно-синих:

«В начале весны (2017-го) мне предложили встречу лидеры фанатских группировок. Некоторые коллеги удивились, что я легко согласился. А мы неплохо поговорили. Их было человек десять. Спросил, чего они хотят от меня и от команды. Один ответил: чтобы дважды за сезон обыгрывали «Спартак». Другой: чтобы больше играли молодые. Третий: чтобы команда билась в каждом матче. Четвёртый: чтобы всё было, как при Садырине, – Газзаева и Слуцкого мы не признаем. Короче, полный разнобой взглядов и желаний. Мне это только помогло сформулировать позицию. Сказал: ребята, никому из вас я не собираюсь угождать, моя задача – победы и понимание командой того, что надо делать на поле, вот и вы постарайтесь это понять. Их взыскательные ожидания в домашних матчах словно висели над стадионом, чувствовал их буквально кожей. И это невероятный драйв».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В прошлом сезоне ЦСКА упустил Лигу чемпионов во втором круге. Гончаренко считал, что перестарался с закручиванием гаек

Однако вторая часть сезона-2018/2019 получилась для ЦСКА неудачной. Обновлённая молодая команда не выдержала напряжения целого сезона. «Армейцы» выпали из тройки, правда, в последнем туре чемпионата обошли своего принципиального соперника «Спартак» и финишировали на четвёртом месте. По ходу второго круга дошло до того, что Гончаренко произнёс: «Такой ЦСКА мне не нужен». Это произошло после поражения в марте от «Арсенала» (0:2). Тогда тренера крепко критиковали за жёсткую фразу.

Оценивая летом 2019-го в интервью для «Чемпионата» завершившийся сезон, Гончаренко рассуждал о том, что перестарался с закручиванием гаек:

«Зимой, перед возобновлением сезона, у нас была командная встреча, и, наверное, мы взвалили на себя непосильную ношу. Она нас сильно закрепостила. Заявляя, что теперь «будем биться за первое место» и «должны стать чемпионами», мы приняли дополнительную ответственность, с которой в полной мере не справились. Все решения в атаке и обороне принимались сквозь призму ответственности – перед собой, перед людьми за данные обещания. Самое главное, что мне не удалось своевременно рассмотреть ситуацию и раскрепостить команду, чтобы она показывала тот футбол, на который способна. Только за два последних тура нам удалось наконец сбросить психологические оковы – может быть, поэтому в них и выиграли.

Надо исходить из простой статистики. Средний возраст команд, которые добиваются результата в истории футбола, становятся чемпионами мира, составляет 29 лет. Можем посмотреть ЦСКА предыдущего года – это была достаточно опытная, сбалансированная, сыгранная команда, которая контролировала ритм игры и чётко знала, когда нужно прибавить, а когда – сдержать себя. Сейчас мы получаем такой же «Зенит», такой же «Локомотив» и достаточно сыгранный «Краснодар», понявший и принявший требования Мурада Мусаева. А наша команда – самая молодая в лиге. Футболисты должны набить какое-то количество шишек, чтобы приобрести опыт и в дальнейшем побеждать более стабильно. Сейчас понимаю, что рано или поздно дефицит опыта должен был сказаться на результатах. Хотя в душе мы надеялись, что и дальше всё пойдёт так, как осенью, как с «Реалом».

«Возможно, я перетянул в ЦСКА гайки весной». В гостях у Гончаренко Главный тренер ЦСКА – о прогрессе Чалова, супе Кононова и реальном Чернобыле.

Весной, после того, как ЦСКА снова стал терять очки, всё уменьшили – продолжительность теоретических занятий, установок. Я умышленно минимизировал общение с командой – за исключением индивидуальных бесед. Когда коллектив попадает в такую ситуацию, футболисты иной раз просто отключаются от обилия информации, начинают сомневаться в себе. Может быть, надо было «отпустить» команду ещё больше. Сейчас отдаю себе отчёт, что на каком-то этапе случился перегруз информацией с моей стороны. Возможно, где-то перетянул гайки.

Для того чтобы молодой футболист прогрессировал, с ним рядом должен находиться опытный партнёр… Облякову, Ахметову, Чалову сложно подниматься самостоятельно, своей молодёжной компанией – важно присутствие рядом зрелых одноклубников.

Осенью мне казалось, что достаточно хорошо изучил всех футболистов. Оказалось – нет. Ряд неудач помог взглянуть на игроков другими глазами. Теперь я лучше представляю себе уровень футболистов и знаю, как они поведут себя в той или иной ситуации, что будут делать, если нужно выкарабкиваться из непростого положения. Пришло понимание, на кого следует опираться, когда проигрываем по ходу матча».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В этом сезоне ЦСКА выдал лучший первый круг при Гончаренко и даже обошёл однажды «Зенит». Гинер не собирался увольнять главного тренера

В первой половине нынешнего сезона казалось, что Гончаренко действительно способен добиваться результата с этим составом. По крайней мере в чемпионате России. ЦСКА набрал 27 очков за 15 туров – это самый успешный первый круг красно-синих при белорусском тренере. Хотя «армейцы» занимали пятое место, до лидеров было рукой подать. Более того, после 11-го тура красно-синие захватили единоличное лидерство! Это до сих пор единственный случай, когда «Зенит» за два сезона под руководством Сергея Семака не занимал первое место в РПЛ или не делил его с кем-нибудь ещё.

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В то же время ЦСКА катастрофически выступил в Лиге Европы. На групповом этапе «армейцы» заняли последнее место в квартете с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем». Единственную победу одержали в заключительном туре над испанцами, для которых матч превратился, по сути, в товарищеский.

«Мы могли немного больше очков взять в чемпионате, гораздо больше очков взять в Лиге Европы, – подвёл итоги первой части сезона Гончаренко в интервью для официального сайта клуба. – Эта лёгкая недосказанность и характеризует наше участие. Нам не хватало стабильности. Это то, что на виду. Наша задача – более стабильно и сбалансированно проводить матчи… Команда должна быть сбалансированная, рациональная и гибкая. Нам не хватало иногда баланса, мы не были гибкими и не всегда были рациональными — вот это приводило к взлетам и падениям».

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Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Команда Гончаренко не выиграла ни одного матча в 2020 году. Несмотря на результаты, ЦСКА продлил контракт с тренером

Весной 2020-го ЦСКА до «коронавирусной» паузы провёл четыре матча. В чемпионате России «армейцы» сыграли вничью дома с «Уралом» (1:1), проиграли на выезде «Ростову» (2:3) и ещё раз сыграли вничью дома – с «Уфой» (0:0). В Кубке России уступили в четвертьфинале «Спартаку» (2:3).

По эмоциям это было всем дерби дерби! Спартаковцы выигрывали 2:0, но пропустили дважды и в добавленное время потеряли удалённого Эсекьеля Понсе. Тем не менее выиграли в меньшинстве благодаря голу Джордана Ларссона на 107-й минуте.

Матч завершился памятным скандалом. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подскочил к Гончаренко, чтобы пожать руку коллеге из ЦСКА, а тот посчитал поведение бурно праздновавшего победу немца некорректным. И отказался от рукопожатия. Тедеско, судя по его словам, не обиделся: «Никаких проблем, после матча с такими эмоциями может произойти всякое», – сказал Доменико. Гончаренко ограничился короткой репликой: «Что на тренерской скамейке – то там и останется».

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Несмотря на безвыигрышную серию и слухи об отставке, ЦСКА объявил в мае о продлении контракта с Гончаренко до конца сезона-2020/2021. Сам Виктор Михайлович прокомментировал это событие так, что не оставалось сомнений – он ещё долго будет тренировать «армейцев»:

«Очень рад продлению контракта с таким великим клубом. За несколько лет работы в ЦСКА сначала в качестве помощника, а потом главного тренера всё здесь стало родным. Благодарен нашему руководству за доверие, которое мне оказывают. Это очередной большой вызов. У нас перспективная молодая команда, высокая конкуренция в лиге. Это по-своему заводит. Хочется, чтобы мы поднимались как можно выше, чтобы команда росла, и игроки прогрессировали. Сделаем для этого всё возможное. Впереди очень много работы, но когда есть чёткое понимание, для кого ты работаешь и добываешь победы, это окрыляет».

И вот – такой поворот.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Работая с ЦСКА, Гончаренко не единожды жаловался на судей. В прошлом году его за это дисквалифицировали и оштрафовали

Вспоминая 3,5 года работы Гончаренко во главе ЦСКА, нельзя не коснуться ещё одной темы – взаимоотношений тренера с судьями. Виктор Михайлович не единожды обвинял «людей со свистком» в предвзятом отношении к своей команде. Заканчивалось это в том числе дисквалификацией самого наставника «армейцев».

Так, в 2017 году Гончаренко критиковал судейство после матчей с «Зенитом» (0:0) и «Ахматом» (0:1). Тогда ему прилетали «ответки» от судьи Александра Егорова и главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.

«Я могу ему ответить Гончаренко, – сказал Егоров, работавший на игре с «Зенитом». – Он, наверное, очень отвлекся на меня, но пусть лучше занимается своей работой, тренирует этих игроков. А то он их дотренировал до такой степени, что команда за весь матч ни одного удара в створ ворот не сделала».

«Специалист такого уровня, как Гончаренко, должен знать правила игры в футбол, в которых, напомню, говорится, что многие ситуации субъективны, а судьи – это люди, а значит, делают ошибки… Если специалист такого уровня не знает правил, пусть их почитает», – парировал критику тренера ЦСКА Будогосский.

Противостояние Гончаренко с судьями достигло пика в ноябре 2019-го. Сначала на камеры попала беседа тренера ЦСКА с арбитром Станиславом Васильевым, к которому Виктор Михайлович обратился с предложением «сделать лицо попроще» и далее использовал ненормативную лексику. После матча с «Краснодаром» Гончаренко в таком же стиле поговорил с судьёй Василием Казарцевым. Объявив тренера ЦСКА «рецидивистом», КДК РФС впаял ему штраф и два матча дисквалификации (плюс один условно).

В первом матче после возобновления сезона с «Зенитом» красно-синие «попали» на пенальти и удаление Вадима Карпова. Но причина крупного поражения со счётом 0:4 точно не в судействе, так как оба эпизода случились уже в концовке, и судьи принимали достаточно очевидные решения. Гончаренко, судя по его реакции, чувствует – теперь проблемы ЦСКА гораздо глубже.