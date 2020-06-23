«Такой ЦСКА мне не нужен». 3,5 года Гончаренко в Москве – главное, чем он запомнился

Виктор Гончаренко собирается уйти из ЦСКА. Он проработал с «армейцами» 3,5 года, а до этого ещё в течение девяти месяцев ассистировал Леониду Слуцкому. Вспоминаем главные моменты карьеры белорусского специалиста в столичном клубе.
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Первым Гончаренко пригласил в ЦСКА Слуцкий. Виктор Михайлович мог возглавить «армейцев» уже после Евро-2016
Гончаренко впервые пришёл в ЦСКА в сентябре 2015-го. Незадолго до этого он неожиданно разорвал контракт с «Уралом», отказавшись, по слухам, участвовать в «странном» матче с «Тереком». Эту версию подтвердил позже журналист Геннадий Орлов в интервью на «Эхо Москвы»:
«Я вот вам скажу, почему ушёл Гончаренко из «Урала», вот сейчас это стало известно: ему намекнули, что не надо бороться в том матче, на который он прилетел, он же оттуда улетел, из этого города, не буду называть, откуда конкретно. Кто захочет – тот посмотрит. То есть, значит, руководство что-то ему сказало. А он сказал – нет, так я играть не буду».
Несмотря на варианты с «Рубином» и зарубежным клубом, Гончаренко столь же неожиданно принял предложение Леонида Слуцкого стать его помощником в ЦСКА. Уже тогда предполагалось, что Виктор Михайлович сменит в ЦСКА Леонида Викторовича, работавшего параллельно со сборной России. Слуцкий чувствовал, что его миссия в столичном клубе подходит к концу, и думал о переменах, об отъезде за границу.
«Я видел, сколь тяжело было Гончаренко в первую паузу после «Кубани». Он приезжал к нам на сборы. И когда у Гончаренко образовалась вторая вынужденная пауза, я понял, что к нему можно обратиться с таким предложением. Инициатива приглашения исходила от меня», – объяснял Слуцкий.
Гончаренко, появившись в ЦСКА, рассказал, как его приняли в команде.
«В команде меня встретили хорошо. Вася Березуцкий буквально не дал Леониду Викторовичу сказать приветственную речь, сразу спросив о том, когда я получу первую зарплату и накрою праздничный стол».
Фото: РИА Новости
У Гончаренко была неделя на то, чтобы принять решение об уходе из «Уфы» в ЦСКА. Он согласился на меньшую зарплату, чем Слуцкий
Тем не менее Слуцкий задержался в ЦСКА до декабря 2016-го, а Гончаренко летом того года покинул московский клуб, внеся свой вклад в завоевание «армейцами» золотых медалей (последних на сегодняшний день). Белорусский тренер принял решение продолжить самостоятельную работу – возглавил «Уфу». При этом в его контракт с уфимцами был включён пункт, по которому он мог уйти без компенсации в случае предложения от ЦСКА. Этот пункт и был активирован в декабре 2016-го.
«Как таковых переговоров и не было, – вспоминал Гончаренко своё назначение на пост главного тренера красно-синих. – У меня в контракте с «Уфой» был пункт, по которому в течение недели я должен был вернуться в ЦСКА. Как только поступило предложение, мы какие-то текущие моменты обсуждали, но загвоздок по контрактным условиям, по штабу, по персоналу не было, всё быстро прошло. Подписывая контракт с «Уфой», я знал о возможности возвращения в ЦСКА. Не могу сказать, что рассчитывал на такой поворот событий, однако где-то внутри сидела мысль: если клуб вновь обратится к моим услугам, что я могу сделать для команды?».
По словам агента Владимира Абрамова, тогда ЦСКА положил Гончаренко зарплату в размере 350 тыс. евро в год – и это было в пять раз меньше, чем получал Слуцкий.
«Думаю, у Гончаренко всё должно получиться, – делился своим мнением о новом тренере президент ЦСКА Евгений Гинер. – Он работал у нас, всё видел своими глазами, был частью команды, выигравшей золото минувшего чемпионата России. Немаловажно, что он прекрасно знает наших футболистов и их возможности, а ребята, в свою очередь, знакомы с тренером и его требованиями. В данной ситуации мы осуществили наиболее мягкий переход от одного тренера к другому. Этот переход можно назвать не революционным, а эволюционным».
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Гончаренко установил рекорд для тренеров-дебютантов ЦСКА и вытащил команду в Лигу чемпионов. Но проиграл своё первое дерби со «Спартаком»
Гончаренко принял ЦСКА перед зимней паузой сезона-2016/2017, когда «армейцы» занимали после 17 туров третье место, отставая на три очка от «Зенита» и на восемь от лидера чемпионата «Спартака». Любопытно, что в его первом матче в ЦСКА, как, возможно, и в последнем, команда принимала «Зенит». Но тогда сыграли вничью – 0:0.
В апреле 2017-го Гончаренко, выиграв в Уфе со счётом 2:0, установил клубный рекорд по длительности беспроигрышной серии для нового тренера ЦСКА. Белорусский наставник стартовал с четырёх побед и трёх ничьих. После этого «армейцы» разгромили «Локомотив» (4:0). Однако в конце апреля Виктор Михайлович проиграл своё первое дерби «Спартаку» – 1:2. Массимо Каррера уверенно шёл к золоту, и даже Гончаренко не смог остановить итальянца.
Тем не менее ЦСКА выдал мощную концовку, финишировав на втором месте – в зоне Лиги чемпионов. Точнее, квалификации ЛЧ.
Одним из первых изменений, сделанных Гончаренко, стал переход на тактическую схему с тремя центральными защитниками. Тренер был доволен тем, как команда усваивает новую модель игры.
«Система действительно прижилась, это очень важный момент. Футболисты хорошо понимают, что и зачем они делают. Хотя при этой схеме существует опасность: периодически команда позволяет себе брать паузу, а этого делать не следует. Ребята у нас опытные, они чувствуют, в какой момент можно взять небольшую передышку вместо того, чтобы пойти в прессинг и отобрать мяч у противника. Это так называемая пассивная фаза защиты, мне бы хотелось, чтобы в нашей игре таких моментов было как можно меньше. Но в целом можно сказать, что команда грамотно реагирует на эпизоды, возникающие по ходу матчей», – говорил Гончаренко.
Алексей Березуцкий в свою очередь отмечал, что схема с тремя центральными защитниками от Гончаренко отличается от похожей схемы Валерия Газзаева того периода, когда «армейцы» выигрывали чемпионат и Кубок УЕФА.
«Это действительно две полностью разные схемы, – признавался Березуцкий. – 3-5-2 при Газзаеве была гораздо более атакующей расстановкой, чем сейчас. Если говорить простым языком, играли в три центральных защитника и два крайних полузащитника. В контексте той схемы это были именно полузащитники, которые оказывали какую-то поддержку обороне. Сейчас в тех моментах, когда мяч у соперника, это полноценные крайние защитники. Похожие нюансы есть и по всем остальным позициям».
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
В сезоне-2017/2018 ЦСКА выдал худший первый круг с 2009 года. Гончаренко едва не сцепился с Сёминым в матче с «Локомотивом»
В первой части сезона-2017/2018 команда играла уже менее стабильно. После 15 туров ЦСКА занимал третье место, отставая на четыре очка от «Зенита» и на семь от «Локомотива». Более того, это был худший показатель с 2009 года, когда «армейцев» возглавлял Зико. Разница забитых и пропущенных мячей (15:10) тоже оказалась худшей за долгое время. Однако Гинер, комментируя результаты под руководством Гончаренко, сказал, что оценивает его работу хорошо.
Всё просто: Гончаренко был успешен в Лиге чемпионов. ЦСКА пробился в групповой этап, выбив в отборочных раундах АЕК и «Янг Бойз». Кроме того, белорусский тренер взял реванш у Карреры: победил «Спартак» в дерби – 2:1.
Ноябрьский матч с «Локомотивом» (2:2) получился одним из самых горячих для Гончаренко во главе ЦСКА. «Армейцы» уступали в счёте, потом выигрывали, остались вдесятером после удаления Хетага Хосонова и за три минуты до конца упустили победу. В одном из эпизодов Понтус Вернблум ударил локтём Алексея Миранчука. «Локомотив» требовал удалить шведа – страсти накалились. Гончаренко едва не подрался с Юрием Сёминым, который старше его на 30 лет! Потом тренер ЦСКА рассказывал в интервью «Чемпионату», как обсудил с Сёминым конфликт.
«После того эпизода в матче с Вернблумом мы прекрасно поговорили. Я позвонил ему: «Юрий Палыч, вы же понимаете, такая ситуация – я побежал разбираться…» А он отвечает: «Да всё правильно сделал! Я бы тоже побежал своего игрока защищать!» Молодец, Юрий Павлович! Адекватно всё оценивает».
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Гончаренко напихал Мусе после того, как форвард отказался пожать ему руку. Летом 2018-го тренер выиграл первый трофей с ЦСКА и продлил контракт
Ещё один памятный конфликт с участием Гончаренко случился в апреле 2018-го. На сей раз вторым его участником стал игрок «армейцев» – Ахмед Муса, вернувшийся в ЦСКА на правах аренды до конца сезона из «Лестера». Нигерийского форварда настолько расстроила замена в матче с «Динамо» (1:2), что он, уходя с поля, отказался пожать руку главному тренеру. Гончаренко завёлся и выдал непечатную тираду, смысл которой сводился к тому, что Муса будет сидеть на скамейке «до конца жизни». Впрочем, развития этот конфликт тоже не получил. Всё ограничилось уроком русского языка для Мусы. Из интервью Гончаренко для «Чемпионата»:
— Вы наверняка анализировали случай с Мусой. Понимали же, что болельщики видят ваши разборки?
— И толку? Да мне было наплевать. Если футболист не уважает тренера, с ним трудно дальше работать. После моей тирады Муса понял, что совершил ошибку. Мы ещё в раздевалке решили ситуацию. А на следующий день конфликт был полностью исчерпан.
— Тирада была на русском?
— На всём, что только попало! Но он меня понял – там трудно было не понять (смеётся). Что говорил дословно, не помню. Я даже переспрашивал помощников: «Что я тогда вообще сказал Мусе?» Они ответили – тебе лучше не знать, но всё нормально.
— Случись в будущем похожая ситуация, поведёте себя так же?
— Это была неконтролируемая реакция, такой своеобразный пинок Мусе. И в итоге он стал лучше. Важнее всего было уже после конфликта разрулить ситуацию, чтобы не потерять хорошего футболиста, который приносил много пользы.
— Как вышли из той ситуации?
— Уже в раздевалке Муса понял, что накосячил. Глаза опустил, смотрит, как побитая собака. Захожу и понимаю: что-то изменилось. Говорю: «Муса, ты был не прав». Он сразу же пошёл на попятную. А на следующий день извинился. Причём при всех.
— Как вы попрощались с Мусой?
— Тепло, душевно. Сказал ему: «Муся, посмотри, как я тебя люблю. И когда ты снова приедешь, я всё равно буду тебе пихать. Ты возвращайся, мы тебя все тут любим». Он сказал, что подумает. В Лиге чемпионов все хотят играть, так что посмотрим.
Во втором круге ЦСКА прибавил – второй сезон подряд финишировал под руководством Гончаренко на втором месте. Теперь команде досталась уже прямая путёвка на групповой этап Лиги чемпионов. Достойно выступили «армейцы» и в плей-офф Лиги Европы, куда попали с третьего места в группе ЛЧ: переиграли «Црвену Звезду» и «Лион», а в четвертьфинале дали бой лондонскому «Арсеналу».
В июле 2018-го ЦСКА продлил контракт с белорусским тренером до лета 2020-го. В том же месяце Гончаренко выиграл свой первый трофей в России, одолев в Суперкубке России «Локомотив» (1:0). Победа была достигнута вопреки кадровым обстоятельствам – потере целой группы игроков основной обоймы: Александра Головина, Сергея Игнашевича, братьев Березуцких, Вернблума и других.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
В сентябре 2018-го Гончаренко был самым успешным тренером ЦСКА в российской истории. В Лиге чемпионов он дважды победил «Реал»
В сентябре 2018-го Гончаренко установил ещё одно достижение – стал лучшим тренером ЦСКА в истории чемпионатов России по проценту набранных очков. После победы в 7-м туре нового чемпионата над «Уфой» (3:0) показатель белорусского специалиста достиг отметки в 66,67% очков. До этого лидировал Слуцкий – 66,51%.
Несмотря на кадровую революцию, «армейцы» под руководством Гончаренко оставались конкурентоспособными. Первый круг чемпионата завершили в тройке, отставая на три очка от «Краснодара» и на четыре от «Зенита». Будущего чемпиона уверенно переиграли дома – 2:0. В Лиге чемпионов ЦСКА дважды сенсационно победив «Реал» – 1:0 в Москве и 3:0 в Мадриде. «Сливочные» вообще впервые крупно проиграли на «Сантьяго Бернабеу» в еврокубках. Выступление «армейцев» в ЛЧ порадовало, несмотря на то, что семи очков не хватило даже для попадания в плей-офф Лиги Европы.
В тот момент вся Россия называла Гончаренко топ-тренером. Его любили, наверное, все болельщики ЦСКА. К слову, сам Виктор Михайлович рассказывал белорусскому изданию «Прессбол» любопытную историю о том, как прошла одна из первых его встреч с фанатами красно-синих:
«В начале весны (2017-го) мне предложили встречу лидеры фанатских группировок. Некоторые коллеги удивились, что я легко согласился. А мы неплохо поговорили. Их было человек десять. Спросил, чего они хотят от меня и от команды. Один ответил: чтобы дважды за сезон обыгрывали «Спартак». Другой: чтобы больше играли молодые. Третий: чтобы команда билась в каждом матче. Четвёртый: чтобы всё было, как при Садырине, – Газзаева и Слуцкого мы не признаем. Короче, полный разнобой взглядов и желаний. Мне это только помогло сформулировать позицию. Сказал: ребята, никому из вас я не собираюсь угождать, моя задача – победы и понимание командой того, что надо делать на поле, вот и вы постарайтесь это понять. Их взыскательные ожидания в домашних матчах словно висели над стадионом, чувствовал их буквально кожей. И это невероятный драйв».
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
В прошлом сезоне ЦСКА упустил Лигу чемпионов во втором круге. Гончаренко считал, что перестарался с закручиванием гаек
Однако вторая часть сезона-2018/2019 получилась для ЦСКА неудачной. Обновлённая молодая команда не выдержала напряжения целого сезона. «Армейцы» выпали из тройки, правда, в последнем туре чемпионата обошли своего принципиального соперника «Спартак» и финишировали на четвёртом месте. По ходу второго круга дошло до того, что Гончаренко произнёс: «Такой ЦСКА мне не нужен». Это произошло после поражения в марте от «Арсенала» (0:2). Тогда тренера крепко критиковали за жёсткую фразу.
Оценивая летом 2019-го в интервью для «Чемпионата» завершившийся сезон, Гончаренко рассуждал о том, что перестарался с закручиванием гаек:
«Зимой, перед возобновлением сезона, у нас была командная встреча, и, наверное, мы взвалили на себя непосильную ношу. Она нас сильно закрепостила. Заявляя, что теперь «будем биться за первое место» и «должны стать чемпионами», мы приняли дополнительную ответственность, с которой в полной мере не справились. Все решения в атаке и обороне принимались сквозь призму ответственности – перед собой, перед людьми за данные обещания. Самое главное, что мне не удалось своевременно рассмотреть ситуацию и раскрепостить команду, чтобы она показывала тот футбол, на который способна. Только за два последних тура нам удалось наконец сбросить психологические оковы – может быть, поэтому в них и выиграли.
Надо исходить из простой статистики. Средний возраст команд, которые добиваются результата в истории футбола, становятся чемпионами мира, составляет 29 лет. Можем посмотреть ЦСКА предыдущего года – это была достаточно опытная, сбалансированная, сыгранная команда, которая контролировала ритм игры и чётко знала, когда нужно прибавить, а когда – сдержать себя. Сейчас мы получаем такой же «Зенит», такой же «Локомотив» и достаточно сыгранный «Краснодар», понявший и принявший требования Мурада Мусаева. А наша команда – самая молодая в лиге. Футболисты должны набить какое-то количество шишек, чтобы приобрести опыт и в дальнейшем побеждать более стабильно. Сейчас понимаю, что рано или поздно дефицит опыта должен был сказаться на результатах. Хотя в душе мы надеялись, что и дальше всё пойдёт так, как осенью, как с «Реалом».
Весной, после того, как ЦСКА снова стал терять очки, всё уменьшили – продолжительность теоретических занятий, установок. Я умышленно минимизировал общение с командой – за исключением индивидуальных бесед. Когда коллектив попадает в такую ситуацию, футболисты иной раз просто отключаются от обилия информации, начинают сомневаться в себе. Может быть, надо было «отпустить» команду ещё больше. Сейчас отдаю себе отчёт, что на каком-то этапе случился перегруз информацией с моей стороны. Возможно, где-то перетянул гайки.
Для того чтобы молодой футболист прогрессировал, с ним рядом должен находиться опытный партнёр… Облякову, Ахметову, Чалову сложно подниматься самостоятельно, своей молодёжной компанией – важно присутствие рядом зрелых одноклубников.
Осенью мне казалось, что достаточно хорошо изучил всех футболистов. Оказалось – нет. Ряд неудач помог взглянуть на игроков другими глазами. Теперь я лучше представляю себе уровень футболистов и знаю, как они поведут себя в той или иной ситуации, что будут делать, если нужно выкарабкиваться из непростого положения. Пришло понимание, на кого следует опираться, когда проигрываем по ходу матча».
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
В этом сезоне ЦСКА выдал лучший первый круг при Гончаренко и даже обошёл однажды «Зенит». Гинер не собирался увольнять главного тренера
В первой половине нынешнего сезона казалось, что Гончаренко действительно способен добиваться результата с этим составом. По крайней мере в чемпионате России. ЦСКА набрал 27 очков за 15 туров – это самый успешный первый круг красно-синих при белорусском тренере. Хотя «армейцы» занимали пятое место, до лидеров было рукой подать. Более того, после 11-го тура красно-синие захватили единоличное лидерство! Это до сих пор единственный случай, когда «Зенит» за два сезона под руководством Сергея Семака не занимал первое место в РПЛ или не делил его с кем-нибудь ещё.
В то же время ЦСКА катастрофически выступил в Лиге Европы. На групповом этапе «армейцы» заняли последнее место в квартете с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем». Единственную победу одержали в заключительном туре над испанцами, для которых матч превратился, по сути, в товарищеский.
«Мы могли немного больше очков взять в чемпионате, гораздо больше очков взять в Лиге Европы, – подвёл итоги первой части сезона Гончаренко в интервью для официального сайта клуба. – Эта лёгкая недосказанность и характеризует наше участие. Нам не хватало стабильности. Это то, что на виду. Наша задача – более стабильно и сбалансированно проводить матчи… Команда должна быть сбалансированная, рациональная и гибкая. Нам не хватало иногда баланса, мы не были гибкими и не всегда были рациональными — вот это приводило к взлетам и падениям».
Гинер в очередной раз встал на защиту тренера: «Я не собираюсь выгонять Гончаренко», – сказал президент ЦСКА.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Команда Гончаренко не выиграла ни одного матча в 2020 году. Несмотря на результаты, ЦСКА продлил контракт с тренером
Весной 2020-го ЦСКА до «коронавирусной» паузы провёл четыре матча. В чемпионате России «армейцы» сыграли вничью дома с «Уралом» (1:1), проиграли на выезде «Ростову» (2:3) и ещё раз сыграли вничью дома – с «Уфой» (0:0). В Кубке России уступили в четвертьфинале «Спартаку» (2:3).
По эмоциям это было всем дерби дерби! Спартаковцы выигрывали 2:0, но пропустили дважды и в добавленное время потеряли удалённого Эсекьеля Понсе. Тем не менее выиграли в меньшинстве благодаря голу Джордана Ларссона на 107-й минуте.
Матч завершился памятным скандалом. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подскочил к Гончаренко, чтобы пожать руку коллеге из ЦСКА, а тот посчитал поведение бурно праздновавшего победу немца некорректным. И отказался от рукопожатия. Тедеско, судя по его словам, не обиделся: «Никаких проблем, после матча с такими эмоциями может произойти всякое», – сказал Доменико. Гончаренко ограничился короткой репликой: «Что на тренерской скамейке – то там и останется».
Несмотря на безвыигрышную серию и слухи об отставке, ЦСКА объявил в мае о продлении контракта с Гончаренко до конца сезона-2020/2021. Сам Виктор Михайлович прокомментировал это событие так, что не оставалось сомнений – он ещё долго будет тренировать «армейцев»:
«Очень рад продлению контракта с таким великим клубом. За несколько лет работы в ЦСКА сначала в качестве помощника, а потом главного тренера всё здесь стало родным. Благодарен нашему руководству за доверие, которое мне оказывают. Это очередной большой вызов. У нас перспективная молодая команда, высокая конкуренция в лиге. Это по-своему заводит. Хочется, чтобы мы поднимались как можно выше, чтобы команда росла, и игроки прогрессировали. Сделаем для этого всё возможное. Впереди очень много работы, но когда есть чёткое понимание, для кого ты работаешь и добываешь победы, это окрыляет».
И вот – такой поворот.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Работая с ЦСКА, Гончаренко не единожды жаловался на судей. В прошлом году его за это дисквалифицировали и оштрафовали
Вспоминая 3,5 года работы Гончаренко во главе ЦСКА, нельзя не коснуться ещё одной темы – взаимоотношений тренера с судьями. Виктор Михайлович не единожды обвинял «людей со свистком» в предвзятом отношении к своей команде. Заканчивалось это в том числе дисквалификацией самого наставника «армейцев».
Так, в 2017 году Гончаренко критиковал судейство после матчей с «Зенитом» (0:0) и «Ахматом» (0:1). Тогда ему прилетали «ответки» от судьи Александра Егорова и главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.
«Я могу ему ответить Гончаренко, – сказал Егоров, работавший на игре с «Зенитом». – Он, наверное, очень отвлекся на меня, но пусть лучше занимается своей работой, тренирует этих игроков. А то он их дотренировал до такой степени, что команда за весь матч ни одного удара в створ ворот не сделала».
«Специалист такого уровня, как Гончаренко, должен знать правила игры в футбол, в которых, напомню, говорится, что многие ситуации субъективны, а судьи – это люди, а значит, делают ошибки… Если специалист такого уровня не знает правил, пусть их почитает», – парировал критику тренера ЦСКА Будогосский.
Противостояние Гончаренко с судьями достигло пика в ноябре 2019-го. Сначала на камеры попала беседа тренера ЦСКА с арбитром Станиславом Васильевым, к которому Виктор Михайлович обратился с предложением «сделать лицо попроще» и далее использовал ненормативную лексику. После матча с «Краснодаром» Гончаренко в таком же стиле поговорил с судьёй Василием Казарцевым. Объявив тренера ЦСКА «рецидивистом», КДК РФС впаял ему штраф и два матча дисквалификации (плюс один условно).
В первом матче после возобновления сезона с «Зенитом» красно-синие «попали» на пенальти и удаление Вадима Карпова. Но причина крупного поражения со счётом 0:4 точно не в судействе, так как оба эпизода случились уже в концовке, и судьи принимали достаточно очевидные решения. Гончаренко, судя по его реакции, чувствует – теперь проблемы ЦСКА гораздо глубже.
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