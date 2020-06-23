ЦСКА нужен Босс. Боссу нужен ЦСКА. Дайте шанс Овчинникову!

Я рад, что он возвращается.

Пусть пока всего на одну игру.

Пусть и в роли «и.о.».

Таких мачо-харизматиков, как Овчинников, в нашем чемпионате в 2000-х — на пальцах одной руки пересчитать. Он, Евсеев… Кто ещё? Поэтому тот сёминский «Локомотив» и в России всех давил, и в Европе шумел. Костяк был – конкурентам на зависть. Любому зарвавшемуся легионеру в раздевалке могли объяснить, кто он такой и зачем сюда приехал.

«Босс зашёл в раздевалку: «Ещё одна такая игра – всем хребты переломаю!» Дроздову доверяли опеку Баджо и Шевченко, Тихонова и Радимова. И про каждого у него есть история. А про «Локомотив» – просто море баек.

И как главный тренер Босс здорово начинал. Ещё с фирменной косичкой — в «Кубани». Которая весной 2009-го дома абсолютно по игре побеждала (подряд!) – «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Овчинников раскрыл талант Алана Касаева, которого после тех матчей назовут «русским Месси» (вот уж действительно — проклятое прозвище).



Но потом что-то пошло не так. И в личной жизни — крутые перемены. Новая жена, ребенок.



Мы общались с Овчинниковым в конце февраля 2014-го. Встретились в одном из столичных торговых центров и записали интервью. Запомнилось – на общение он отвёл ровно час. Жене надо было помочь погулять с ребенком. Босс уже был коротко стриженным, и, кажется, начинал (или только рассказывал об этом) свою ставшую теперь уже культовой диету, которая позволила сильно похудеть (есть можно только один раз в день, вечером, но сколько захочешь).

Фото: pfc-cska.com

А уже через две недели он пришёл в ЦСКА. Как считалось — на замену Вячеславу Чанову и по протекции Акинфеева. Чуть ли не личным тренером Игоря, с которым они сдружились в сборной, куда 18-летнего вратаря ЦСКА впервые пригласили перед Евро-2004.



Поначалу болельщики ЦСКА в штыки приняли появление вчерашнего противника в тренерском штабе любимой команды, куда уже входил спартаковец Онопко. Добавить к нему ещё и «железнодорожника» Овчинникова – многие сочли это решение перебором. Даже ваяли в ответ нелицеприятные баннеры.



Но постепенно свыклись.



А главное — он сам стал другим. Степенным, молчаливым, сдержанным. Настоящий помощник. Не то что Рианчо при Каррере. Что Слуцкому, что Гончаренко Овчинников ассистировал, не выпячивая себя. Словно и не было позади огненных лет и фантастических перформансов, типа «Я щас тебя в лоб дам!» (журналисту) или «Я капитан команды, б…!» (судье).

«Я капитан команды, *****!» История легендарной фразы Овчинникова Тот матч стал последним в его карьере.

Вот то был Босс – не подходи, убьёт. Гремучий микс брутальности и недюжинного ума. Татьяна Толстая и Дуня Смирнова в «Школе злословия» могли в этом убедиться.



Но в ЦСКА он стал просто — Сергей Иваныч. Поработать с вратарями, разрядить обстановку шуткой, честно попереживать за команду на скамейке во время матча… Не более того. Интервью – крайне редко. Громкие заявления – почти никогда. Евгений Ловчев про такую модель поведения говорит – «молчать и копить деньги».



За 2,5 года без клубной работы Овчинников, похоже, многое о себе передумал. И, наконец, устроившись в ЦСКА, сознательно решил уйти в тень. Клуб – топ, зарплата хорошая, семья довольна, Акинфеев вечный, лишние килограммы сброшены… Живи да не тужи. И не высовывайся.



Он стал как будто другим человеком. Могло даже показаться, что прежнего Босса больше нет. И нет амбиций.

«Я – волк-одиночка». Легендарный Босс – о ЦСКА, «Локомотиве», «Спартаке» и жизни После этого интервью вы другими глазами посмотрите на Сергея Овчинникова.

Но разве такое бывает? Разве такой огонь может просто погаснуть? Такие вулканы если и замолкают, то лишь на время.



И вот, похоже, это время наступило. Спустя 6 лет после его прихода в ЦСКА. И спустя почти 9 лет после последней игры в качестве главного тренера и увольнения из минского «Динамо».

Фото: pfc-cska.com

Овчинников возвращается матчем против «Динамо» московского (памятуя о всех наших COVID-делах, он ещё должен состояться, но это уже совсем другая история), воспитанником которого является и за которое провел свою последнюю игру в карьере (ту самую — с капитанской погоней за судьёй Захаровым).



А потом, если Гончаренко на самом деле не вернётся из своей белорусской самоизоляции, может вывести команду на дерби со «Спартаком». О красно-белых Овчинников когда-то сказал: «Я ненавижу две вещи – «Спартак» и хлебные крошки на столе». Считается, что эта фраза стоила ему поездки на ЧМ-2002 в составе сборной спартаковца Романцева.

Почему Гончаренко решил уйти из ЦСКА. Разгром от «Зенита» – лишь повод Похоже, это было взвешенное, давно созревшее решение.

Не сказать, что Гончаренко мягкий тренер. Но иногда казалось, что быть жестким ему в тягость.

А Овчинников – это сама жесть. Ему только нужно разбудить в себе дремавшего все эти годы Халка. Точнее Босса, который сейчас так нужен ЦСКА. А ЦСКА нужен ему. Чтобы перезагрузить карьеру и вернуться.



Я сознательно опускаю такие моменты, как готов ли ЦСКА сейчас в принципе добиваться результата – под чьим угодно руководством; достаточен ли у команды для этого кадровый ресурс; как игроки примут «нового» тренера и его переход из помощников в главные; будут ли болельщики педалировать тему «он не наш».



Во всей этой психологии и аналитике сейчас можно запутаться так, что и красно-синего леса не сыщешь.



Команде сейчас нужны, прежде всего, эмоции. И он может их дать. А вы дайте шанс Сергею Ивановичу! ЦСКА не нужно искать тренера. Он может справиться. Это может быть большой камбэк.