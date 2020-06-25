Пропал на три года, но вернулся! Удивительное возвращение Бруно Сориано

Матч 31-го тура Примеры «Вильярреал» – «Севилья» (2:2), прошедший в понедельник, таил в себе дополнительную интригу. Несмотря на то что обе команды борются за еврокубки, на первый план вышло другое событие – долгожданное возвращение на поле Бруно Сориано. Летом 2017 года капитану «Вильярреала» потребовалась операция, но хирургическое вмешательство не решило проблем. С тех пор Бруно находился вне футбола.

Сориано постоянно чувствовал дискомфорт. Причина – в сложной травме

Голень – одно из самых уязвимых мест у футболиста. Сориано перенёс сначала перелом малой берцовой кости, а затем – травму большой берцовой кости. Старые повреждения давали о себе знать: Бруно испытывал дискомфорт, но доиграл сезон-2016/2017, а когда боль уже стала невыносимой, решился на операцию. Врачи утверждали, что восстановление займёт не больше трёх месяцев.



Как оказалось, всё было куда серьёзнее – на месте, прилегающем к голеностопу, у капитана «Вильярреала» образовался нарост на костной ткани. Играя через «не могу», Сориано усугубил старые травмы. После операции дискомфорт не прошёл. Каждый раз, когда казалось, что Бруно близок к полному выздоровлению, ему приходилось снова и снова откладывать возвращение на поле и обращаться к врачам. Похожие проблемы испытывал Санти Касорла: долгое время врачи не могли понять, в чём причина его болей в лодыжке.

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«Не буду врать – иногда я думал о том, чтобы сдаться. Было тяжело, многие говорили мне, что легче завершить карьеру», – признался Сориано. Кроме голеностопа, Бруно беспокоило колено, и в феврале 2019 года ему сделали вторую операцию. Бруно пропустил полностью сезоны-2017/2018 и 2018/2019. В прошлом году «Вильярреал» без своего капитана едва не покинул Примеру: к 31-му туру «жёлтая субмарина» находилась в зоне вылета, но одержала несколько побед и осталась в элитном дивизионе.

Восстановление и пауза из-за карантина

Ожидалось, что Сориано полностью восстановится к ноябрю 2019 года, однако набрать форму после столь долгой паузы оказалось непросто. Бруно постепенно входил в тренировочный ритм, не форсировал подготовку, опасаясь за состояние больной ноги, и регулярно консультировался с врачами. В общую группу капитан «Вильярреала» вернулся только в феврале 2020 года.



С возвращением Сориано в игру пришлось подождать. Пауза в европейском футболе, связанная с пандемией коронавируса, позволила Бруно выиграть ещё немного времени. «Мы все ждём, когда Бруно вернётся в строй, – сказал Ману Тригерос, хавбек «Вильярреала». – Он много сделал для этого, прошёл долгий путь. Надеюсь, он сыграет в этом сезоне».



Начиная с мая 2020 года, Бруно тренировался в общей группе без каких-либо ограничений. «Чувствую себя очень хорошо», – заявил Бруно перед возобновлением сезона. Обычно чемпионат Испании завершается в мае, но Сориано в некотором роде повезло. Возможно, он бы так и не сыграл в этом сезоне, не случись паузы из-за пандемии.

Эмоции Бруно и его партнёров по «Вильярреалу»

Бруно попал в заявку на матч 30-го тура против «Гранады», но на поле не появился. Пустые трибуны немного смазали впечатление от возвращения Сориано. Выйдя на замену в концовке домашнего матча с «Севильей», Бруно сразу же получил капитанскую повязку от Марио Гаспара.

Бруно Сориано возвращается на поле спустя три года Фото: Manuel Queimadelos/Getty Images

В послематчевом интервью Бруно с трудом сдерживал слёзы радости: «Я так давно не играл, что даже и не знаю, что сказать. Конечно, я счастлив. Это большое событие для меня и моей семьи. Спасибо всем сотрудникам клуба, партнёрам по команде».



Одноклубники встречали Бруно как героя – в раздевалке ему аплодировали стоя. Сориано лично поблагодарил каждого. Всю карьеру Бруно провёл в «Вильярреале», на его счету 417 матчей (лучший результат в истории клуба). «Возвращение Бруно – лучшая новость для меня, – заявил главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха. – Я был рад снова видеть его на поле. Все мы надеемся, что его проблемы остались позади».

Видео можно посмотреть на странице «Вильярреала» в «Твиттере».

Контракт Бруно с «Вильярреалом» истекает по окончании сезона. Сам игрок старается не заглядывать далеко вперёд: «Сейчас я думаю лишь о том, чтобы как можно лучше завершить сезон. У нас очень хорошая команда, мы хотим попасть в еврокубки». Продлит ли «Вильярреал» контракт с капитаном? После всего пережитого Сориано это выглядит верным решением.