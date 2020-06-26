Первое техническое поражение сезона в РПЛ. А что там с матчем «Динамо» и ЦСКА?

Что произошло?

Сегодня прошла информация, что «Оренбургу» будет засчитано техническое поражение в матче с «Краснодаром», который должен состояться 27 июля. Напомним, что ранее «Оренбург», вернувшись домой после воскресного матча с «Локомотивом», по прилёту сдал тесты на коронавирус. В итоге, положительные результаты оказались у шести игроков и двух сотрудников команды. С того момента команда села на карантин. Позже появилась информация, что количество заражённых могло достичь 10 человек, а контактная группа затронула и молодёжную команду.

Уже третья команда РПЛ ушла на карантин! Как сезон доигрывать будем? Или не будем? Пока РФС и РПЛ ждут согласования поправок в регламент от Роспотребнадзора, в чемпионате новая «жертва».

Что говорят в «Оренбурге»?

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов отреагировал на информацию коротко: «Пока ничего не знаем о техническом поражении. Мы ещё надеемся, что нам дадут сыграть с разрешения Роспотребнадзора. Сегодня мы проходим тесты, ровно как и руководство».

Что говорит РПЛ?

«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время. Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора», – такими были слова Прядкина, которые были опубликованы в телеграм-канале РПЛ.

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Почему матч нельзя перенести?

Потому что «Краснодар» уже перенёс одну игру, а именно матч с «Динамо». Игра была перенесена на 19 июля – единственное свободное окно, поэтому места для манёвра не осталось. Матч бы состоялся, но «Оренбургу» банально некем играть, поэтому, с большой долей вероятности, команде действительно будет засчитано техническое поражение.

Но ведь РПЛ хотела смягчить регламент и договориться с Роспотребнадзором?

Да, РФС и РПЛ по-прежнему ведут переговоры с Роспотребнадзором о том, чтобы на карантин уходили только заражённые, а не вся контактная группа. Но пока эти переговоры успехом не увенчались, именно поэтому происходит такая ситуация с «Оренбургом». «Краснодар» даже не будет вылетать в Оренбург на матч.

А что там с матчем «Динамо» и ЦСКА?

Как вы помните, в «Динамо» было выявлено три случая заражения, и команда находилась на карантине. Но, в отличие от «Оренбурга», «Динамо» есть кому играть. Молодёжка уже заряжена на матч с ЦСКА, но существует вариант, при котором с «армейцами» сыграют здоровые игроки основы. Решение будет скоро, всё зависит от регионального Роспотребнадзора. Можно констатировать, что матч «Динамо» — ЦСКА, как и оставшиеся игры тура, на данный момент, должны состояться. Но в нынешней ситуации ни в чём нельзя быть уверенным.