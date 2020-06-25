Уже третья команда РПЛ ушла на карантин! Как сезон доигрывать будем? Или не будем?

Российскую Премьер-Лигу продолжает терроризировать коронавирус: первым инфекцию подхватил «Ростов», потом не выстояли «Динамо» и «Уфа», а теперь к ним присоединился еще один клуб.

Проклятый Дом футбола. Covid-19 у «Ростова» — как новая «черномырдинка» И чисто технически: «если чешутся руки из-за «Сочи» — чешите в другом месте.

Что произошло?

«Оренбург», вернувшись домой после воскресного матча с «Локомотивом», по прилёту сдал тесты на коронавирус (это обязательная процедура). Положительные результаты оказались у шести игроков и двух сотрудников команды.

«Локомотив» играл с «Оренбургом». Они тоже заболели?

Нет – по крайней мере, пока об этом ничего неизвестно. «Оренбург» приехал на матч со всеми отрицательными тестами (по регламенту они сдаются за день до игры), но вот домой вернулся уже с вирусом — где оренбуржцы его подцепили, остается только гадать. В «Локомотиве» уверяют, что в команде больных нет:



— Тьфу, тьфу, тьфу, всё хорошо, — сказал Анатолий Мещеряков. — Чтобы исключить все риски, команда изолировалась на базе. И, отмечу, это было решение игроков.

У «Оренбурга» же матч с «Краснодаром». Что будет?

На данный момент, по словам Сергея Прядкина, региональное отделение Роспотребнадзора проводит расследование, результаты станут известны в ближайшее время, так что пока клуб ждёт решения руководства.



— Мы отменили сегодняшнюю тренировку, сегодня вечером всё решится, — сказал тренер команды Константин Парамонов. — Есть два варианта развития событий. Первый – если есть какие-то изменения в регламенте, мы, как и «Уфа», изолируем заболевших игроков, остальные будут играть, добавим дублёров. Второй – играть будут только футболисты дубля.



Переносить матч некуда: на единственную резервную дату (19 июля) у «Краснодара» уже запланирован матч с «Динамо», который перенесли по согласованию сторон на прошлой неделе из-за вспышки коронавируса в московском клубе.



Другая проблема – дубль «Оренбурга» всё это время не тренировался.

Бардак — не только РФС или власть. Бардак в России — это мы Глупость, наглость, самоуверенность, безответственность, лицемерие.

Учитывая обстановку, поправки в регламент будут?

Да, РФС и РПЛ ждут от Роспотребнадзора их согласования. Поправки могут принять до начала тура или уже после – в нынешней ситуации клубам ничего не остаётся, кроме как ждать.



— Мы ведём консультации с Роспотребнадзором, чтобы как можно быстрее определять контактную группу и выявить лица, которые должны быть изолированы, — сказал Прядкин. – Остальные бы продолжали играть. Это аналогия западных лиг. Надеемся, что Роспотребнадзор пойдёт нам навстречу.

«Признаю: это несправедливо!» Что думают в РПЛ о скандалах последнего тура Президент лиги согласился с тем, что взрослые против мальчишек — это как-то неправильно. А вот «Уфа» всё сделала как надо.

РФС и РПЛ, со своей стороны, рекомендуют – заставить или насильно закрыть на базе никто никого не может – относиться к соблюдению мер безопасности тщательнее. Надо понимать, что коронавирус нас не оставит в покое ещё долго, и, как уже говорил Прядкин, жить нам с ним не только в этом сезоне, но и в следующем – надо адаптироваться к новым реалиям.