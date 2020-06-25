Уже третья команда РПЛ ушла на карантин! Как сезон доигрывать будем? Или не будем?

Российскую Премьер-Лигу продолжает терроризировать коронавирус: первым инфекцию подхватил «Ростов», потом не выстояли «Динамо» и «Уфа», а теперь к ним присоединился еще один клуб.
Что произошло?
«Оренбург», вернувшись домой после воскресного матча с «Локомотивом», по прилёту сдал тесты на коронавирус (это обязательная процедура). Положительные результаты оказались у шести игроков и двух сотрудников команды.
«Локомотив» играл с «Оренбургом». Они тоже заболели?
Нет – по крайней мере, пока об этом ничего неизвестно. «Оренбург» приехал на матч со всеми отрицательными тестами (по регламенту они сдаются за день до игры), но вот домой вернулся уже с вирусом — где оренбуржцы его подцепили, остается только гадать. В «Локомотиве» уверяют, что в команде больных нет:
— Тьфу, тьфу, тьфу, всё хорошо, — сказал Анатолий Мещеряков. — Чтобы исключить все риски, команда изолировалась на базе. И, отмечу, это было решение игроков.
У «Оренбурга» же матч с «Краснодаром». Что будет?
На данный момент, по словам Сергея Прядкина, региональное отделение Роспотребнадзора проводит расследование, результаты станут известны в ближайшее время, так что пока клуб ждёт решения руководства.
— Мы отменили сегодняшнюю тренировку, сегодня вечером всё решится, — сказал тренер команды Константин Парамонов. — Есть два варианта развития событий. Первый – если есть какие-то изменения в регламенте, мы, как и «Уфа», изолируем заболевших игроков, остальные будут играть, добавим дублёров. Второй – играть будут только футболисты дубля.
Переносить матч некуда: на единственную резервную дату (19 июля) у «Краснодара» уже запланирован матч с «Динамо», который перенесли по согласованию сторон на прошлой неделе из-за вспышки коронавируса в московском клубе.
Другая проблема – дубль «Оренбурга» всё это время не тренировался.
Учитывая обстановку, поправки в регламент будут?
Да, РФС и РПЛ ждут от Роспотребнадзора их согласования. Поправки могут принять до начала тура или уже после – в нынешней ситуации клубам ничего не остаётся, кроме как ждать.
— Мы ведём консультации с Роспотребнадзором, чтобы как можно быстрее определять контактную группу и выявить лица, которые должны быть изолированы, — сказал Прядкин. – Остальные бы продолжали играть. Это аналогия западных лиг. Надеемся, что Роспотребнадзор пойдёт нам навстречу.
РФС и РПЛ, со своей стороны, рекомендуют – заставить или насильно закрыть на базе никто никого не может – относиться к соблюдению мер безопасности тщательнее. Надо понимать, что коронавирус нас не оставит в покое ещё долго, и, как уже говорил Прядкин, жить нам с ним не только в этом сезоне, но и в следующем – надо адаптироваться к новым реалиям.
- 25 июня 2020
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