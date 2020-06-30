13 фактов об удивительной ничьей «Локомотива» с «Крыльями»

«Локомотив» на своём поле сыграл вничью с последней командой РПЛ «Крыльям Советов». Причем, если бы судья добавил на минуту меньше, то хозяева и вовсе проиграли. Коротко – о 13 главных фактах с матча «Локо» – «Крылья».

1. На матче требовалось находиться в маске и перчатках. Однако, как показалось на глаз, большинство не следовало этому предписанию. При входе в магазин «Локо» рядом со стадионом охранники заставили каждого входящего надевать маски/перчатки. Жаль только, что в самом магазине не было в продаже масок с символикой «Локо». Вероятно, пользовалось бы спросом. Зато всем желающим предоставлялись одноразовые маски!



2. Перед матчем Гильерме и Баринову вручили памятные майки. Один на днях провёл сотый сухой матч за «Локо», а второй – просто сотый матч за основу.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

3. Кверквелия впервые вышел в основе при Николиче. Вообще было удивительно, что грузин пропустил почти весь сезон. Он был одним из ключевых игроков в чемпионском сезоне. И теперь всё так же самоотверженно играл головой во всё, что летело на уровне груди и выше.



4. Первый заряд фанатской трибуны «Только Сёмин Юрий Палыч, хей-хей». Второй и третий заряд примерно такие же. Удивительно, что за столько лет босс «Локо» (кто бы им не был) так и остаётся на vip-секторе на трибуне за воротами – прямо у фанатского актива. С трудом представляю Гинера или Федуна, которые сидят не по центру центральной трибуны.

5. «Крылья» защищались низко в две линии – 4 защитника и 5 полузащитников. Гости явно рассчитывали на контратаки и именно это позволило им открыть счет. Глушенков сделал в падении проникающую передачу на Радоньича, который в результате и отличился. Не обошлось без неточностей и обоих центральных защитников «Локо». Кверквелия неудачно выбил мяч в подкате, а Чорлука позволил себя обвести.

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6. В начале матча мяч абсолютно не доходил до Эдера. В результате он последним коснулся мяча. Другие полевые игроки к тому моменту сделали от 6 до 32 касаний.

Фото: WhoScored

7. Талалаев – один из самых активных тренеров, которых я видел в жизни. Новый наставник «Крыльев» не переставая кричал – подсказывал буквально по каждому касанию. Рядом со мной сидел комментатор матча Шмурнов. Кажется, он и то меньше говорил об игре.



8. Гильерме получил травму в первом тайме. Не совсем понятно в каком моменте, но поле он покинул сам. Николич (как и Сёмин) при выборе между Коченковым/Медведевым выбрал первого. У Гильерме по предварительной информации повреждение икроножной мышцы.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

9. На 36-й минуте случился эпический промах Жемалетдинова. Он вышел один на один с вратарем за счёт шикарной проникающей передачи от Алексея Миранчука. Причём Жемалетдинов идеально обработал мяч, но пробил рядом со штангой.

10. Очень тяжело оценивать игру Игнатьева. С одной стороны он казался одним из лучших среди игроков «Локо», много обострял, с другой – удалился. Первую жёлтую получил 27-й минуте, вторую – на 50-й. Причём оба раза Игнатьев проиграл позицию Кабутову и прихватил его. С лучшим игроком у «Крыльев» проще. Почти все моменты гостей были созданы с помощью Глушенкова. Хотя к его реализации есть большущие вопросы.



11. У «Крыльев» тоже был удален игрок. Полузащитник Сафа Хади умудрился получить две жёлтые за две минуты (71-я и 73-я минуты).



12. В день матча появилась информация, которая должна была не особо обрадовать «Крылья». Всё ещё есть вероятность, что «Химки» заявится в РПЛ. А это значит, что вылетает не только 16 место, но и 15-е по итогам сезона.



13. «Локомотив» в конце матча создавал моменты едва ли не каждую минуту. «Крыльям» не хватило нескольких секунд, чтобы удержать победу. На 95-й минуте после навеса Жоау Мариу отличился Алексей Миранчук. Это его четвёртый гол за три матча после возвращения.