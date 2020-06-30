Маринато Гильерме заменили в матче с «Крыльями Советов» из-за травмы

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме был заменён на 34-й минуте матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1, идёт второй тайм) из-за повреждения икроножной мышцы, сообщает в эфире «Матч ТВ» журналист Тимур Журавель. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию матча.
Напомним, в первом тайме встречи Гильерме покинул поле. Вместо него вышел вратарь Антон Коченков.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).
Московский «Локомотив», набрав 47 очков в 24 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (22) — на 16-м месте.
- 30 июня 2020
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