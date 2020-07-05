До перехода в «Ливерпуль» Клопп мог оказаться в «МЮ» и «Арсенале». Но его жена была против

Юрген Клопп вошёл в историю «Ливерпуля», выиграв с красными первое за 30 лет чемпионство Англии. Но до прихода на пост главного тренера мерсисайдцев немецким специалистом активно интересовался сначала «Манчестер Юнайтед», а позже и лондонский «Арсенал». Однако, личная встреча с американскими владельцами «Ливерпуля» и частые беседы с женой убедили Клоппа сделать выбор в пользу мерсисайдцев.
Приход Юргена в «МЮ» заблокировала его жена, а «Арсенал» так и не начал переговоры
В 2013 году «красные дьяволы» начали искать преемника сэра Алекса Фергюсона. Одним из кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» был Юрген Клопп. Сам немец писал об интересе манчестерского клуба в своей биографии Klopp:Bring the Noise. Генеральный директор «МЮ» Эд Вудворд даже лично прилетал в Дортмунд на переговоры с Клоппом.
Но переезд на «Олд Траффорд» так и не состоялся. По одной из версий, отказался сам Клопп, по другой — трансфер Юргена в Манчестер заблокировала его жена Улла Сандрок, которая убедила его не переходить в стан «красных дьяволов».
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«Я брал интервью у Клоппа для Sky Sports, и он мне рассказал, что мог возглавить «Манчестер Юнайтед». Но его жена сказала, что это неправильно. А когда появился вариант с «Ливерпулем», она сказала, что это правильный выбор. Что-то странное. Как будто он создан для «Ливерпуля», – рассказывал бывший футболист «красных» Фил Томпсон норвежскому телеканалу TV2.
Но до предложения «Ливерпуля», в апреле 2015 года, к Клоппу начал проявлять интерес лондонский «Арсенал». Тогда немец сообщил о том, что покинет пост главного тренера дортмундской «Боруссии» по окончании сезона.
«Дело не в том, что я устал. Не в том, что я принял предложение другого клуба. Я не нашёл новую команду, но не планирую брать годичный перерыв. Я всегда говорил, что в тот момент, когда я пойму, что больше не являюсь идеальным тренером для этого экстраординарного клуба, я уйду в отставку. Я уверен, что принял правильное решение. Этот клуб заслуживает того, чтобы его тренировал специалист, подходящий ему на 100%. Я решил объявить о своей отставке именно сейчас, потому что в последние несколько лет решения о продаже некоторых игроков – Марио Гётце и Роберта Левандовски принимались слишком поздно, и у клуба не оставалось времени для реагирования на ситуацию», — сказал Клопп на специально собранной пресс-конференции.
20 апреля ведущий немецкий спортивный журнал Kicker написал о том, что Юрген Клопп является основным кандидатом на пост главного тренера лондонского «Арсенала». При этом уточнялось, что Арсен Венгер не покинет стан «канониров», а займёт руководящую должность в клубе.
Тогда же в газете Daily Mail появилась заметка британского журналиста и болельщика «Арсенала» Пирса Моргана, в которой он настаивал на приходе немецкого специалиста в лондонский клуб. Однако до переговоров дело так и не дошло. Уже через несколько месяцев более пристальный интерес к Клоппу начал проявлять «Ливерпуль».
Как Клопп оказался в «Ливерпуле»
Летом 2015 года Юрген покинул дортмундскую «Боруссию», заняв с командой в Бундеслиге седьмое место. Финал Кубка Германии против «Вольфсбурга» (1:3) Клопп хоть и проиграл, но с футболистами и болельщиками «шмелей» попрощался трогательно.
Уже в сентябре на немца вышли американские владельцы «Ливерпуля» в лице Джона Генри и Тома Вернера. Они понимали, что дни Брендана Роджерса в качестве главного тренера сочтены и команде нужна новая горячая кровь.
В Нью-Йорке была организована личная встреча Юргена Клоппа с американскими владельцами, на которой стало окончательно ясно, что немец станет будущим главным тренером «Ливерпуля». 8 октября 2015 года официальный сайт красных сообщил о подписании контракта с немецким специалистом.
Фото: Barrington Coombs/Getty Images
На первой пресс-конференции Клопп разбрасывался лестными словами в адрес клуба и его болельщиков, говоря, что «будет человеком «Ливерпуля» 24 часа в сутки и 7 дней в неделю». Немецкий тренер отметил великую историю клуба и стадиона «Энфилд», а также пообещал выиграть хотя бы один трофей за четыре года.
«Когда владельцы «Ливерпуля» первый раз поговорили со мной, у меня было приятное чувство. Они классные ребята. Дайте нам время и будьте спокойны. Я не говорю, что нам потребуется 20 лет, но за 4 года я надеюсь выиграть хотя бы один титул. Я не думаю о том, чтобы стать здесь легендой», — говорил Клопп.
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Обещание немец сдержал. Спустя четыре года мерсисайдцы выиграли шестой трофей Лиги Чемпионов, а уже в этом году — первый за 30 лет чемпионат Англии. И, кажется, Клопп всё же стал настоящей легендой «Ливерпуля».
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