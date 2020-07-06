Символическая сборная 26-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 26-го тура сезона-2019/20.
Вратарь
Андрей Лунёв, «Зенит»
Андрей – один из главных героев чемпионского матча. Он отбил пенальти при 1:1 – в одном из ключевых эпизодов встречи. Можно сказать, что именно Лунёв принёс «Зениту» чемпионство в этом матче.
Защита
Вячеслав Караваев, «Зенит»
Караваев в этом сезоне играет качественно, начал вызываться в сборную. Сейчас он основной правый защитник «Зенита» и с «Краснодаром» провёл очередной классный матч. Вячеслав хорошо интегрировался в «Зенит».
Бранислав Иванович, «Зенит»
«Зенит» пропустил меньше всех в этом чемпионате. В этом большая заслуга капитана и лидера команды. С «Краснодаром» Иванович только подтвердил свой класс, выигрывая верховые единоборства, был надёжен в обороне.
Ярослав Ракицкий, «Зенит»
То же самое можно сказать про Ракицкого. Они с Ивановичем дополняют друг друга. Вместе они создали лучшую пару защитников чемпионата. Именно из-за этого «Зенит» так мало пропускает.
Дуглас Сантос, «Зенит»
Сантос – очень удачный трансфер питерцев. С ним они попали просто в цель. Он отлично закрывает левую бровку, может сыграть опорного полузащитника. С «Краснодаром» сыграл очень качественно.
Полузащита
Малком, «Зенит»
В очередной раз бразилец показал яркую игру. Постоянно обострял и не боялся идти в обводку. Это очень классная покупка «Зенита». Малком ещё принесёт много пользы команде.
Вильмар Барриос, «Зенит»
Для меня Барриос один из лучших игроков РПЛ. Он в каждом матче подтверждает свой высокий класс и выжигает опорную зону. Лучший опорник чемпионата. Современные игроки центральной зоны должны играть надёжно в обороне и поддерживать атаку. Барриос это умеет.
Магомед Оздоев, «Зенит»
Оздоев отлично дополняет Вильмара. Он хорошо смотрится в центре поля, надёжен в отборе, при этом может отдать тонкий пас из глубины. С «Краснодаром» он снова выглядел на уровне.
Юрий Жирков, «Зенит»
Жирков вышел во втором тайме и здорово начал обострять игру. Но Юру я поставлю сборную за его сезон в целом. Он прекрасно выглядел и показывает, что такое настоящий класс. Возраст его не берёт – Жирков это топ-уровень.
Нападение
Артём Дзюба, «Зенит»
Артём – лидер «Зенита». Почти наверняка он станет лучшим бомбардиром чемпионата и лучшим ассистентом. Это очень крутое достижение. С «Краснодаром» он забил с пенальти, отлично играл в подыгрыше и стягивал на себя защитников.
Сердар Азмун, «Зенит»
В атаке Сердар был главным героем в этом матче. Дубль, принёсший чемпионство, дорогого стоит. Иранец как всегда чутко чувствовал момент для гола и принимал правильные решения.
Лучший тренер
Сергей Семак, «Зенит»
Я очень рад за Сергея. Он стал чемпионом во втором сезоне подряд. Семак уверенно обыграл команду, которая находится на втором месте в чемпионском матче. Это говорит о многом.
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