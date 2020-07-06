Дзюба – «Спартак» – 5-2. Главный герой «Зенита» провёл мегакрутой сезон

Количество трофеев после отъезда из Тарасовки растёт с каждым годом.

Кто главный герой чемпионского «Зенита»? Конечно же Артём Дзюба.

В этом розыгрыше РПЛ форвард набрал какую-то немыслимую форму. Артём пропустил лишь один матч в чемпионате России и принял участие почти в половине голов (27), забитых питерцами (56). Этот сезон определённо лучший в жизни форварда. Так здорово Артём не играл ещё никогда.

А чем ещё запомнился Дзюба в этом сезоне? Давайте вспоминать.

Чего добился Дзюба

— Взял уже пятый трофей в составе «Зенита». При этом в «Спартаке» Дзюба не выиграл ни одного титула, а московский клуб после ухода форварда смог взять лишь два трофея. Так что 5-2 в пользу Артёма.

— За 26 туров РПЛ забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

— Обогнал Семака и Павлюченко по забитым мячам в РПЛ (116 голов).

— Лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.

— Лидирует в рейтинге ассистентов РПЛ.

— Стал лучшим футболистом первой части сезона РПЛ по версии портала Whoscored и международного центра спортивных исследований (CIES).

— Вышел на третье место в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю сборной России.

— Установил рекорд сборной по количеству голов в одном отборочном цикле (9 забитых мячей).

Что делал Дзюба

— Провоцировал фанатов «Спартака» в «Инстаграме».

— Пытался одурачить Матвея Сафонова.

— Заступался за школьника Прохора, которого травили из-за причёски.

Посмотреть видео можно на странице «Зенита» в «Твиттере».

— Чуть не вляпался в расистский скандал, сравнив себя и темнокожих футболистов «Зенита» с обезьянами.

— Шутил над возрастом Александра Кокорина.

— Зарубился с Леонидом Слуцким в «Инстаграме».

— Конфликтовал с фанатами «Спартака» и Василием Уткиным.

— Играл против «Лиона» в майке со своим изображением под футболкой «Зенита».

— Призывал создать петицию, чтобы его гол «Рубину» засчитали.

Посмотреть видео можно на странице «Зенита» в «Твиттере».

Чего не сделал Дзюба

— Не переехал в «Тоттенхэм».

— Не забил Сан-Марино.

— Не стал лучшим бомбардиром отбора к Евро-2020.

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Что происходило с Дзюбой

— Дзюба получил в подарок картонный бюст, который Слуцкий счёл «лучше оригинала».

— В Подольске фанатки украли алюминиевую фигуру Дзюбы.

— Фанат подарил Дзюбе икону с его изображением.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

— «Твиттер» РПЛ «превратил» Дзюбу в актёра Джуда Лоу.

— Фанаты оскорбляли Дзюбу в Сан-Марино. После в России начали массово задерживать болельщиков.

— Иван Ургант прочитал хокку про Дзюбу.

ВИДЕО

— Испанские болельщики посмеялись над желанием Дзюбы выступать за «Реал».

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Что говорил Дзюба

О себе и Златане Ибрагимовиче

«В «Зените» всё по-другому. Это прикольно – к 30 годам прийти к такой игре. Златан к этому пришёл после 30 – он так играл в «Пари Сен-Жермен», в «Манчестер Юнайтед». Было интересно, смогу ли я подстроиться, как он, – очень рад, что вроде как всё получилось».

О «Зените»

«Мог сделать хет-трик из ассистов, но мои мазилы промахнулись» (после матча «Сочи» — «Зенит» — 0:2).

О «Спартаке»

«В «Спартаке» я вообще был в подвешенном состоянии. Перед каждой игрой мне слегка угрожали: если где-то недобежишь, тебе хана. В «Зените» я чувствовал доверие».

«Если бы в «Спартак» позвали, не пошёл бы. Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет».

«В прошлом году «Спартак» два раза от нас отскочил, а в этом нет. Вот и всё» (после матча «Спартак» — «Зенит» — 0:1).

О фанатах «Спартака»

«Комментарий к матчу? Не-не, спасибо. Остальные пусть на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать. Кто-то лает и хрюкает, а кто-то побеждает. Но я это не всем, а сектантам и фашистам» (после матча «Зенит» — «Спартак» — 1:0).

Об Андрее Аршавине

«Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой».

О переезде в АПЛ

«Судя по всему, в АПЛ уже не поеду».

«Со мной связались в новогодние праздники – от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал: «Нет».

О судействе

«Как это возможно? На одном матче у нас VAR, на другом — нет. Матюнин — герой матча. Что это вообще было? Такое судейство — это позор» (после матча «Зенит» — «Ахмат» — 0:0).

О Валерии Карпине

«Кого бы из мира русского футбола вызвал на дуэль? Кто бы вышел против меня? Не знаю. Вызвал бы Валерия Георгиевича Карпина, когда был в «Спартаке»? Сто процентов».

«Карпин? Неприязнь. Черчесов? С чемпионата мира и по сегодняшний день — огромное уважение».

Об оскорблениях в свой адрес от фанатов сборной России

«Пусть кто-то лает, вякает — я спокойно делаю своё дело. Буду отвечать на поле».

О российских болельщиках

«Когда играет сборная России, уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место все клубные принадлежности, прийти поболеть за свою сборную, которая вышла на чемпионат Европы».

О поражении от «Бенфики»

«Одно слово есть — обосрались».

О знании языков

«По обрывкам языков я вообще лучший в мире. Обрывками я знаю языков семь-восемь. И неплохо владею ещё одним языком — балабольским».

О Василии Уткине

«Уткин настолько деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале».

О Вячеславе Малафееве

«Я с ним ничего общего не имею и иметь не хочу, никому советую».

Об уходе Сёмина из «Локомотива»

«Так убирать Сёмина — позорище. Это люди, которые футбол понимают если не с вертолёта, то из космоса».

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Что говорили о Дзюбе

Андре Виллаш-Боаш

«Мне нравятся многие игроки в нынешнем «Зените». Дзюба стал настоящим Королём России».

Роман Павлюченко

«Дзюба любит подзарубиться с кем-нибудь. Я его знаю много лет, он не может молчать, даже минуты не может помолчать. Даже в комнате, наверное, сам с собой разговаривает».

Олег Артёмов, агент

«Уйдёт ли он в Европу зимой? Нет. Он мечтает об Англии. Просил Мендеша туда его пристроить. Но вряд ли уедет. Ну приедет он туда, а кто он? Артём Дзюба. Здесь он герой. Такой зарплаты, как в «Зените», € 3,5 млн, ему в Англии никто не даст».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Валерий Бевз, заводящий фан-сектора «Спартака»

«Когда переходил, он поступил лицемерно. Собрал актив фанатов и сказал: «Мне не продлевают контракт. Если продлевают, останусь. Я 15 лет в системе клуба, я спартаковец, я за ромбик». Через две недели ему, по нашей информации, предложили контракт с зарплатой на 500 тысяч больше, и он оказался в «Зените». Думаю, если бы он объяснился с фанатами «Спартака», извинился бы за уход, сказал бы, что век футболиста короткий, его бы все поняли, такого негатива не было бы».

Валерий Карпин

«Душил ли Карпин Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его душат. Его никто не гнобил. Никто никого не душил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и Дзюба не играл».

Клементе Родригес, бывший защитник «Спартака»

«Дзюба — огромный форвард, очень высокий. Это же он, да? (смеётся). Когда выступал за «Спартак», он был не очень хорошим игроком. Я не воспринимал его как футболиста. Смотрел на него во время тренировок и говорил: «Что этот парень делает в одной команде с нами?»

Хуан Кастро, редактор испанского издания Marca

«Дзюба мечтает играть в «Реале»? А он разве входит в 10 лучших форвардов планеты? Этого никогда не случится, это невозможно. Ровно как и в любом другом топ-клубе Испании».

Геннадий Орлов

«Сейчас он футбольный герой. Герои всегда вызывают зависть».