Как и почему из «Спартака» убрали Цорна и кто может его заменить?

Ещё вчера «Чемпионат» сообщил, что в «Спартаке» назревает смена власти. Сегодня об уходе Томаса Цорна с поста гендиректора клуба объявил официальный сайт команды. Рассказываем, почему убрали Цорна и кто и когда займёт его место.
Почему Цорна убрали из «Спартака»?
У владельца «Спартака» накопилась много претензий к гендиректору клуба, суть которых сводится к одному – деньгам. Федун был очень недоволен финансовой отчётностью клуба. Вопросы вызывали трансферы как на вход, так и на выход (Адриано можно и нужно было продавать раньше за бОльшие деньги), а ещё «Спартак» покинуло несколько игроков с солидной компенсацией за расторжение контракта. Были претензии и к тому, как обстоят дела в «Спартаке-2».
Кто будет новым гендиректором клуба?
По нашей информации, «Спартак» рассматривает на этот пост несколько человек. Один из основных кандидатов на пост гендиректора клуба – бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев. С ним уже встречались и разговаривали на тему возможного назначения в «Спартак». Также прийти в «Спартак» может и генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Ещё один вариант –возвращение Александра Жиркова. Ранее он занимал пост заместителя председателя совета директоров клуба. Но, скорее всего, выбор будет сделан в пользу другого человека.
Имя нового гендиректора клуба «Спартак», по нашей информации, должен объявить не позднее 15 июля. В клубе рассчитывают, что благодаря скорому назначению у нового гендиректора будет время до начала следующего сезона и трансферного окна ознакомиться с делами клуба.
Первоочередная задача «Спартака» – закрыть позицию генерального директора. А он, скорее всего, займётся поиском спортивного директора.
Уйдёт ли Тедеско?
Позиция Федуна по главному тренеру не менялась – владелец клуба намерен дать Тедеско ещё время на работу с командой.
Сам Тедеско на данный момент тоже не собирается покидать клуб, однако неизвестно, сработается ли немецкий специалист с новым генеральным директором.
- 7 июля 2020
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