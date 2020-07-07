Как и почему из «Спартака» убрали Цорна и кто может его заменить?

Ещё вчера «Чемпионат» сообщил, что в «Спартаке» назревает смена власти. Сегодня об уходе Томаса Цорна с поста гендиректора клуба объявил официальный сайт команды. Рассказываем, почему убрали Цорна и кто и когда займёт его место.

Федун, опомнитесь! «Спартак» при вас вырождается Продавайте уже или включайтесь, как в 2003-м. Начнём со смены эмблемы, увольнения Цорна и Тедеско.

Почему Цорна убрали из «Спартака»?

У владельца «Спартака» накопилась много претензий к гендиректору клуба, суть которых сводится к одному – деньгам. Федун был очень недоволен финансовой отчётностью клуба. Вопросы вызывали трансферы как на вход, так и на выход (Адриано можно и нужно было продавать раньше за бОльшие деньги), а ещё «Спартак» покинуло несколько игроков с солидной компенсацией за расторжение контракта. Были претензии и к тому, как обстоят дела в «Спартаке-2».

Кто будет новым гендиректором клуба?

По нашей информации, «Спартак» рассматривает на этот пост несколько человек. Один из основных кандидатов на пост гендиректора клуба – бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев. С ним уже встречались и разговаривали на тему возможного назначения в «Спартак». Также прийти в «Спартак» может и генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Ещё один вариант –возвращение Александра Жиркова. Ранее он занимал пост заместителя председателя совета директоров клуба. Но, скорее всего, выбор будет сделан в пользу другого человека.

Имя нового гендиректора клуба «Спартак», по нашей информации, должен объявить не позднее 15 июля. В клубе рассчитывают, что благодаря скорому назначению у нового гендиректора будет время до начала следующего сезона и трансферного окна ознакомиться с делами клуба.

В «Спартаке» снова может поменяться власть. Что будет с Цорном и уйдёт ли Тедеско? Зачем клубу очередная революция?

Первоочередная задача «Спартака» – закрыть позицию генерального директора. А он, скорее всего, займётся поиском спортивного директора.

Уйдёт ли Тедеско?

Позиция Федуна по главному тренеру не менялась – владелец клуба намерен дать Тедеско ещё время на работу с командой.

Тедеско, ну и что дальше? Сезон, который может стать для немца первым и последним в РПЛ «Спартак» проиграл дома 14-й команде чемпионата. И виноват в этом только он сам.

Сам Тедеско на данный момент тоже не собирается покидать клуб, однако неизвестно, сработается ли немецкий специалист с новым генеральным директором.