Федун, опомнитесь! «Спартак» при вас вырождается

Продавайте уже или включайтесь, как в 2003-м. Начнём со смены эмблемы, увольнения Цорна и Тедеско.

«Когда я только пришёл в «Спартак» в 2003-м, это был отпрыск богатого, древнего, знатного рода, но, к сожалению, с большими финансовыми проблемами. Предыдущая система привела к тому, что клуб не имел почти никакой собственности, кроме своей славной истории, имени и титулов. А что ещё хуже, по моему убеждению – почему мне и пришлось включиться, – клуб не имел и будущего».

Так говорил Леонид Федун, и он не лгал. К 2003 году у «Спартака» не оставалось ничего, кроме имени – ни денег, ни дома, ни лица. Последний отпрыск великого рода Олег Романцев устал, потерял лучших людей и продал имение таким образом, что уже почти 20 лет не может об этом говорить. Покидали тот «Спартак» и прихожане. 5 тысяч зрителей в огромных «Лужниках», бромантан, странные матчи, «он всё видит» — типичная и жалкая картина той эпохи.

«Романцев предсказал будущее «Спартака» ещё в 2001-м» Александр Шикунов раскрыл детали краха романцевского «Спартака» и взлёта ростовского футбола.

Тут-то и явился спаситель. Впрочем, без Федуна «Спартак» бы не сгинул. Хозяйство всё равно привели бы в порядок: хоть приценивавшийся Гинер, хоть частник вроде Ходорковского, хоть государственный «Газпром». Федун ведь сам обозначал притягательность лота, сказав, что «Спартак» – бренд уровня русской водки и автомата Калашникова. Так что счастье это, а не меценатство и не страдание – ухватить упадочное, но в смысловом значении ценнейшее имение за капли народной нефти и крохи со стола залоговых аукционов.

И пусть владение «Спартаком» не сразу помещало нового русского хозяина в пошлые хоромы с золотым унитазом, зато выдавало среднестатистическому олигарху, получившему несметные богатства если не из воздуха, то из-под земли, бесценные символические атрибуты: принадлежность к тому самому древнему и знатному роду, причастность к важнейшим событиям мирового значения, народную славу, защищённость от государственных бурь и, что самое важное, закрепление личности в истории. Всякие материальные мелочи вроде новых возможностей для бизнеса мы даже не учитываем. В общем, «включаться» барину было за что.

И сегодня, спустя 17 лет, очень интересно пофантазировать, каким Федун видел себя в «Спартаке» в 2020-м?

Наверное, получающим кубки чемпионов вместе с командой, играющей в стильный, традиционный, зрелищный и узнаваемый в мире футбол.

Наверное, сидящим в ложе своего огромного стадиона и отбивающим пять президенту России после победы над «Реалом» в Лиге чемпионов. Желательно ещё, чтобы решающий мяч забил воспитанник собственной академии, естественно, одной из лучших в Европе.

Наверное, Федун рисовал себя любимым прессой, публикой и элитой не просто за спасение бренда уровня русской водки и автомата Калашникова, но и за доведение его до привлекательного экспортного состояния.

Вряд ли ведь Федун, 17 лет работая над новыми владениями, которые должны были подарить ему счастье при жизни и жизнь после смерти, думал, что в 2020 году его клуб, только что купивший самых дорогих игроков в истории более чем за ярд, будет получать пинки от нищего и бездомного «Тамбовом», пропуская 5 мячей в 2 матчах и мелочно жалуясь на судей.

Вряд ли Федун предполагал, что его постоянные дозаправки десятками миллионов баррелей нефти, вновь приведут «Спартак» к жуткому графику 2003 года.

Вряд ли, открывая академию и говоря о главенстве атакующего футбола, Федун допускал, что даже в домашних матчах с аутсайдерами его команда будет играть по схеме с пятью защитниками, навешивая мяч от ворот до ворот.

Тедеско, ну и что дальше? Сезон, который может стать для немца первым и последним в РПЛ «Спартак» проиграл дома 14-й команде чемпионата. И виноват в этом только он сам.

Вряд ли Федун, фотографируясь с милым малышом из академии, ожидал, что годы в спартаковской школе доведут Аяза Гулиева до приключений на гелике, избиения американца на дороге, конфликтов с тренерами и отстранения от родного дома.

Леонид Федун и юный Аяз Гулиев Фото: spartak.com

Вряд ли Федун вообще мог представить, вкладываясь в бренд и строя стадион, что президента России нельзя будет приглашать на матчи «Спартака» как минимум потому, что его, Федуна, якобы спасителя, будут массово и прилюдно оскорблять.

Федун ведь точно не хотел довести «Спартак» до подобного вырождения. Но, постоянно меняя стратегию, врагов и фаворитов при собственном троне, он неведомым для себя образом довёл народ до отрицания уникального игрового стиля, до высмеивания предков, до предательстве идеалов интеллигентного поведения, до раскола среди болельщиков, до ненависти людей друг к другу, до скандального, низменного и скоморошеского настоящего, затмившего гордое прошлое. Довёл до того, что вырождение сегодня переворачивает его же фразу. Ведь теперь у «Спартака» есть и финансы, и собственность, но забывается история и пачкается имя.

Враг системы. Кто разрушил «Спартак» и убрал Карреру Прославленный народом тренер замешан в этом не меньше Глушакова. Но главный виновник – другой.

И если сегодня не включиться как в 2003-м, не провести реформы, не проработать поправки, не создать для «Спартака» идеологию, базирующуюся на культурных основах, то уже скоро, через поколение, бренд уровня чёрной икры и автомата Калашникова превратится в смысловую пустышку, играющую внутри пластмассовой коробки с красно-белыми вставками в форме неприметного, ненастоящего ромба.

Да, сегодня Федуну пора подумать, зачем он взял это имение, зачем взвалил на себя его восстановление и не устал ли он с ним возиться. Если устал — в чём очень сложно признаться, — то нужно снижать цену и продавать «Спартак». Людям всё равно будет за что сказать «спасибо». Если же всё ещё есть граничащее с мечтой желание довести дело до ума, то пришло время эпохальной реформы, рассчитанной на годы.

И тут можно фантазировать. Например, я бы начал с таких шагов – никому их не навязываю, просто представляю как мнение.

1. Возвращение ромба без мяча. Новая, «беременная» эмблема, несмотря на широкое коммерческое использование, запятнана скандалами и концентрирует на себе ужасы последних лет. Возвращение ромба будет иметь важное символическое значение.

2. Утверждение и закрепление традиционного комбинационного стиля игры как фундаментального для «Спартака», вне зависимости от сиюминутных результатов.

3. Как следствие — расторжение контракта с Доменико Тедеско. И дело здесь не в печальных результатах и не в профессиональных характеристиках тренера. Тедеско – прогрессивный специалист и профи, с уважением относящийся к России. Просто его почерк не соответствует спартаковскому. Невозможно представить, что «Барса» однажды пригласит великого мастера Диего Симеоне. Вот и с Тедеско та же история.

4. Инвестиция в качественного иностранного тренера, имеющего опыт в постановке атакующего футбола.

В случае провала поисков необходимо направить усилия на назначение Валерия Карпина — человека, не только подходящего «Спартаку» своим происхождением, харизмой и отношением к нему со стороны болельщиков, но и успешно строившего комбинационную игру в «Спартаке», нестабильность которой могла объясняться неопытностью тренера.

5. Смена позиции Томаса Цорна. Опять же, дело здесь не в профессиональных качествах немца, а в стройности клуба. Очевидно, что «Спартак» при Леониде Федуне находится в покое лишь в тот момент, когда владелец может разговаривать с менеджером на равных. У Цорна же нет достаточного доверия, чтобы управлять клубом, что делает его позицию слабой и ставит Томаса под угрозу внутриспартаковских смут. В такой ситуации легче расстаться и не мучить друг друга.

На смену же может прийти либо Александр Жирков (вице-президент в чемпионский сезон), либо другой человек из бизнеса, который имеет влияние на Федуна и может контролировать клуб на постоянной основе.

В «Спартаке» снова может поменяться власть. Что будет с Цорном и уйдёт ли Тедеско? Зачем клубу очередная революция?

6. Подготовка идеологической базы с принятием прежних ошибок, завершением войн, реабилитацией её героев (от Карреры до Глушакова) и доступным объяснением болельщикам новой стратегии с указанием новых культурных и поведенческих кодов. Например, стоит сразу объявить, что тренер и руководство не будут меняться в течение периода минимум из 4 трансферных окон, достаточных для подбора единообразной команды.

7. Народность. Учитывая, что «Спартак» обеспечивает потребность в увеселении народа, внутренняя информация от агентов, чиновников и сотрудников всегда будет прорываться наружу в самое неудобное время. Именно поэтому медиаслужба должна быть расширена и, играя на опережение, взять на себя развлекающие функции. Речь идёт и о привлечении блогеров, и о творческом контенте в соцсетях, и о создании крупного канала «Спартак-ТВ».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лишь инвестируя в медиа и обеспечивая авторов и зрителя контентом, «Спартак» может разбавить информационное поле и настроить его в свою пользу.

В комментариях вы можете добавить любые другие предложения – будет интересно почитать. Но идеологические изменения «Спартаку» нужны как можно скорее. Ведь убить традиции и культуру очень простое дело, особенно когда в ход идут большие деньги. Для того чтобы узнать, как это происходит, достаточно покататься по Рублёвке и оценить всю пошлость обитания русского олигархата.

Но очень не хотелось бы, чтобы представитель интеллигентного рода, сын народного врача СССР Леонид Федун, незаметно и сам того не желая, убил все символы «Спартака» — клуба, который, даже будучи бедным, никогда не пускал свою честь по ветру.