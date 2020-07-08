Романцев избавлялся от ненужных игроков (резал мясо), а «Локомотив» с ними стал чемпионом

Есть мнение, что первый чемпионский успех «Локомотива» в 2002 году был бы невозможен без… «Спартака». Точнее, его бывших игроков, с приходом которых команда Юрия Сёмина смогла сделать качественный рывок и выиграть долгожданное золото.



Вот, например, что сказал в недавнем интервью «Чемпионату» экс-форвард «Локо» Руслан Пименов: «Приход футболистов «Спартака» — Бузникина, Евсеева, Цымбаларя – придал «Локомотиву» ту уверенность, которая позволила бороться за титул. У этих игроков уже был чемпионский дух, они привыкли побеждать. И это недостающим элементом легло в нашу копилочку. К тому же они были обозлены на «Спартак», что тоже играло свою роль. Мастера-то были потрясающие! Максим Бузникин — сумасшедший форвард! На одном метре мог трёх человек обвести. Сейчас во всей стране таких нет. Евсеев – огонь! Ну и Цымбаларь, конечно».

Вспомним каждую историю в отдельности – как главный тренер «Спартака» Олег Романцев «резал мясо», а «Локомотив» от этого только выигрывал.

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Руслан Нигматуллин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

За «Спартак» молодой вратарь, воспитанник казанского футбола, отыграл три года — 1995-1997, выиграв с красно-белыми два чемпионата. Болельщики видели в нём наследника великого Дасаева. Но оправдать авансы не удалось. Нигматуллин допускал результативные ошибки, временами был не очень уверен в себе, и по окончании сезона-1997 ушёл в «Локомотив».



Романцев в автобиографии «Правда обо мне и «Спартаке» выскажет своё мнение: «Нигматуллин не выдержал конкуренции. Получается, что Филимонов его переиграл. Конкуренция – штука сложная. Одного посадишь на лавку – он сдувается. А отправишь другого – он начинает работать в два раза больше. В футболе всё нужно показывать на поле. Если тебе дали шанс, а ты за него не уцепился – значит сам виноват. Теперь долго будешь ждать новый. А если проявил себя – значит будут ставить именно тебя. Я рад за Руслана, который потом перешёл в «Локомотив» и выдал пару фантастических сезонов. Возможно, там он нашёл свою команду. Это в футболе очень важно».



А вот версия Нигматуллина: «Спорить не стану — Филимонов стабильнее выглядел. Но, по-моему, любой вратарь вам скажет, что главное для него — это тренерское доверие. Я в «Спартаке» полного доверия к себе не ощущал. Много было дёрганий, нервозности. Под постоянным прессом работается тяжело, как следствие — практически весь 97-й год я провел в дубле. На сборах Олегу Иванычу показалось, что я не очень внимателен на теоретическом занятии — он выгнал меня с занятия. Мне бы подойти, извиниться, но нет — молодой был, горячий. Вместе с командой вернулся в Москву и без лишних разговоров отправился в дубль. Конфликт был погашен только спустя годы – уже в сборной.



С другой стороны, всё, что ни делается, к лучшему. Неудачи в «Спартаке» заставили сосредоточиться, пересмотреть отношение к тренировкам, к жизни. Полезный опыт. Очень мне в «Локомотиве» помог. Всё-таки в Москву я приехал совсем молодым человеком — а тут большой город, дискотеки, соблазны разные. Думаю, у всех начинающих ребят это случается — теряется концентрация».



Да, «Локомотив» станет его командой. Два выигранных Кубка. В чемпионате в 1999-2000 годах Нигматуллин не пропускал на протяжении 939 (!) минут, установив новый рекорд страны, который продержится 17 лет. Но главное – чудо-матч с «Тиролем». И первая Лига чемпионов для «Локо», после которой Руслан получит предложение от «Лацио». В 2001 году его признают не только лучшим футболистом, но и спортсменом страны.

Руслан Нигматуллин — с Кубком России в составе «Локомотива» Фото: Из личного архива

«Иногда мяч можно отбить криком». Нигматуллин против «Тироля» — подробности великого матча Это был лучший матч в карьере вратаря.

Но до чемпионства в «Локомотиве» он недоиграет. Уйдёт за год до него — зимой 2001-го. О том, каким получилось расставание, Руслан рассказал в недавнем интервью «Чемпионату»: «В конце года у меня заканчивался контракт с «Локо». А нового мне никто не предлагал. И я принял импульсивное решение – уехал в «Верону». Неплохие условия – хотя хуже, чем в «Лацио». И «Верона» — не суперклуб, хотя тогда шла на 7-м месте в Серии А. Но опять же – мечта, Италия… Может быть, ошибся – нужно было немного подождать. Наверное, и «Локомотив» сегодня так бы не поступил. И более настойчиво держал ситуацию в своих руках. А то ведь получилось — лучшего игрока чемпионата, у которого заканчивается контракт, просто отпустили в отпуск – и все».



Нигматуллин вернётся в Россию уже летом 2002-го, чтобы в знаменитом золотом матче сыграть за ЦСКА против… «Локо». «Неприятное воспоминание, — даже спустя годы не скрывает эмоций Руслан. — Я всё шёл к победе в чемпионате с «Локомотивом», но видите, как получилось… Вернулся из Италии и в золотом матче проиграл своей бывшей команде. Поединок для меня в психологическом плане был очень непростым. И проигрывать его было очень тяжело. Как и переживать потом поражение».

Вадим Евсеев Фото: Денис Целых, «Чемпионат»

В «Локомотив» он придёт зимой 2000-го. Если верить Transfermarkt, подписать 24-летнего защитника «Спартака» стоило «железнодорожникам» $ 825 тыс. – рекордный трансфер для клуба на тот момент.



Романцев: «Евсеев — неплохой парень, у нас картины не портил, и мне, в общем-то, приятно было с ним работать. Но в «Спартаке» он раскрывался не полностью. Поэтому мы сначала отдали его в аренду в «Торпедо», а потом уступили «Локомотиву». Парфенов как игрок комбинационного плана больше подходил под нашу модель игры. В правофланговой связке с Барановым они друг друга дополняли – Дима за счет своей умной головы, а Василий за счет физических качеств. Зато под стиль «Локомотива» больше смог адаптироваться именно Вадик. Это и называется – своя команда».



Мнение Евсеева: «Почему ушёл из «Спартака»? Играть хотелось. В сезоне-1999 в команду пришёл Юрий Ковтун, и я в основном составе провёл только 15 матчей. Ни о каких материальных благах до момента подписания контракта с «Локомотивом» я с Сёминым разговоров не вёл. Но при первой встрече сразу же сказал ему, что перехожу в его команду только из-за стремления играть. «На каком фланге?» — спросил Юрий Палыч. «На левом», — ответил я. И в 2000 году провёл 28 матчей из 30».

Вадим Евсеев — легенда «Локомотива» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Совпадение или нет, но именно с приходом Евсеева «Локомотив» даст первый настоящий бой «Спартаку» в чемпионате. Капитан «железнодорожников» Игорь Чугайнов вспоминал: «Весной 2000 года наш матч против «Спартака» в «Лужниках» собрал 65 тысяч. Тихонов в самой концовке пенальти не забил – 0:0 сыграли. Да, «Спартак» ещё продолжал выигрывать чемпионства, но уже не так просто. Мы начали их покусывать».



С «Локомотивом» Евсеев дважды станет чемпионом (до этого – четыре раза со «Спартаком»). В золотом 2002-м он будет разрывать свой фланг (уже правый) и в России, и в Европе (победный гол «Галатасараю» в гостях – фантастика!).



В 2007-м Вадим будет вынужден покинуть команду, не подойдя новому тренеру Анатолию Бышовцу. Но его статус легенды «Локомотива» от этого нисколько не пострадает – даже наоборот.

«А кого вместо Путина: Навального или Собчак? Хватит устраивать смехопанораму» Вадим Евсеев – о самоизоляции, поправках в конституцию, футболе, «Уфе» и своём знаменитом финте.

«Локомотив» — обладатель Кубка России — 2001. Илья Цымбаларь — слева от Кубка Фото: Из личного архива

Романцев: «Я всё мог простить игроку, если он способен был принести серьёзную пользу на поле. Но если вкупе к гулянкам футболист начинал терять свои качества, я с ним расставался. Иногда ждал до последнего, давал шансы. Тот же Цымбаларь стал сильно терять в объёме работы, что для игрока бровки недопустимо. Я пробовал переводить его в центр поля, но там тогда тоже играли очень сильные ребята – в порядке были Титов и Кечинов, неплохо себя проявлять стал Булатов. А всех при желании на поле не разместишь.



Я хотел оставить в команде и даже вызвал его на сбор в Турции. Но там окончательно стало ясно: он уже не тянет. Поэтому решили расстаться. Хотя обычно до последнего верил в ребят и надеялся, что они помогут нам. Но если окончательно понимал, что время игрока ушло, принимал решение о расставании. Цымбаларь нам был уже не помощником».



И всё равно переход экс-капитана «Спартака» в «Локомотив» станет сенсацией. 1 марта 2000 года «Локо» подпишет с Цымбаларем однолетний контракт. По неофициальным данным, приобретение 30-летнего полузащитника обошлось «железнодорожникам» в $ 300 тыс.



Пименов: «Конечно, это было очень круто – прямо «вау» – забрать Цымбаларя в «Локомотив». Суперзвезда, топовая фигура! Мне было 18 лет – я смотрел на него как на легенду. «А его можно потрогать?» — типа того».



Но за «Локомотив» Цымбаларь отыграет всего 8 месяцев. Поможет команде выиграть Кубок, забив победный гол в финале ЦСКА, но уже осенью покинет команду (в чемпионате на его счету 10 игр и ни одного забитого мяча).

Дмитрий Лоськов, Максим Боков, Илья Цымбаларь, Евгений Варламов и Николай Левников. Эпизод перед удалением Максима Бокова в финале Кубка России — 2001 Фото: Из личного архива

Сам Цымбаларь в 2003 году в интервью «Спорт-экспрессу» даст своему выступлению в «Локо» такую оценку: «В «Локомотиве» не принят «индивидуальный подход» либо ты устраиваешь, либо нет. Силовая борьба, длинные передачи. Я не вписался. Был постоянный дискомфорт – по игровой тактике. Хочу дать короткий пас, а наш игрок ждет длинный, потому что в «Локомотиве» так заведено. Было тяжко – я никогда в жизни столько не бегал. Мы с Сёминым оба ошиблись, каждый по-своему».



Бывшие игроки «Локомотива» другого мнения на этот счёт.



Чугайнов: «Сказать, что Цымбаларь в «Локомотиве» был уже не тот, я не могу. Всё равно — хитренький, с юморком. Свою изюминку в нашу игру он внёс. Тот же Димка Лоськов рядом с ним наверняка что-нибудь почерпнул».



Пименов: «Лично моё мнение – несмотря ни на что, Цымбаларь внёс большую лепту в становление чемпионского «Локомотива». Подстегнул ребят, игравших на его позиции, – весь центр поля. Тренироваться, прогрессировать. Многим вещам у него можно было поучиться – видение поля, игровые решения, нестандартные действия».

Судьба Цымбаларя после «Спартака»: ушёл спасать карьеру в «Локо», выдержал лишь 8 месяцев Последняя попытка вернуться на топ-уровень. Забил победный гол в финале Кубка, но, говорят, отказывался выходить против «Спартака».

Максим Бузникин в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» Фото: РИА Новости

Нападающий сборной России прекрасно проводил сезон-2000 – после 12 туров входил в пятёрку лучших игроков чемпионата по системе «гол+пас». Но во втором круге неожиданно перешёл из «Спартака» в раменский «Сатурн», за который уже играл в 1999-м на правах аренды. Сразу после перехода, подписав с подмосковным клубом двухлетний контракт, Бузникин скажет: «Конечно, немного жаль уходить. Но я профессиональный футболист и должен играть, а не сидеть на лавочке. В «Спартаке» игровой практики мне не хватало — надо было что-то менять».

Романцев: «Мне нравился Бузникин, но он оказался травматичным парнем. У Максима были слабые голеностопы. Матч сыграет – три лечится. Мог вырасти в высококлассного футболиста, если бы не пропускал столько тренировок из-за травм».



Позднее Бузникин подробно расскажет о своём расставании со «Спартаком»: «Никаких сверхъестественных конфликтов между нами не было. Но всем известно, что Олег Иванович человек своеобразный. И трудно сказать, какими он руководствовался соображениями в отношении меня. Вероятно, не по вкусу пришёлся ему мой стиль игры. В одном из своих интервью он сказал приблизительно следующее (за точность цитаты не ручаюсь, но смысл передаю правильно). Игроки спартаковской школы должны прежде всего пасовать мяч по земле, а Бузникин с Бахаревым его по воздуху перекидывают. В результате мой друг и земляк Алексей Бахарев оказался в донецком «Шахтёре», а я сначала в раменском «Сатурне», а потом в московском «Локомотиве». Об этом, собственно, не жалею».

Бузникин: «Спартак» моего времени — это космос, просто космос Максим Бузникин рассказал «Чемпионату», почему не уехал в Европу, кричал ли на него Аленичев и как находить игроков для Галицкого.

Игроком «Локомотива» он станет уже в январе 2001-го. Сначала «Локо» хотел подписать форварда «Черноморца» Константина Коваленко, но переговоры из-за финансовых разногласий не увенчались успехом.

Максим Бузникин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бузникин заключит с клубом трёхлетнее соглашение. Своё расставание с «Сатурном» он объяснит так: «При всём уважении, сегодняшний «Сатурн» вряд ли сможет всерьёз претендовать на золото. А я так соскучился по серьёзным победам! Верю, что «Локомотиву» по силам выиграть чемпионат России и достойно выступить на международной арене».



Его надежды оправдаются сполна — за 4,5 года Бузникин дважды выиграет чемпионат (ещё два золота были взяты со «Спартаком»), и блеснёт в Лиге чемпионов, забив «Реалу», «Интеру», «Андерлехту» и киевскому «Динамо». Всего за «Локомотив» Максим проведет 97 матчей и забьёт 17 мячей. А покинет команду в 2005-м, когда перестанет попадать в состав.