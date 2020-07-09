«Дзюба намекал, что будет со «Спартаком». Чем обернётся для босса «Зенита» резкая шутка

В РПЛ разгорелся очередной скандал. Комитет по этике РФС рассмотрит слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева о Дзюбе и «Спартаке» после жалобы московского клуба.

Что сказал Медведев

Наверняка вы уже видели нашумевший ролик «Зенита» из чемпионской раздевалки, главными героями которого стали Артём Дзюба и Сердар Азмун. Тогда россиянин сзади схватил иранца и изобразил нечто невразумительное.



Свой неожиданный поступок российский форвард объяснил довольно просто:



«Что было с Сердаром в раздевалке? Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0», — шутил Дзюба.



Позже над тем видео из раздевалки питерцев стала смеяться едва ли не вся Россия. Пошутил даже Александр Медведев.



«Они дурачились. Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни всё время подкалывают друг друга и делают миллион других провокаций. Вы видели это видео и можете судить, какая огненная атмосфера там была. Это не место для скучных моралистов и чопорных блюстителей приличий. Будем считать, что Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче. Золотая связка Дзюба — Азмун в этом сезоне забила на двоих, между прочим, 29 голов. И еще пару-тройку, думаю, вполне способна оформить в ближайших матчах, что будет отличным ответом всем, кто сейчас так беснуется по поводу их приколов. Кроме усмешки такая реакция ничего не вызывает и вызвать не может», — заметил Медведев.

Дзюба – «Спартак» – 5-2. Главный герой «Зенита» провёл мегакрутой сезон Количество трофеев после отъезда из Тарасовки растёт с каждым годом.

Как отреагировал «Спартак»

Тем не менее шутка генерального директора «Зенита» совсем не понравилась московскому клубу. После высказывания Медведева заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов направил письмо главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву.



«Не считаю правильным вмешиваться в отношения игроков другой команды: они взрослые люди и имеют право выражать свои чувства, как считают нужным, но не публично. Позже генеральный директор «Зенита» А.И. Медведев заявил, что указанная сцена как-то связана с предстоящим полуфинальным матчем Кубка России. Данная аналогия является неуместной, за гранью адекватного чувства юмора. Подобные высказывания со стороны официального лица «Зенита» ставят под сомнение принцип взаимоуважения. В связи с этим прошу комиссию дать оценку высказыванию генерального директора «Зенита» с позиции морали и этики», — говорится в письме, которое оказалось в распоряжении «Чемпионата».

Комментируя слова Медведева, капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что «не стоит на такое переходить», а владелец московского клуба Леонид Федун признался, что понимает гнев фанатов красно-белых, вызванный резонансным высказыванием.



Сам же Александр Медведев такой реакции на свои слова явно не ожидал.



«А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы», — говорил генеральный директор питерского клуба.

Как комитет по этике принял жалобу «Спартака»

Комитет по этике РФС может рассматривать вопросы на предмет нарушения регламента только после письменного обращения от президента РФС, исполкома РФС или Бюро исполкома, президентов лиг или генерального секретаря РФС.



То есть письмо Михайлова лишь де-факто стало причиной рассмотрения высказывания Медведева. Формально комитет по этике заинтересовался словами гендиректора «Зенита» только после обращения руководства РФС.



«На основании обращения ФК «Спартак» руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора ФК «Зенит» Александра Медведева», — говорится в заявлении, предоставленном службой коммуникаций РФС.

«Федун погорячился». Босс «Зенита» отвечает владельцу «Спартака» А ещё Александр Медведев верит в прогресс судейства, говорит об отставке Сёмина и рассказывает о Давиде Луисе.

Какое наказание грозит Медведеву

Как стало известно «Чемпионату», Александру Медведеву, скорее всего, придётся заплатить денежный штраф. Сумма вряд ли будет меньше 100 тысяч рублей. Однако если он признает, что вёл себя некорректно, сумма не сильно превысит минимальную предполагаемую отметку.



При этом, ожидать отстранения Медведева от футбола, как в случае с президентом ЦСКА Евгением Гинером, едва ли стоит.