«Федун погорячился». Босс «Зенита» отвечает владельцу «Спартака»

Скоро возобновится не только Российская Премьер-Лига, но и Кубок страны. Основное внимание болельщиков приковано, конечно же, к полуфиналу турнира, в котором должны сыграть «Спартак» и «Зенит». А споры по поводу этого матча начались ещё до коронавирусной паузы в российском футболе – и «Спартак», и «Зенит» хотели провести матч на своём стадионе. Дискуссии возникли из-за нового регламента турнира – составители допустили в нём ошибку, из-за чего и возникла вся путаница.

Вчера исполком РФС объявил, что матч пройдёт в Санкт-Петербурге. Президент «Спартака» Леонид Федун этим решением остался недоволен, заявив «СЭ», что «Зенит» – тяжеловес, а любые решения «продавливаются». Некоторые экс-спартаковцы с ним согласились, ветераны «Зенита» – наоборот, а президент РФС назвал высказывание Федуна «комментарием на грани». «Чемпионат» связался с гендиректором «Зенита» Александром Медведевым, который ответил и на критику со стороны Федуна, и на другие вопросы о санкт-петербургском клубе.

«Вопрос не стоит выеденного яйца». Реакция на шум вокруг матча «Зенит» – «Спартак» Главный вопрос в том: как подобная ситуация могла вообще возникнуть?

Ответ Федуну, Вилков

– Сегодня отправил Федуну видео в вотсапе, — говорит Медведев. – Это эпизоды из легендарного советского фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Леонид Арнольдович ведь предлагал кинуть жребий, чтобы выяснить, где же играть полуфинал. А я, как другой герой кино, говорю ему: «Мы не будем полагаться на случай».



– Почему вы были против жеребьёвки?

– Надо вместе идти простым и логическим ходом. ЦСКА не летит в Санкт-Петербург, они проиграли «Спартаку» в четвертьфинале. «Динамо» и «Локомотив» тоже не летят. Так что, если рассуждать логически, в Санкт-Петербург нужно лететь Федуну. Но это всё шутки. Если говорить серьёзно, то есть несколько факторов: в регламенте Кубка России был недосмотр, связан он с переходом на старую-новую систему розыгрыша турнира – от двух матчей обратно к одному. Во всех предыдущих розыгрышах Кубка, кроме сезона-2018/2019, хозяин поля определялся по наименьшему количеству сыгранных домашних матчей после 1/16 финала Кубка. Да и в этом сезоне, несмотря на отсутствие нужного пункта в регламенте, хозяин матча «Химки» – «Торпедо» в четвертьфинале определялся именно так. Более того, на сайте РФС ещё 18 ноября даже сказано, что по регламенту Кубка хозяева поля в 1/8, 1/4 и 1/2 финала должны определяться по наибольшей разнице выездных и домашних матчей. Жребий предусмотрен, если на выезде и дома команды сыграли равное количество матчей. Мы дома играли только с «Томью», но летали в Грозный и Красноярск. «Спартак» же на выезде играл лишь один раз – с «Камазом». Кстати, не такой дальний выезд, как наш в Красноярск. Так что никакого другого варианта, кроме Санкт-Петербурга, не было. Подавляющее большинство членов исполкома РФС проголосовало за это решение. На него однозначно указывает прецедентное право.

Где сыграют полуфинал Кубка «Зенит» и «Спартак»? Никто не знает, назревает скандал Может сложиться так, что один из четвертьфиналов придётся переигрывать.

– Но был вариант с нейтральным полем.

– Мы были против. Если есть логичная возможность играть дома, то какие-то другие варианты рассматривать странно.



– Какие ещё есть аргументы играть в Санкт-Петербурге?

– Это уже не имеет отношения к регламенту, но сейчас Москве в несколько раз больше новых заболевших коронавирусом, чем у нас. Обстановка стабилизируется, надеюсь, показатели во всех городах будут снижаться. Но пока решение играть в Санкт-Петербурге выглядит логичным ещё и с эпидемиологической стороны.

Александр Медведев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

– Возмущения «Спартака» понятны: поддержка «Зенита» дома — это реально большое подспорье для команды.

– Фактор поддержки здесь сильно снижается. Одно дело, когда нас гонят вперёд 55-60 тысяч, совсем другое, когда всего шесть. А пускать больше людей нам пока запрещено.

– Федун отреагировал на решение резко, заявил, что «Зенит» продавил решение.

– Повода для такой эмоциональной критики здесь не было. А использовать термины из бокса и каких-то боёв без правил некорректно.



– На сообщение он вам как-то ответил?

– Ещё нет. Но без юмора, пусть и сатирического, нельзя обходиться ни в одной ситуации. Думаю, Федун погорячился. Леонид Арнольдович сделал очень многое и для «Спартака», и для всего нашего футбола. Он профессионал, футбольных идей у него всегда было много, так что будем взаимодействовать с ним, как и раньше. Никаких конфликтов у нас никогда не было.

«Осталось только Вилкова поставить на судейство». Федун раскритиковал решение РФС Полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в Санкт-Петербурге.

– Федун попытался уколоть «Зенит», посоветовав назначить на полуфинал арбитра Вилкова.

– Последовать рекомендации Леонида Арнольдовича по поводу Вилкова я не могу – мы судей не матчи не назначаем (смеётся).



– Есть ещё такое мнение: «Спартак» перед матчем может психологически давить на «Зенит» по поводу справедливости этого решения. Это помешает «Зениту»?

– Нам ничего не помешает, только злее будем.

Леонид Федун Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Судейство, Сёмин и трансферы

– Леонид Федун не просто так вспомнил о судьях. Чем ближе РПЛ, тем больше будет споров.

– Реформа судейства уже началась, хотя и была приостановлена из-за вируса. Я уверен, новый подход к работе арбитров будет реализован. В КХЛ мы уже увидели, что предвзятость судей исчезла, устранят её и в футболе. Да, это случится не завтра. Но рост профессионализма арбитров точно будет.

Как будут показывать концовку РПЛ на ТВ. Возможно, увидим все игры бесплатно Клубы РПЛ единогласно выступили за такой вариант, но с оговорками.

– В РФС решили, что теперь при назначении судей на игры географический принцип действовать не будет, так что московские судьи смогут судить московские команды, арбитры из Питера – питерские… Вернётся предвзятость?

– Я снова вспомню свой хоккейный опыт – в новой системе КХЛ географических назначений судей не было. Надо смотреть не на то, откуда судья, а как он работает. Тем более люди у нас переезжают из города в город, и как тогда арбитра назначать – по месту рождения или проживания? Все эти разговоры искусственные, проблем здесь не вижу.

– Верите, что количество зрителей на стадионе в этом сезоне может увеличиться? Везде снимают ограничения.

– Мы к возобновлению сезона готовимся тщательно, сейчас занимаемся зонированием стадиона, соблюдаем медицинский регламент. Конечно, я надеюсь, что к концу июля на стадионы пустят больше людей. Для этого надо, чтобы люди берегли себя и окружающих, хочется избежать второй волны вируса. Никакой эйфории сейчас быть не должно, коронавирус никуда не ушёл: лекарств однозначных нет, вакцину ещё испытывают. Да, на дорогу возвращения к нормальной жизни мы уже вышли, но надо на ней ещё не споткнуться.



– Смена главных тренеров у команд-конкурентов вас волновать не должна. Но «Локомотив», один из основных преследователей «Зенита», возобновит чемпионат без Сёмина. Теперь вам будет немного проще?

– Смена тренеров всегда по-разному влияет на команду. Это может встряхнуть команду. Хотя вряд ли кто-то мог бы встряхнуть команду лучше Сёмина (смеётся). Но фактор смены тренеров у конкурентов мы в подготовке не рассматриваем.



– Можете прокомментировать информацию о возможном переходе в «Зенит» Давида Луиса?

– Это очередной слух, не имеющий отношения к действительности. Сейчас наша цель – выиграть РПЛ. Уже потом будем формировать команду на новый сезон, тема трансферов сейчас закрыта. Надеюсь, мы выиграем чемпионат досрочно – это даст нам больше времени подумать перед новым трансферном окном.



– Но выиграть РПЛ не так просто – многие команды начали тренироваться раньше «Зенита». Это справедливо?

– Раз я уже начал шутить, отвечу так: пусть больше и раньше тренируются те, кто играть не умеет.