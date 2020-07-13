В РПЛ ещё многое не ясно. Попасть в ЛЧ могут «Локо», «Краснодар», ЦСКА и даже «Ростов»

В РПЛ миновал ещё один тур, но интриг по-прежнему хватает. До сих пор не ясно, кто будет выступать в Лиге чемпионов, а кого ждёт вылет в ФНЛ. На две путёвки в самый престижный клубный турнир Европы претендуют ещё четыре команды, а шансы на вылет имеют аж пять клубов.

Самое время разобрать расклады двух последних туров РПЛ!

P.S. Пока точно не ясно, сумеют ли «Химки» насобирать деньги на Премьер-Лигу, поэтому считаем, что клубы РПЛ могут вылететь и с 15-го, и с 16-го места.

2. «Локомотив» — 51 очко

Оставшиеся матчи: ЦСКА (д), «Урал» (г).

Для «Локомотива» ключевым в борьбе за Лигу чемпионов станет матч с ЦСКА. Если «железнодорожники» хотя бы сыграют вничью, то гарантируют себе место в ЛЧ.

Впрочем, даже поражение в московском дерби не лишит команду Николича шансов на путёвку в самый престижный клубный турнир Европы. В этом случае нужно будет только обыгрывать «Урал». Тогда вне зависимости от результатов других встреч «Локо» займёт минимум третью строчку в РПЛ.

Кажется, у «Локомотива» проблемы. «Уфа» их наглядно показала Важный матч в борьбе за еврокубки.

3. «Краснодар» — 48 очков (игра в запасе)

Оставшиеся матчи: «Крылья Советов» (г), «Динамо» (д), «Ахмат» (д).

Чтобы не зависеть от результатов конкурентов, «быкам» нужно просто побеждать во всех оставшихся матчах, что вполне по силам команде Мусаева. Тогда даже в случае двух побед «Локомотива» «Краснодар», скорее всего, обойдёт «железнодорожников» благодаря разнице забитых и пропущенных мячей и финиширует на второй строчке РПЛ.

В любом случае из-за очной встречи либо ЦСКА, либо «Локомотив» потеряет очки. Так что пока положение «Краснодара» в борьбе за ЛЧ кажется самым выгодным.

Фото: Андрей Шрамко, «Краснодар»

4. ЦСКА – 47 очков

Оставшиеся матчи: «Локомотив» (г), «Тамбов» (д).

Даже после ничьей с «Рубином» ЦСКА может рассчитывать на второе место в РПЛ. Для этого нужно побеждать «Локомотив», ждать потери очков «железнодорожников» в Екатеринбурге, а затем обыгрывать «Тамбов». При этом «Краснодар» должен набрать не больше пяти очков в трёх встречах.

Если же только один из конкурентов ЦСКА заработает чуть больше очков, то «армейцы» вряд ли сильно расстроятся. В таком случае ЛЧ всё равно будет им гарантирована.

Однако если «армейцы» хоть в одной из игр потеряют очки, то, скорее всего, останутся без Лиги чемпионов в будущем сезоне.

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5. «Ростов» — 44 очка

Оставшиеся матчи: «Рубин» (г), «Зенит» (д).

У «Ростова» остались лишь теоретические шансы на Лигу чемпионов. «Локомотив» команда Карпина уже не догонит, поэтому надо дважды побеждать и рассчитывать на полный провал «Краснодара» в концовке (не более двух очков в трёх матчах) и на поражение ЦСКА в одной из игр.

Или же «Ростов» может заработать четыре очка и надеяться, что ЦСКА не наберёт больше одного очка, а «Краснодар» вообще трижды проиграет. Но это уже совсем фантастика.

12. «Сочи» — 33 очка

Оставшиеся матчи: «Тамбов» (г), «Крылья Советов» (г).

Чтобы покинуть РПЛ, «Сочи» ещё надо хорошенько постараться. Команда Федотова вылетит только в том случае, если проиграет два оставшихся матча. При этом «Крылья Советов» должны дважды победить (в случае равенства очков преимущество по итогам очных встреч будет у самарцев), «Ахмат» — набрать минимум три очка, а «Тамбов» — шесть.

Тем не менее своих будущих соперников сочинцы превосходят как по подбору исполнителей, так и по качеству игры, так что в этот исход верится с трудом.

13. «Ахмат» — 31 очко

Оставшиеся матчи: «Спартак» (г), «Краснодар» (г).

У «Ахмата» положение немного тревожнее. Во-первых, у грозненцев меньше очков. А во-вторых, сложнее календарь. С немотивированным «Зенитом» команда Шалимова зацепила очко, но в играх со «Спартаком» и «Краснодаром» сделать это будет намного сложнее.

Чтобы спастись и не зависеть от результатов конкурентов, грозненцам нужно будет как минимум одержать одну победу или дважды сыграть вничью. Если в оставшихся матчах «Ахмат» наберёт два очка, то даже в случае двух побед «Крыльев» не вылетит из РПЛ. Команды сравняются по количеству набранных очков, но преимущество по итогам личных встреч будет на стороне грозненцев.

Впрочем, даже с двумя поражения в оставшихся турах «Ахмат» имеет хорошие шансы спастись. Этот исход станет реальным, если «Тамбов» не наберёт больше трёх очков в оставшихся турах (у «Ахмата» преимущество над тамбовчанами по очным матчам), а «Крылья Советов» — четырёх.

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14. «Тамбов» — 28 очков

Оставшиеся матчи: «Сочи» (д), ЦСКА (г).

«Тамбов» теоретически может закончить чемпионат на последнем месте. Для этого тамбовчанам нужно набрать не более двух очков, «Крылья» тем временем должны заработать минимум четыре балла, а «Оренбург» — шесть. Однако этот исход по понятным причинам маловероятен.

Если «Тамбов» и вылетит, то, скорее всего, с 15-го места. Этот вариант станет возможным, если «Крылья Советов» наберут на два очка больше тамбовчан (равенство очков с самарцами устроит команду Первушина из-за преимущества в личных встречах).

Чтобы не нервничать и судорожно не смотреть в таблицу, у «Тамбова» есть только один выход – побеждать в двух оставшихся встречах.

15. «Крылья Советов» — 27 очков

Оставшиеся матчи: «Краснодар» (д), «Сочи» (д).

Команде Талалаева не позавидуешь. Даже в случае двух побед самарцы могут вылететь. Тем не менее, скорее всего, очки будут терять не только «Крылья», но и их соперники. Так что рассмотрим наиболее вероятный вариант спасения команды Талалаева.

«Краснодару», скорее всего, самарцы уступят, а вот в игре с «Сочи» «Крылья» вполне могут вырвать победу. Тогда самарцам нужно будет рассчитывать на то, что «Тамбов» наберёт не больше одного очка в игре с «Сочи» и ЦСКА.

Если же «Крыльям» ещё и удастся зацепить ничью в матче с «Краснодаром», то даже два заработанных очка «Тамбовом» не помешают самарскому клубу спастись.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

16. «Оренбург» — 24 очка

Оставшиеся матчи: «Зенит» (г), «Динамо» (г).

«Оренбург» уже одной ногой в ФНЛ. С таким календарём от вылета команду может спасти разве что чудо.

Чтобы избежать вылета, оренбуржцам нужно непременно обыгрывать и «Зенит», и «Динамо». При этом «Крылья» должны набрать не больше трёх очков, а «Тамбов» — одного.

Насколько этот исход реален, догадаться несложно.