Нелепые ошибки ван Дейка и Алисона: «Ливерпуль» подарил два гола «Арсеналу». Видео

После завоевания чемпионского титула «Ливерпуль» стал совершать много необъяснимых ошибок у своих ворот.

«Ливерпулю» уже давно в этом сезоне ничего не нужно. Премьер-лига остаётся единственным турниром, в котором команда Клоппа ещё участвует, при этом давно уже оформила победу.

Не сказать, что после возобновления сезона «Ливерпуль» играет очень уверенно, в шести матчах команда два раза сыграла вничью и один раз проиграла, причём «Манчестер Сити» и с очень унизительным счётом.

У «Арсенала» этот сезон получается очень неоднозначным, команда пока десятая и пытается вести борьбу за попадание в шестёрку. То есть, достаточно мотивирована. А «Ливерпуль» в этой игре начал проблемы создавать себе сам на ровном месте.

На 20-й минуте Садио Мане открыл счёт в матче. Дальше началось необъяснимое.

На 32-й минуте Ван Дейк в борьбе с Нелсоном неудачно отпасовал назад в штрафную прямо на Ляказетта. Александр обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота.

На 44-й минуте Робертсон вбросил мяч из аута на Алисона, после чего голкипер отпасовал на фланг прямо на Ляказетта. Француз передал мяч в центр на Нелсона и тот уверенным ударом отправил мяч в дальний угол ворот.

До возобновления сезона и представить себе было невозможно, что «Ливерпуль» способен так расслабленно играть у своих ворот.