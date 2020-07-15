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«Арсенал» — «Ливерпуль», 15 июля 2020, грубые ошибки ван Дейка и Алисона, видео

Нелепые ошибки ван Дейка и Алисона
Антон Третяк
Нелепые ошибки ван Дейка и Алисона: «Ливерпуль» подарил два гола «Арсеналу». Видео
После завоевания чемпионского титула «Ливерпуль» стал совершать много необъяснимых ошибок у своих ворот.
Футбол / Англия 0

«Ливерпулю» уже давно в этом сезоне ничего не нужно. Премьер-лига остаётся единственным турниром, в котором команда Клоппа ещё участвует, при этом давно уже оформила победу.

АПЛ. Турнирная таблица

Не сказать, что после возобновления сезона «Ливерпуль» играет очень уверенно, в шести матчах команда два раза сыграла вничью и один раз проиграла, причём «Манчестер Сити» и с очень унизительным счётом.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
15 июля 2020, среда. 22:15 МСК
Арсенал
Лондон
2-й тайм
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Мане – 20'   1:1 Ляказетт – 32'   2:1 Нелсон – 44'

У «Арсенала» этот сезон получается очень неоднозначным, команда пока десятая и пытается вести борьбу за попадание в шестёрку. То есть, достаточно мотивирована. А «Ливерпуль» в этой игре начал проблемы создавать себе сам на ровном месте.

На 20-й минуте Садио Мане открыл счёт в матче. Дальше началось необъяснимое.

На 32-й минуте Ван Дейк в борьбе с Нелсоном неудачно отпасовал назад в штрафную прямо на Ляказетта. Александр обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота.

На 44-й минуте Робертсон вбросил мяч из аута на Алисона, после чего голкипер отпасовал на фланг прямо на Ляказетта. Француз передал мяч в центр на Нелсона и тот уверенным ударом отправил мяч в дальний угол ворот.

До возобновления сезона и представить себе было невозможно, что «Ливерпуль» способен так расслабленно играть у своих ворот.

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