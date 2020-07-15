Нелепые ошибки ван Дейка и Алисона: «Ливерпуль» подарил два гола «Арсеналу». Видео

«Ливерпулю» уже давно в этом сезоне ничего не нужно. Премьер-лига остаётся единственным турниром, в котором команда Клоппа ещё участвует, при этом давно уже оформила победу.
Не сказать, что после возобновления сезона «Ливерпуль» играет очень уверенно, в шести матчах команда два раза сыграла вничью и один раз проиграла, причём «Манчестер Сити» и с очень унизительным счётом.
У «Арсенала» этот сезон получается очень неоднозначным, команда пока десятая и пытается вести борьбу за попадание в шестёрку. То есть, достаточно мотивирована. А «Ливерпуль» в этой игре начал проблемы создавать себе сам на ровном месте.
На 20-й минуте Садио Мане открыл счёт в матче. Дальше началось необъяснимое.
На 32-й минуте Ван Дейк в борьбе с Нелсоном неудачно отпасовал назад в штрафную прямо на Ляказетта. Александр обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота.
На 44-й минуте Робертсон вбросил мяч из аута на Алисона, после чего голкипер отпасовал на фланг прямо на Ляказетта. Француз передал мяч в центр на Нелсона и тот уверенным ударом отправил мяч в дальний угол ворот.
До возобновления сезона и представить себе было невозможно, что «Ливерпуль» способен так расслабленно играть у своих ворот.
- 15 июля 2020
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