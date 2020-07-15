Азмун мог возглавить гонку бомбардиров РПЛ, но подарил гол Дзюбе. Крутой жест

В матче «Зенит» – «Оренбург» случилось два любопытных события. Во-первых, поражение в Петербурге официально отправило гостей в ФНЛ. Оренбуржцы остались с 24 очками в таблице и уже ни при каких условиях не покинут 16 место. Теперь им осталось надеяться только на чудо – отказ от РПЛ и «Химок», и «Ротора». Правда, в Волгограде в отличие от Подмосковья опровергали информацию о том, что клуб не хочет в элиту.

Кроме того, по ходу игры на «Газпром Арене» Сердар Азмун догнал в списке лучших бомбардиров чемпионата России своего напарника Артёма Дзюбу. Когда иранец оформил дубль, у обоих нападающих «Зенита» стало по 16 забитых мячей. В концовке Азмун имел возможность оформить хет-трик, но поступил на редкость благородно: завершил выход два в один голевой передачей на Дзюбу.

Таблица бомбардиров РПЛ в сезоне-2019/2020

Началась же встреча с курьёза. Защитник «Оренбурга» Андрей Малых, стремясь прервать атаку «Зенита», послал мяч в собственные ворота. Кстати, в этом эпизоде Азмун тоже был близок к голу.

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Поведя в счёте, «Зенит» расслабился, и на 30-й минуте пропустил ответный гол. Артём Кулишев забросил мяч в штрафную номинально третьего вратаря хозяев Александра Васютина, а Джоэль Фамейе выиграл верх и нанёс точный удар. Футболисты «Оренбурга» вообще бились до последнего, не заслужили крупного поражения.

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Тем не менее зенитовцы реализовали превосходство в классе. На исходе часа игры Азмун забил свой первый гол. Иранец отыгрался с Магомедом Оздоевым, тот вернул мяч Сердару в штрафную, и нападающий пробил в угол ворот.

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Третий гол «Зенита» получился курьёзным. «Оренбург» создавал искусственное положение вне игры, однако защитник задержался, благодаря чему Дриусси с Азмуном избежали офсайда. Аргентинец откинул мяч иранцу, тот забил, и к своему удивлению узнал, что сделал это без нарушения правил.

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Наконец, на 91-й минуте случился тот самый момент с Дзюбой и Азмуном. Артём, поразив ворота «Оренбурга», поблагодарил Сердара за щедрость. Капитан сборной России остаётся лучшим снайпером чемпионата.

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Добавим, что за «Зенит» опять сыграла целая группа собственных воспитанников – голкипер Александр Васютин (в этот раз Михаил Кержаков остался в запасе), защитник Данила Прохин, полузащитники Леон Мусаев, Даниил Шамкин, Далер Кузяев, а также Алексей Сутормин, который хоть и москвич, прошёл через зенитовскую академию. Для болельщиков сине-бело-голубых этот факт не менее приятен, чем победа.