Кто покинет «Ливерпуль». 4 главных кандидата на выход

Сезон в АПЛ подходит к концу, а значит скоро откроется трансферное окно. Новоиспечённый чемпион страны «Ливерпуль» планирует расстаться с несколькими игроками, получающими мало игровой практики в клубе. Вот основные кандидаты на выход.

Адриан (18 матчей, 24 пропущенных мяча)

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Несмотря на то что у испанского голкипера контракт с красными действует до лета следующего года, он может покинуть команду уже в это трансферное окно. Игра Адриана в сезоне оставила двоякие впечатления. С одной стороны, благодаря сейву 33-летнего вратаря в серии послематчевых пенальти против «Челси» (2:2, пен. — 5:4) «Ливерпулю» удалось взять Суперкубок УЕФА. А с другой его фатальная ошибка в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:3 в дополнительное время) привела к пропущенному голу и, как следствие, вылету команды Юргена Клоппа из турнира.



К тому же у мерсисайдцев есть молодой ирландский кипер Кевин Келлехер. В октябре прошлого года 21-летний футболист в матче 4-го раунда Кубка Лиги против «Арсенала» (5:5, пенальти — 5:4) отразил один удар в послематчевой серии. Тогда помощник Клоппа Пеп Линдерс заявил, что тренерский штаб «Ливерпуля» видит в нём хорошее будущее и хочет дать возможность для развития.

Деян Ловрен (15 матчей, 1 гол, 1 голевая передача)

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Ухода Ловрена ждут многие поклонники «Ливерпуля». Хорватский защитник часто ошибался в обороне, из-за чего Клопп усадил его на скамейку запасных, сделав основным центральным защитником Жоэля Матипа. Даже после травмы камерунского футболиста немец заменил его не Ловреном, а молодым Джо Гомесом.



Недавно «Чемпионат» сообщил, что хорват близок к переходу в «Зенит». Но Клопп заявил, что Деян очень важен для команды и нужен ему. При этом вероятность ухода 31-летнего защитника из «Ливерпуля» по-прежнему достаточно высока, ведь его контракт истекает уже летом следующего года, а о продлении речи так и не идёт.

Адам Лаллана (22 матча, 1 гол, 2 голевые передачи)

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В отличие от Натаниэля Клайна, которого «Ливерпуль» отпустил сразу же после истечения контракта, Лаллана продлил соглашение с мерсисайдцами со сниженной зарплатой до фактического окончания сезона. Англичанин точно уйдёт из клуба, так как нуждается в большем количестве игрового времени.



Заменить 32-летнего игрока может его соотечественник Кёртис Джонс. 19-летний воспитанник «Ливерпуля» в этом сезоне провёл за красных уже 10 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Клопп остался доволен молодым футболистом и уже в следующем сезоне планирует выделить ему больше времени на поле.

Джердан Шакири (10 матчей, 1 гол)

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Последний раз Шакири выходил на поле в футболке «Ливерпуля» ещё в январе в выездном матче против «Тоттенхэма» (0:1). Клопп выпустил швейцарца на поле… на одну минуту. С тех пор немецкий специалист не давал ему шанса проявить себя на поле, оставляя футболиста даже вне заявки. Журналист The Athletic Джеймс Пирс подтвердил, что Джердан покинет мерсисайдцев, если красным поступит подходящее предложение.



Несмотря на несколько впечатляющих матчей в составе «Ливерпуля», Шакири хочет покинуть «Энфилд», чтобы получить больше практики. Ранее к швейцарцу проявляла интерес «Севилья», а последние слухи связывают 28-летнего футболиста с «Ньюкаслом». Проблема может возникнуть в цене. По данным авторитетного немецкого портала Transfermarkt, стоимость Шакири составляет 16 млн евро.