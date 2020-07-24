У восьми игроков «Зенита» заканчиваются контракты. Что их ждёт?

«Зенит», в отличие от остальных клубов РПЛ, 22 июля не завершил сезон. Чемпионы России сыграют ещё 25 июля в финале Кубка России с вице-чемпионом ФНЛ «Химками». Так что раньше будущей недели вряд ли стоит ждать новостей от петербургского клуба по трансферам и новым контрактам. Но и затягивать с этим делом нельзя: руководство «Зенита» должно в течение двух недель, до старта следующего сезона, решить вопрос с игроками, чьи соглашения заканчиваются летом 2020-го. Таких игроков восемь: голкипер Михаил Кержаков, защитники Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Юрий Жирков, полузащитники Далер Кузяев, Олег Шатов, нападающий Артём Дзюба, а также арендованный с правом выкупа защитник Йордан Осорио. Какова же ситуация с ними на сегодняшний день?

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Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Кержаков сыграл в нынешнем сезоне 17 матчей, в которых пропустил 15 мячей и выдал шесть «сухарей». Михаил доказал, что ничем не уступает «первому номеру» команды Андрею Лунёву. У «Зенита» два равных по классу вратаря. Безусловно, 33-летний Кержаков нужен петербургскому клубу, и, по имеющейся информации, стороны уже договорились о новом контракте. «С таким количеством игр, как у меня, мне кажется, я готов до 50 играть! Нет износа никакого», – признался в марте Михаил в интервью для официального сайта сине-бело-голубых.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Иванович – капитан «Зенита», один из лучших, если не лучший защитник РПЛ. У Бранислава в этом сезоне 34 матча и четыре гола. Однако в его случае вопрос упирается в условия контракта и возраст игрока. Говорят, 36-летний серб отказывается идти на значительное понижение зарплаты. В самом же «Зените» хотели бы найти под Лигу чемпионов более молодого и быстрого центрального защитника. Судя по всему, будущее Ивановича в петербургском клубе зависит от того, удастся ли договориться о трансфере его сменщика. «Чемпионат» уже сообщал, что чемпионы России претендуют на Деяна Ловрена из «Ливерпуля».

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Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ситуация с венесуэльским защитником запутанная. Сначала в Португалии сообщали, что Осорио по условиям аренды из «Порту» должен провести пять матчей за «Зенит», чтобы его выкупили за 3,5 млн евро. Потом стало известно, что речь шла о пяти играх в чемпионате России. Так или иначе оба условия уже выполнены: Йордан сыграл 16 матчей (в РПЛ – 7). Однако в тот день, когда Осорио в пятый раз вышел на поле в чемпионате, главный тренер Сергей Семак признался, что опция выкупа по-прежнему не активирована из-за недостаточного количества игр у венесуэльца. Позже эту информацию подтвердил и гендиректор клуба Александр Медведев. По логике вещей «Зениту» при новом лимите на легионеров «8+17» нужны только топовые иностранцы для основы, а Осорио всё-таки уступает в классе Ивановичу и Ярославу Ракицкому.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Смольников перестал быть основным правым защитником «Зенита» после перехода Вячеслава Караваева. В сезоне-2019/2020 Игорь принял участие в 18 матчах, стал автором одного гола и двух голевых передач. По имеющейся информации, петербургский клуб предложил Смольникову новый контракт, тем не менее игрока не устроили условия. Поэтому защитник, вероятно, покинет Петербург. Агент Смольникова рассказывал о трёх предложениях из России и вариантах в Турции, Бельгии и MLS. По слухам, он может вернуться в «Краснодар».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

36-летний универсал выдал достаточно хороший сезон, несмотря на то что не всегда попадал в основу «Зенита». Жирков сыграл 27 матчей, забил три гола и сделал пять голевых передач. В его случае уход из петербургского клуба тоже будет связан исключительно с возрастом. Тем более чемпионы России готовили замену Жиркову: ещё в прошлом августе выкупили и отдали в аренду «Уфе» Данила Кругового. Не исключено, что Юрий тоже продолжит карьеру в другом клубе РПЛ. Говорят, услуги Жиркова предложили «Локомотиву» и «Краснодару», да и в родном Тамбове его наверняка будут рады видеть.

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Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

По имеющейся информации, Кузяев скорее останется в «Зените», чем уйдёт из команды. Хотя окончательного решения ещё нет. Далер настолько солидно смотрелся после коронавирусной паузы, что в петербургском клубе, по слухам, активизировались в переговорах и улучшили предложение. В этом сезоне полузащитник сыграл 27 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. Свой воспитанник, он, несомненно, нужен «Зениту». Но не секрет, что Кузяев хотел поиграть за границей, и предложения из-за рубежа ему поступали. СМИ сообщали об интересе со стороны «Бордо», «Марселя» и «Хоффенхайма».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Чемпионат» ещё в апреле написал, что Шатов договорился с «Рубином» о переходе летом на правах свободного агента. Значит, матч с «Химками» должен стать последним для 29-летнего полузащитника в составе сине-бело-голубых. В нынешнем сезоне Олег сыграл 19 матчей, в которых забил три гола и сделал шесть голевых передач. У Шатова получилась приличная карьера в Петербурге. Он провёл в Петербурге семь лет (за исключением короткой аренды в «Краснодар») и выиграл шесть трофеев, включая три чемпионских титула. Если бы не травмы, мог бы оставаться лидером команды до сих пор.

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Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

А вот Дзюба останется в Санкт-Петербурге. Было бы странно, если бы «Зенит» не продлил контракт с капитаном сборной России, лучшим бомбардиром (наряду с Сердаром Азмуном») и лучшим ассистентом РПЛ. Во всех турнирах этого сезона Артём забил 20 голов и сделал 16 голевых передач в 36 матчах. Различные источники утверждают, что 31-летний центрфорвард подпишет контракт по схеме «2+1», сохранив прежнюю зарплату. Впереди Евро-2021 и ЧМ-2022, так что на два года мотивации у Дзюбы точно хватит. Впрочем, «Зениту» всё равно нужно усилить линию атаки, так как альтернативы паре Дзюба – Азмун по большому счёту нет.