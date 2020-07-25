Ловрен – статусный, но ограниченный защитник. Он не выведет «Зенит» на европейский уровень

Чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов и финалист чемпионата мира одной ногой в «Зените». По информации «Чемпионата», «Зенит» и «Ливерпуль» почти договорились о трансфере Ловрена за 12 млн евро, а личное соглашение с самим футболистом уже согласовано.

Первая трансферная бомба РПЛ этого лета. Ловрен может перейти в «Зенит»! Вот это новость!

31-летнего хорватского игрока берут однозначно под стартовый состав (иначе бы он сам никуда спешил уходить из «Ливерпуля») на позицию правого центрального защитника, которая скорее всего освободится из-за отъезда Ивановича. 36-летний серб не хочет идти на снижение зарплаты, а «Зенит» справедливо считает, что подписывать большой контракт со столь возрастным футболистом – чрезмерный риск.



Давайте сразу оговоримся: переход Ловрена в РПЛ – это само по себе очень интересно и круто! Его трансфер точно не имеет ничего общего с историей, например, Шюррле. Да, хорвата слегка «прибили» травмы (их было многовато за два сезона) и конкуренция в «Ливерпуле» в последние годы, он стал играть заметно реже, но очень рано заявлять о стабильном падении в уровне и печальной тенденции. Уровень в балансе, вне всяких сомнений, всё ещё высок.



Но всё же и мы оценим трансфер Ловрена по всей строгости, взвесим все его плюсы и минусы. Ведь, во-первых, деньги тратятся для кризисного периода серьёзные. Во-вторых, центр обороны – та самая позиция, где «Зенит» имеет потенциал сделать шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном, чтобы добиться успехов в Лиге чемпионов. В-третьих, вдумчивыми и очень точными приобретениями (Барриос! Дуглас Сантос! Азмун! Ракицкий!) в последние годы сине-бело-голубые сами задрали планку высоко, и теперь от каждого их решения ждёшь максимальной отдачи.

Плюсы Ловрена для чемпионата России

Отличительная черта Ловрена, позволяющая ему уже 10 лет выступать в сильнейших лигах мира и быть основным защитником сборной Хорватии, — достойный баланс между антропометрией (рост, мощь), а также координационными и скоростными данными. Да, он не самый выдающийся спринтер, но точно не медленный, каким его обычно рисуют. В качестве примера можно вспомнить рывок и подкат под Бэйла в финале Лиги чемпионов-2017/2018, когда Деян успел отыграть несколько метров зазора.



Ловрен достаточно резво набирает ход, на дистанции бежит неплохо (но не как ван Дейк, само собой). Благодаря балансу хорват может использоваться при любом стиле обороны, будь то средний (низкий) блок или высокий прессинг. В системе Клоппа просто не мог бы заиграть тяжёлый и медленный защитник. Хотя в последнее время даже Ловрену стало в ней сложно, об этом мы расскажем ниже.



Названный выше сплав качеств, во-первых, позволяет Деяну защищаться в том числе в чужих для себя зонах – например, на флангах. Раз уж мы вспомнили финал Лиги чемпионов-2018: Ловрен в том матче часто выдвигался в правую сторону, чтобы реагировать на перегрузы зоны соперником и агрессивно играть по любой передаче в сторону Криштиану Роналду или Бензема.

Хотя в системе «Ливерпуля» так происходит всегда: учитывая высочайшую атакующую вовлечённость крайних защитников Трента и Робертсона, центральные защитники обязаны уметь выбрасываться, защищаться один в один на скорости. Согласном данным InStat, доля успешных отборов Ловрена в двух предыдущих сезонах составляла 72 и 71 процентов. В нынешнем она чуть упала (60%), но есть вероятность дисперсии из-за малого количества времени. В любом случае, Ловрен умеет обороняться в динамичных эпизодах – это его плюс.



Второй момент: благодаря адекватной скорости Ловрена можно поднимать при обороне выше. Структура обороны «Ливерпуля» подразумевает, что защищается пространство между линиями (соблюдается компактность), тогда как зона за спиной может открываться, порой умышленно – в расчёте на скоростные данные центральных защитников. «Зенит» сейчас так смело не играет, поскольку ни Ракицкий, ни Иванович неспособны быстро покрывать столь громадные расстояния в случае прохождения передачи за спину.

Хорошие, но не уникальные качества

Всё в порядке у Ловрена и с остальными характеристиками. Но если в истории с трансфером Ракицкого были конкретные качества, за которые в первую очередь «Зенит» и цеплялся (левая нога, выдающаяся длинная передача, прямые обострения из глубины поля, умение включиться в атаку за счёт самостоятельного передвижения), то Деян просто неплох развит в балансе, в восторженных тонах его характеристики описывать не стоит.

Длинная передача – неплохая, Ловрен способен вырезать качественную диагональ, а иногда неплохо включает даже левую ногу, не боится использовать её для сложных забросов. Но как диспетчер это точно не Ракицкий. При выходе из обороны Ловрен недостаточно инициативный, часто передаёт мяч ближнему (ван Дейку, правому защитнику Тренту или одному из опорников). Сильные передачи между линиями отдаёт крайне редко, много перестраховывается. Склонен упрощать под давлением. Возможно, таковы требования Клоппа. Но доля конструктивных передач (16%) у Ловрена чуть ниже, чем у Ивановича (18%), и намного ниже, чем у Ракицкого (24%).

Игра вверху – достойная, слабым звеном «Ливерпуля» он в этом компоненте не являлся, хотя ван Дейку всё же уступал. Процент выигранных единоборств выше, чем у действующих центральных защитников «Зенита» (и это в чемпионате Англии!), но Иванович всё же чуть интереснее вверху в атакующей фазе. Впрочем, главное для «Зенита», что ни в качестве передач, ни «на втором этаже» по сравнению с сербом не будет падения.

Ограничения, препятствующие стабильной игре на элитном уровне

Вы наверняка уже успели прочитать, что болельщики «Ливерпуля» относятся к Ловрену скептически. Над ним насмехаются, а после появления новостей о трансфере в социальных сетях даже растиражировались самые эпичные ляпы хорватского защитника в английском клубе. Если просмотреть их штук 7-10 подряд, то действительно может сложиться впечатление, что игрок никуда не годится.



После февральского матча «Уотфорд» — «Ливерпуль», в котором команда Клоппа разгромно проиграла (0:3) и прервала выдающуюся серию без поражений, форвард «Уотфорда» Трой Дини честно признался: «Мы выбрали в качестве мишени именно Ловрена. Я знал, что он захочет вести со мной борьбу, «драться со мной». А это как раз моя игра. Перед первым голом он попытался выиграть у меня единоборство, а я же просто вытянул его за собой, задержал его, а мяч перелетел через нас, на партнёра – и мы забили. Ловрен пытался вести борьбу вместо того, чтобы контролировать мяч и позицию».

Стоит добавить, что конкретно в голе вина Ловрена половинчата и неочевидна, но в целом в той игре ориентация Ловрена на борьбу действительно вылезла наружу и носила системный характер. Деян и вправду концентрировался на Дини больше, чем на всём остальном – и из-за этого команда могла пропустить ещё в нескольких ситуациях. И это его часто встречающаяся проблема. Он самоотверженный боец, но недостаточно хладнокровный защитник.

Элитного центрального защитника от просто хорошего отличает способность принимать правильные решения в сложнейших ситуациях – в динамичных, быстрых эпизодах, когда нужно успеть мгновенно оценить расположение соперников, партнёров и мяча, после чего выбрать наиболее подходящий этому сценарий манёвр. Это как раз то, с чем блестяще справляется ван Дейк – и именно поэтому он лучший в мире.



У Ловрена всё заметно хуже. В зарубежных и российских СМИ я множество раз встретил упоминание, что он ведомый защитник, а не ведущий, но на мой взгляд проблема хорвата даже не в этом – а конкретно в том, что он слишком часто выбирает не самые оптимальные решения.

Вместо игры по самым опасным соперникам и контроля зоны внутри штрафной – ориентация на мяч или ближайшего к мячу соперника.

Вместо плассирования и контроля наиболее опасного соперника и зоны – ненужная попытка вступить в отбор в далёкой от ворот точке.

Вместо отскока по убегающему игроку – снова ориентация на мяч и потеря концентрации.

Вместо диагональной страховки партнёра – расположение выше него и отсутствие возможности успеть первым к мячу в случае передачи за спину.

Схожих эпизодов за карьеру у Ловрена найти можно очень много – он действительно имеет провал (по крайней мере на фоне чемпионата Англии) в решениях и позиционном расположении, склонен терять концентрацию, выключать голову и начинать руководствоваться жаждой борьбы.

Отчасти Ловрен – заложник системы «Ливерпуля» и сравнений с ван Дейком

Важно понимать, что «Ливерпуль» в последнее время оборонялся в сложном для любого центрального защитника стиле. При просмотре матчей я много раз встретил манёвр с резким выдвижением Ловрена (или другого защитника) вперёд по открытому мячу, уже готовому к передаче за спину. Попытки создать офсайд срабатывали в лучшем случае через раз – а в половине случаев приходилось нестись назад и защищаться в проигрышной ситуации.



Это действительно сложно и вряд ли в таком стиле хотел играть конкретно Ловрен. Речь идёт в том числе о требованиях Клоппа и его оборонительной модели. Сильно удивлюсь, если «Зенит» при Семаке тоже будет поднимать линию так высоко, а потом ещё пытаться загонять соперников во «вне игры» при открытом мяче.

Ван Дайку в смелой структуре Клоппа гораздо комфортнее: он быстрее, мощнее, лучше ведёт динамичные единоборства и, главное, более умный в решениях. Вообще, есть мнение, что недостатки Ловрена особенно видны как раз на фоне ван Дейка – и именно из-за этого контраста болельщики стали массово смеяться над хорватом. Но ведь с ван Дейком вообще никого не сравнить – и на его фоне проигрышно смотрится любой. Очевидно, что Ловрену стало тяжело защищаться в таком стиле, отсюда пошло ещё больше ошибок в решениях.

Выводы

«Зенит» приобретает достойного защитника для РПЛ – не думаю, что его недостатки будут критически подсвечиваться в матчах внутреннего первенства. Но и от более ярких прогнозов я бы воздержался. Это просто адекватная замена стареющему Ивановичу – со своими плюсами и минусами. Тогда как выйти на новый, европейский уровень с Ловреном команде будет сложно. Если ставились именно такие задачи, то выбор в пользу хорвата сомнителен.

При подготовке материала использовались данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.