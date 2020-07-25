6 моментов финала Кубка России, которые не показали по ТВ

Этот финал не был похож на финал большого и важного турнира. Качество футбола и очевидный фаворит тут не при чем – дело в атмосфере, которой не было. В какой-то момент даже показалось, что мы попали на матч ФНЛ: большую половину первого тайма было так тихо, что на рядах под крышей стадиона было отчетливо слышно, что кричат игроки на поле, а им – болельщики с трибун. Отсутствие антуража в виде заполненных трибун не спасли даже активности, подготовленные организатором финала.

Потрясающая концовка в финале Кубка! «Зенит» чуть не упустил победу на последней секунде «Химки» очень прилично сыграли против чемпиона.

Концерт

РФС последнее время всегда старается организовать для болельщиков матч-дэй с различными активностями и концертом, но в эпоху коронавируса о подобном не стоит даже думать. Тем не менее, футбольный союз нашёл выход, как развлечь ту немалочисленную часть болельщиков, которая всё же попадёт на стадион – всю развлекательную программу перенесли в онлайн.



Для пустых трибун и людей в онлайне пели Little Big, Zivert, Руки Вверх, Дискотека Авария, Смысловые галлюцинации…Правда, в записи: легко было догадаться, потому что до или после выступления исполнители выходили в прямой эфир явно не из студии. Но если этот факт особого значения не имел, то вот громкость песен порой заставляла забеспокоиться о будущей глухости.



Также в эфир выходили легенды российского футбола и звезды шоу-бизнеса. Иван Ургант, например, сказал, что будет болеть за родной «Зенит», а Дмитрий Сычев высказал надежду о серии пенальти.

«Мы просили посмотреть VAR. Но почему-то не стали». Что говорят о пенальти в финале Кубка Даже два арбитра имеют противоположные мнения.

Болельщики

Возможно, вы их не видели по трансляции, ведь на нижних ярусах, которые как раз попадают в кадр, никто не сидел. Но они были! Просто рассредоточились по верхним трибунам и разным секторам. Всего на финале присутствовало чуть меньше 3500 болельщиков, и этот показатель войдёт в историю как самый низкий – до этого рекордно низкое число зрителей было на финале 2001 года, в котором встретили «Локомотив» и «Анжи» (8 500 человек).

33 минуты молчания

Болельщики «Зенита» молчали симоволические 33 минуты – в память об ушедшем болельщике Лёше «Сапоге», который скончался накануне матча. На счету легендарного фаната петербуржского клуба 403 выезда, первый из которых состоялся аж в 1981 году.



Игроки «Зенита» в память о «Сапоге» вышли на разминку в траурных повязках.

Онлайн-трибуна

Когда становилось скучно наблюдать за движениями на поле (а происходило это довольно часто – коллега по соседству даже задремал на время), то всё внимание уходило на большое цифровое табло на противоположной трибуне – там появлялись болельщики, который в онлайне наблюдали за матчем и виртуально присутствовали на стадионе. Для нашего футбола это первый подобный опыт, поэтому иногда система барахлила, но это мелочи. Там был классный мальчишка, который куда-то ехал (надеюсь, на море) и что-то смачно жевал:

Болельщик «Химок», который так переживал, что его бы без проблем взяли на актёрский, и мальчик, пошутивший в эфире, поставив на фон «Российская прикол-лига» (судя по его эмоциям, ему самому такой финт очень зашёл).

И даже болельщики «Спартака» заглянули на огонёк.

Сложно сосчитать, сколько всего людей наблюдало за матчем подобным образом, но, судя по смене кадров, довольно много.

«Крейсер „Аврора“

Под эту мелодию игроки «Зенита» получали медали. Смотрелось это так, будто их отправляют в долгий путь, а не награждают.

Бонус: разбитый кубок

Бранислав Иванович так радовался, что не удержал хрустальный трофей в руках.