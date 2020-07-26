Айртон и Понсе открыли для себя Адлер, а Крыховяк — Камчатку.

Как отдыхают футболисты и тренеры РПЛ. Курорты России давно не были так популярны!

Сезон в России завершился, но толком отдохнуть его участникам не удастся. Из-за пандемии отпуск у них не продлится и двух недель, поскольку совсем скоро стартует новый сезон. Провести каникулы в Европе или на экзотических островах большинству игроков тоже не судьба — границы закрыты. Поэтому многие остались в России и открывают для себя курорты нашей необъятной страны. Для легионеров это экзотика.

Вот Айртон и Понсе отдыхают с семьями в Адлере. Если бы не пандемия, вряд ли их туда когда-нибудь занесло.

Вандерсон и Кайо последовали примеру спартаковских латиноамериканцев и вместе с друзьями рванули в Сочи. Благо от Краснодара недалеко.

Где-то рядом отдыхает Сергей Петров.

Игроки «Локомотива» отправились на рыбалку. У Жемалетдинова хороший улов!

Ребров отдыху на берегу моря предпочёл поход с палаткой. Романтика!

Защитник «Рубина» Олег Данченко в мини-отпуске женился. Наши поздравления молодожёнам!

Одним холостяком меньше стало и в «Краснодаре». Урош Спаич сочетался узами брака с красавицей Марией!

Ари в концовке сезона на поле не появлялся из-за травмы. Сейчас форвард восстанавливается после повреждения и набирает кондиции к новому сезону, чтобы быть готовым на все сто.

Валерию Карпину не до морей и океанов. С детишками возится.

Питомец Беляева явно рад тому, что теперь хозяин постоянно рядом.

Азмун нашёл возможность выбраться на родину – на частном самолёте отправился в Иран.

Тиль остался в Москве и, видимо, замёрз.

А Крыховяк отправился на Камчатку. Пожалуй, самый неожиданный вариант, но очень крутой.