Как отдыхают футболисты и тренеры РПЛ. Курорты России давно не были так популярны!

Сезон в России завершился, но толком отдохнуть его участникам не удастся. Из-за пандемии отпуск у них не продлится и двух недель, поскольку совсем скоро стартует новый сезон. Провести каникулы в Европе или на экзотических островах большинству игроков тоже не судьба — границы закрыты. Поэтому многие остались в России и открывают для себя курорты нашей необъятной страны. Для легионеров это экзотика.
Вот Айртон и Понсе отдыхают с семьями в Адлере. Если бы не пандемия, вряд ли их туда когда-нибудь занесло.
Вандерсон и Кайо последовали примеру спартаковских латиноамериканцев и вместе с друзьями рванули в Сочи. Благо от Краснодара недалеко.
Где-то рядом отдыхает Сергей Петров.
Игроки «Локомотива» отправились на рыбалку. У Жемалетдинова хороший улов!
Ребров отдыху на берегу моря предпочёл поход с палаткой. Романтика!
Защитник «Рубина» Олег Данченко в мини-отпуске женился. Наши поздравления молодожёнам!
Одним холостяком меньше стало и в «Краснодаре». Урош Спаич сочетался узами брака с красавицей Марией!
Ари в концовке сезона на поле не появлялся из-за травмы. Сейчас форвард восстанавливается после повреждения и набирает кондиции к новому сезону, чтобы быть готовым на все сто.
Валерию Карпину не до морей и океанов. С детишками возится.
Питомец Беляева явно рад тому, что теперь хозяин постоянно рядом.
Азмун нашёл возможность выбраться на родину – на частном самолёте отправился в Иран.
Тиль остался в Москве и, видимо, замёрз.
А Крыховяк отправился на Камчатку. Пожалуй, самый неожиданный вариант, но очень крутой.
- 26 июля 2020
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