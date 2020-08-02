«В команду попал только с третьей попытки». 20 лет назад Аршавин дебютировал в «Зените»

Ровно 20 лет назад Андрей Аршавин дебютировал за первую команду «Зенита». Символично, что это случилось в Англии, где спустя годы атакующий полузащитник выдаст свой лучший матч в карьере (покер в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде»). Ярчайшая звезда российского футбола зажглась 2 августа 2000-го в Брэдфорде.

У «Зенита» девять собственных воспитанников в составе. Такого не было очень давно! «Зенит» не только выигрывает всё в России, но и делает команду по-настоящему петербургской.

Аршавин уже в фарм-клубе был «чуть-чуть тренером». Его ставили на фланг, чтобы сделать более ответственным на поле

Аршавин – воспитанник легендарной петербургской школы «Смена», ныне академии «Зенита». Первым талант Андрея разглядел тренер Виктор Виноградов, заложивший основы для развития будущего игрока сине-бело-голубых и сборной России. С 11 лет и до выпуска Аршавин учился футболу уже под руководством Сергея Гордеева. Детским тренерам наверняка было проще с ним, чем профессиональным, хотя и их Андрей иногда удивлял своими поступками. Например, в девять лет обиделся на Виноградова за какое-то судейское решение и перестал ходить на тренировки, но тренер приехал домой к мальчишке и всё-таки его уговорил вернуться в футбольную секцию. Однажды Аршавина выгнали из школы за то, что он, получив четверку, порвал классный журнал. Наш герой не сомневался, что достоин пятерки…

Андрей показывал характер. Однако этот «колючий» характер, помноженный на потрясающий талант, помогал ему выделяться на фоне остальных. Да и в целом Аршавин был не похож на других. Спасибо отцовских генам.

«Сергей Аршавин в своё время окончил в Ленинграде футбольную школу «Динамо» и выступал за команду завода «Светлана» в чемпионате города. Те, кто видел в деле отца Андрея, находят много схожего между ним и сыном», — рассказывал в интервью для «Спорта День за Днём» Гордеев.



«У мужа и бег, и рывки отличались от других игроков. Его на поле ни с кем не спутаешь: у него совершенно особая структура тела. Да и футбольное мышление у сына нестандартное, такое же, как у Сергея», – замечала мать Аршавина Татьяна.

Уже в 16 лет Аршавин начал играть за мужскую команду «Смены». Ещё через полтора-два года, в 1999-м попал в дублирующий состав «Зенита», выступавшего в зоне «Запад» второго дивизиона. С фарм-клубом работали тренеры Лев Бурчалкин, Вячеслав Булавин и Алексей Стрепетов (в то время начальник команды).

«Андрей был на виду с детского возраста, – вспоминает в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Булавин. – Я знал его возможности, работая в зенитовской школе. Серёжа Гордеев давал Аршавину положительную характеристику, и это тоже сыграло свою роль, когда наступило время для перехода во взрослый футбол. Мне нравилось, что Андрей интересовался у нас, тренеров, вещами, связанными не только с его собственными действиями на поле. Всегда задавал вопросы о том, почему делаются те или иные вещи в тренировочном процессе. Считаю, это правильно. Если игрок хочет выступать на высоком уровне, то должен интересоваться многим. Мы объясняли Аршавину, что и для чего нужно. Помню, например, он удивлялся – зачем столько работы на «физику». Потом, побывав в Англии, говорил мне: «Теперь я понял, почему нам так много давали «физики». Но я не считаю Андрея колючим по характеру. Он помогал развиваться партнёрам по команде – делал какие-то замечания после ошибок, давал советы, при этом относился ко всем уважительно. Уже тогда был чуть-чуть тренером».

Тот второй дивизион – это не первенство молодёжных команд, в котором начинают карьеру сегодняшние выпускники футбольных школ. Совсем другой уровень. По сути, Андрей сразу же перепрыгнул через ступеньку и оказался в фарм-клубе. Конкурировал на футбольном поле с мужиками.

«Очень важно, что тогда за «Зенит-2» могли играть три футболиста основы – они приносили большую пользу команде, как в раздевалке, так и на поле, – считает Стрепетов. – Подсказывали молодым, которые тянулись к ним. Аршавин и другие мечтали быть наравне с опытными ребятами, боролись за место в составе. Хотя Андрею оказалось не так просто завоевать это место. Он не сразу влился, потому что требовалось добавлять в функциональной готовности – подтягивать общую выносливость, скоростную. Поначалу Аршавин был не очень заметен в игре, так как Лев Дмитриевич ставил его правым полузащитником и требовал большой самоотдачи, движения. Иногда Андрей не попадал в атаку или не успевал возвращаться в оборону. Поэтому не всегда проводил по 90 минут. Но потом стало понятно, что растёт будущая звезда – я наслаждался его игрой. Аршавин мужал: невысокий, быстрый, сбитый, он мог вести единоборства везде. Просто так его не собьёшь. Аршавин и головой забивал. Кстати, мы привлекали Андрея поиграть даже за команду ветеранов, чтобы помочь ему развиваться. Он сыграл – забил гол. Я ему сказал: «Вот, ты уже за ветеранов «Зенита» забиваешь, так что осталось только в главную команду попасть».

О том, что «физика» для Аршавина с его ростом и весом действительно становилась преградой на пути в большой футбол, можно узнать, прочитав и одно из последних интервью Бурчалкина, которое он дал незадолго до ухода из жизни в 2004 году петербургскому журналисту Алексею Павлюченко:

«У Андрея были пробелы в физической подготовке, – рассказывал Бурчалкин. – В «Смене» он ходил, образно говоря, королём, играл на чистых мячах. Ему было трудно перестроиться, привыкнуть к нашим требованиям. Потерял мяч – отработай, достань соперника. Думаю, перевод на фланг (хотя я понимал, что это не место Аршавина) пошёл Андрею на пользу. Там он почувствовал ответственность. Сейчас Аршавин – сформировавшийся футболист».

Юрий Морозов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В 2000 году на пост главного тренера «Зенита» вернулся Юрий Морозов, который заложил фундамент команды, выигравшей золото 1984-го. Юрий Андреевич доверял петербургской молодёжи, давал шанс, если чувствовал, что игрок готов. Достаточно вспомнить, как в финале Кубка России сезона-2001/2002 он неожиданно поставил в основу 18-летнего Владимира Быстрова, для которого это был первый матч в стартовом составе «Зенита». Однако в Аршавина, несмотря на очевидный талант атакующего полузащитника, опытный тренер поверил не сразу. Две первых попытки Андрея закрепиться в первой команде завершились неудачно – Морозов отказывался от его услуг. Говорят, в том числе и потому, что Аршавин не из тех, кто просто слушает тренера с открытым ртом.

«Морозов постоянно привлекал на просмотр ребят из дубля, внимательно следил за молодёжью, – подчёркивает Стрепетов. – Но Андрей только с третьей попытки закрепился в первой команде «Зенита». Помню, однажды иду на базу, встречаю по дороге Аршавина. Он уходит с базы, хотя тренировка только началась. Спрашиваю: «Что случилось?» – «Юрий Андреевич выгнал меня». Говорю: «Ещё один заход будет». Мы с ним посмеялись тогда. По-моему, Морозов выгнал Аршавина не по футбольным причинам, а за то, что он в бильярдной кому-то кий не отдал. Андрей играл, пришли старшие товарищи, а он сказал – играть буду я».

«У Морозова были свои взгляды на игроков, – объясняет Булавин. – Мы вместе с Львом Дмитриевичем много разговаривали с Юрием Андреевичем про молодых игроков, рекомендовали Аршавина, Катульского… Поначалу он не очень хотел их брать. Считал, что в тот момент ребята не были готовы для основного состава из-за скромных физических данных. Но мы говорили – у Андрея голова на месте, мозги футбольные. Морозов прислушивался и, надо отдать ему должное, часто сам просматривал дублёров. В итоге принял решение взять Аршавина в команду».

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Аршавин дебютировал за «Зенит» благодаря травме Кобелева. В тот сезон его ошибка стоила команде вылета из еврокубков

Морозов был строг, но справедлив. Кстати, деталями одного из своих конфликтов с тренером делился в интервью для «Чемпионата» и сам Аршавин. Это случилось уже после того, как Андрей дебютировал за первую команду «Зенита»:

«В 2000 году за три тура до финиша в матче со «Спартаком» Морозов меня выпустил на замену на 30-й минуте, а спустя примерно полчаса усадил обратно на скамейку. Ошибок грубых я не допустил, однако и игры явно не усилил. На утро вышел из здания базы на тренировку. Завидев меня, Морозов неожиданно изрек: «Аршавин, а ты что здесь делаешь? Иди отсюда на все четыре стороны. Не желаю тебя видеть в команде». И я через парк в Удельной поплёлся домой. Сложно описать мои чувства. Шок, опустошение, непонимание, страх перед будущим. В глазах стояли слёзы. Оставшийся до конца сезона месяц тренировался с дублем. Врезался в память такой момент. «Зенит» проводил заключительный матч чемпионата на «Петровском», а я в это время шёл с мамой по своим делам мимо ревевшего, как всегда, стадиона и думал: «Странно, почему я здесь, а не там?»… Через некоторое время мне позвонил Виталий Мутко: «Андрей, у тебя истекает срок контракта, давай подпишем новый. Жду тебя в клубе». – «Зачем? – изумился я. – Меня же тренер выгнал». — «Не беспокойся. Завтра приходи на тренировку, а потом ко мне, оформим документы». Морозов встретил меня, словно ничего не произошло. И впоследствии ни разу не возвращался к тому эпизоду».

Фото: Getty Images

Дебют же Аршавина на высоком уровне состоялся в Кубке Интертото. В том турнире, по сути, отборочном к Кубку УЕФА, «Зенит» дошёл до финала, где уступил «Сельте» Валерия Карпина и Александра Мостового. В первом раунде команда Морозова переиграла «Приморье» из Словении, во втором выбила «Татабанью» из Венгрии, а в третьем попала на представителя английской Премьер-Лиги «Брэдфорд». В конце июля «Зенит» выиграл в Петербурге со счётом 1:0, а 2 августа играл ответную встречу на «Вэлли Пэрэйд».

«Зенит» выступал в плотном графике, так что требовалась ротация состава. Вдобавок Морозов лишился группы травмированных игроков – Александра Горшкова, Алексея Игонина, Дмитрия Давыдова, Саркиса Овсепяна и Максима Деменко. Эти обстоятельства приблизили премьеру Аршавина в первой команде и на международной арене.

«Брэдфорд» (Англия) — «Зенит» (Россия) — 0:3

«Брэдфорд»: Кларк, Атертон, О’Брайен, Макколл, Нолан, Уиндасс, Халле, Хопкин, Блейк (Бигри, 73), Миллс, Уолли (Лоренс, 82)

«Зенит»: Малафеев, Катульский, Лепехин (Вернидуб, 86), Недорезов, Цветков, Осипов, Горовой, Кобелев (Аршавин, 28), Спивак, Угаров, Попович (Тарасов, 46)

Голы: Угаров, 68, 75; Тарасов, 85.

Судья: Мирослав Радоман (Югославия)

2 августа. Брэдфорд. «Вэлли Пэрэйд». 7500 зрителей

Видео дебюта Аршавина

Аршавин появился на поле на исходе получаса игры при счёте 0:0. Бросить в бой неопытного 19-летнего игрока Морозов вынужден был из-за новой травмы: лидер команды, плеймейкер Андрей Кобелев получил повреждение ребра, а из хавбеков в заявке оставался только Андрей. Впрочем, Аршавин вышел под 28-м номером не на свою любимую позицию, а на левый фланг полузащиты, тогда как номинальный крайний хав Александр Спивак стал играть под нападающим Геннадием Поповичем.

Одно из первых действий Андрея – игра рукой в чужой штрафной, за что он получил жёлтую карточку от судьи Радомана. Тем не менее Аршавин быстро поборол волнение и сыграл так, что после матча английские журналисты с удивлением расспрашивали российских коллег о незнакомом им молодом игроке. С его передачи едва не забил Попович, мог отличиться после дальнего удара с подбора и сам полузащитник.

Во втором тайме команда Морозова под дождём раскатала англичан. Первую голевую атаку разогнал Аршавин. Но главным героем игры стал оформивший дубль Денис Угаров, который за всю карьеру в «Зените» забил всего шесть голов в 205 матчах.

После этого Аршавин стал регулярно появляться на поле. В сезоне-2000 сыграл 14 матчей: 10 в чемпионате России, три в Кубке Интертото и один в Кубке России. А вот первого гола за «Зенит» пришлось ждать до следующего сезона (в апреле 2001-го в ворота «Факела»). Хотя Андрей мог решить исход противостояния команды Морозова с «Сельтой» в финале Кубка Интертото в пользу сине-бело-голубых. В Виго зенитовцы уступили 1:2, а в ответном матче на «Петровском» при счёте 2:0 вышедший на замену Аршавин загубил верный момент. Гол добил бы испанцев, а так они сумели перевернуть игру. Ничья 2:2 оставила «Зенит» без еврокубков.

20 лет назад «Зенит» мог впервые выиграть финал еврокубка. Но Карпин лишил Питер трофея «Зенит» выигрывал в обоих матчах с «Сельтой», а голы Валерия Карпина всё меняли.

Трудности первых месяцев в «Зените», когда нужно было адаптироваться под требования Морозова и показать себя на международной арене, закалили Аршавина. В сезоне-2001 он превратился в одного из ведущих игроков петербуржцев и взял с командой бронзу. Следующий крутой поворот в карьере Андрея случится уже под руководством Властимила Петржелы.

«Я всегда говорю: берите пример с Аршавина, как с человека, поставившего перед собой цель и достигшего её, – говорит Стрепетов. – Он был очень целеустремлённым. Но, конечно, для успеха нужен тандем тренера и игрока. Мне запомнились слова нашего знаменитого тренера по велоспорту Александра Кузнецова: «Спортсмен – это поток энергии, бурная река. А тренер – это берега, которые должны направлять энергию в нужное русло. Если этого тренера не будет, река разольётся и превратиться в болото». У Андрея были очень хорошие педагоги: Виноградов, Гордеев, Бурчалкин. Морозов и потом Петржела. Считаю, Властимил нашёл Андрею лучшую для него позицию. Он дал ему работу в 35-40 метрах от ворот. Аршавин не мог, как Данни или Халк, тащить мяч от своей штрафной до чужой. Андрей получал мяч в 35-40 метрах от ворот, и его было уже не поймать. Он взрывается, обыгрывает, отдаёт голевую передачу или забивает сам. Если уходил чуть дальше, уже за центр поля, то ему становилось сложнее. Это показал период в лондонском «Арсенале». Там требовали покрывать большие расстояния».

Фото: twitter.com/zenit_spb

Жаль, что Аршавин закончил карьеру не в «Зените». Но он продолжает работать на родной клуб, отвечая в том числе за молодёжь. Андрей должен отыскать для петербургской команды такой же бриллиант, каким 20 лет назад был он сам.