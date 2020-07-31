«Зенит» не только выигрывает всё в России, но и делает команду по-настоящему петербургской.

У «Зенита» девять собственных воспитанников в составе. Такого не было очень давно!

«Зенит» приступает к подготовке к новому сезону с девятью собственными воспитанниками в основной обойме из 23-25 человек. Такого у чемпионов России не было, пожалуй, со времён Властимила Петржела, когда в состав влилась целая группа местных игроков. Для Петербурга тема «своих» всегда была особенно острой, болезненной, ведь первое союзное чемпионство 1984 года добывала команда, почти полностью состоявшая из ленинградцев. В современном футболе бороться за трофеи, играя только выпускниками городских академий, конечно же, невозможно. Но треть состава из собственных воспитанников, включая талантливую молодёжь, – очень солидный показатель для топ-клуба страны. Рассказываем об этих футболистах.

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Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Младший брат лучшего бомбардира в истории «Зенита» Александра Кержакова договорился о новом контракте и продолжит карьеру в родном клубе. Михаил – воспитанник СШОР «Зенит». С 2004 года он выступал за команды из системы сине-бело-голубых. В клубе находился до 2010 года, потом ушёл свободным агентом в «Волгу», а в 2015-м вернулся из «Анжи». 33-летнего Кержакова можно назвать идеальным вторым вратарём для петербургской команды: получая шансы в основе, он играет почти безошибочно. В минувшем сезоне принял участие в 18 матчах, пропустил 15 мячей и выдал семь «сухарей».

Фото: fc-zenit.ru

25-летний Васютин – выпускник академии «Зенита». В 2013 году дебютировал за зенитовскую «молодёжку», прошёл через юношеские сборные России. В 2016-м отправился на правах аренды в финский «Лахти», в составе которого выиграл награду лучшему вратарю местного чемпионата. В 2018-м Александр перешёл в норвежский «Сарпсборг», сыграл за эту команду на групповом этапе Лиги Европы. Летом 2019-го «Зенит» вернул его в Петербург. Васютин дополняет, возможно, сильнейшую вратарскую бригаду в РПЛ. В завершившемся сезоне он пропустил два мяча в трёх матчах.

Фото: fc-zenit.ru

27-летний Терентьев вернулся из аренды – сезон-2019/2020 правый защитник провёл в «Уфе». Сыграл за уфимскую команду 12 матчей и забил один гол. По всей видимости, он будет сменщиком Вячеслава Караваева после ухода из «Зенита» Игоря Смольникова. Денис – воспитанник зенитовской академии. За «молодёжку» дебютировал ещё в 2010 году, а через пару лет Лучано Спаллетти выпустил его на замену в матче РПЛ с «Анжи». В 2015-м Терентьев перешёл в «Ростов», поиграл под руководством Курбана Бердыева в Лиге чемпионов, а в июле 2017-го «Зенит» возвратил защитника домой.

Фото: fc-zenit.ru

22-летнего Кругового также подготовила для большого футбола академия «Зенита». С 2015-го по 2018-й он играл за молодёжную команду и фарм-клуб сине-бело-голубых, после чего левого защитника продали в «Уфу». В уфимском клубе Данил продолжил прогрессировать, заявил о себе в РПЛ, и уже через год «Зенит» решил вернуть Кругового. Петербуржцам пришлось выдержать конкуренцию на трансферном рынке со стороны ЦСКА, но Данил выбрал родной клуб. Прошлый сезон защитник молодёжной сборной России отыграл за «Уфу» на правах аренды – 13 матчей, две голевые передачи. Две травмы помешали сыграть больше.

Данила Прохин

Фото: fc-zenit.ru

19-летний Прохин продолжает список воспитанников зенитовской академии. Он тоже выступает за сборную России своего возраста. Обладает лидерскими качествами: в молодёжных командах центральному защитнику часто вручали капитанскую повязку. За первую команду «Зенита» Данила дебютировал в октябре 2019-го в матче 1/8 финала Кубка России с «Томью». Всего же Прохин сыграл четыре матча, включая три на финише сезона РПЛ. Выходил в основе в Грозном и Ростове, а также дома с «Оренбургом». Выглядел очень прилично для молодого футболиста – команда взяла в этих встречах семь очков.

Даниил Шамкин

Фото: fc-zenit.ru

Шамкину только недавно исполнилось 18 лет. Не каждый игрок в этом возрасте может похвастаться четырьмя матчами в РПЛ. Даниил выходил на замены во встречах с «Уралом», «Ахматом» и «Оренбургом», сыграл с первых минут в Ростове. Сергей Семак, очевидно, высокого мнения о потенциале воспитанника зенитовской академии, раз ставит его на ту позицию, на которой и сам выступал. Тренер стремится вылепить из Шамкина универсала: по юношам Даниил действовал ближе к атаке. Кстати, Transfermarkt включал полузащитника «Зенита» и юношеской сборной России в список «50 молодых талантов».

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Леон Мусаев

Фото: fc-zenit.ru

Ещё один выпускник академии «Зенита» в этом списке – центральный полузащитник Мусаев. С 2016 года Леон выступал за «молодёжку» и фарм-клуб сине-бело-голубых, а в 2019-м Семак начал привлекать его к первой команде. В феврале Мусаев дебютировал, выйдя на замену во встрече 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». В завершившемся сезоне 21-летний игрок молодёжной сборной России принял участие в 10 матчах РПЛ и Кубка России. Выходил не только в середине поля, но и на левом фланге обороны и даже в тройке центральных защитников. Любопытно, что Мусаеву дали имя в честь героя фильма «Леон».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Будущее Кузяева в «Зените» по-прежнему не определено. По информации, имеющейся у «Чемпионата», 27-летний полузащитник подпишет новый контракт с петербургским клубом, если не получит в ближайшие дни предложение из-за границы. Далер учился футболу в зенитовской академии с 2007-го по 2012-й (с перерывом), а в большой «Зенит» попал уже достаточно зрелым игроком уровня РПЛ. Летом 2017-го его выкупили у «Ахмата» за 4 млн евро. В последнее время залечивший травму Кузяев вновь превратился в твёрдого игрока основы. Сыграл за сезон 28 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Уроженец Москвы Сутормин выступал за старшие команды зенитовской академии и «молодёжку» сине-бело-голубых с 2010-го по 2012-й. Его нельзя на сто процентов назвать воспитанником «Зенита», но, например, УЕФА в таких случаях, как с Суторминым, идёт навстречу клубам и включает игроков в число воспитанников. Так что формально Алексей – продукт системы чемпионов России. Год назад «Зенит» вернул его в Петербург из «Рубина». Пока 26-летний атакующий полузащитник не сумел выиграть конкуренцию за место в основе, но свой вклад в успешный сезон внёс: 31 матч, пять голов и две голевые передачи.

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P.S.



Как стало известно «Чемпионату», с основным составом «Зенита» начнёт работать также голкипер Даниил Одоевский. В концовке минувшего сезона он попадал в заявку на матчи с «Оренбургом» и «Ростовом», и Семак даже планировал выпустить Одоевского на замену в Ростове, чтобы тот почувствовал уровень РПЛ. Дебюту 17-летнего вратаря помешала только травма Себастьяна Дриусси, из-за которой тренер вынужден был поменять решение.