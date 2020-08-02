Ловрен – в «Зените», Кокорин – в «Спартаке». Главные трансферы недели в РПЛ

Первая неделя трансферного окна в РПЛ выдалась богатой на переходы. Чемпионат России пополнился тремя легионерами. Деян Ловрен перешёл в «Зенит» в статусе чемпиона Англии, «Локомотив» подписал молодого узбекского полузащитника, а сага с трансфером аргентинского нападающего Адольфо Гайча в ЦСКА наконец-то завершилась. К тому же свой переход в московский «Спартак» окончательно оформил Александр Кокорин, для которого красно-белый клуб стал пятым в карьере. Выделяем главные трансферы в РПЛ за эту неделю.

Адольфо Гайч (из «Сан-Лоренсо» в ЦСКА)

Адольфо Гайч Фото: Buda Mendes/Getty Images

Спортивные СМИ сватали аргентинского нападающего в ЦСКА на протяжении последних двух месяцев, но оформить трансфер удалось только в середине этой недели. По информации «Чемпионата», “армейцам” Гайча обошёлся в 8,5 млн евро. В прошедшем сезоне 21-летний футболист сыграл за «Сан-Лоренсо» в 13 матчах, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Аргентинские журналисты называют Гайча самым талантливым молодым нападающим страны, выделяя его высокий потенциал и игру в штрафной. Сам игрок, комментируя свой переход в российский клуб, заявил в интервью газете Clarin, что трансфер в ЦСКА выглядит как неплохой первый шаг в Европе. А вот болельщики «Сан-Лоренсо» явно разочарованы переездом Гайча в Россию, считая, что руководство аргентинского клуба продало игрока слишком дёшево. Уже совсем скоро мы узнаем, соответствует ли 21-летний нападающий своей покупной стоимости.

Олег Шатов (в «Рубин» как свободный агент)

Олег Шатов Фото: Epsilon/Getty Images

Шатов провёл незабываемые семь сезонов в составе «Зенита»: более 200 матчей и 7 трофеев. Если бы не серьёзные травмы, которые преследовали футболиста в последние сезоны, Шатов, возможно, и остался бы в городе на Неве. Этим летом у Олега истёк контракт с «Зенитом», и он в статусе свободного агента перешёл в «Рубин», подписав контракт по схеме «2+1». В своём первом интервью в качестве игрока казанского клуба Шатов заявил, что приехал в столицу Татарстана за игровой практикой, так как понимал, что в Санкт-Петербурге будет отсиживаться на скамейке запасных. При этом футболист очень трогательно попрощался с «Зенитом», заявив, что вся его жизнь после футбола будет связана с Санкт-Петербургом.

Деян Ловрен (из «Ливерпуля» в «Зенит»)

Деян Ловрен и Мохамед Салах Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Хорват провёл неоднозначный сезон в «Ливерпуле», став чемпионом Англии прямо перед переходом в «Зенит». Клопп перестал доверять Ловрену место в стартовом составе и даже после травмы Жоэля Матипа сделал выбор в пользу молодого Джо Гомеса. Таким образом, хорватский защитник набрал в этом сезоне всего 15 матчей во всех турнирах, забив гол в Лиге чемпионов в ворота «Наполи». Уже по ходу сезона стало понятно, что летом Деян покинет «Ливерпуль». «Чемпионат» первым сообщил об интересе «Зенита» к хорватскому защитнику чуть менее месяца назад, однако закрыть сделку удалось только в начале этой недели. Сумма трансфера составила 12 млн евро, а сам Ловрен подписал контракт на три года. Несмотря на потерю доверия к игроку, Клопп назвал хорвата легендой «Ливерпуля» и пожелал ему успехов в новом клубе. А вот главный тренер «Зенита» Сергей Семак выделил хороший первый пас защитника и превосходную игру на втором этаже, заявив, что клуб нашёл достойную замену Браниславу Ивановичу.

Игорь Смольников (в «Краснодар» как свободный агент)

Игорь Смольников Фото: Epsilon/Getty Images

Этим летом у Игоря истёк контракт с клубом из Санкт-Петербурга, а новое предложенное руководством соглашение Смольников подписывать не захотел, сделав выбор в пользу «Краснодара» Сергея Галицкого. С «быками» 31-летний защитник подписал контракт на два года c опцией продления ещё на один сезон. Ранее российский футболист выступал в составе «Краснодара», проведя за чёрно-зелёных 31 матч в сезонах 2012/2013 и 2013/2014.

Жасур Жалолиддинов (из «Бунёдкора» в «Локомотив»)

После ухода Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива» генеральный директор клуба Василий Кикнадзе заявил, что в следующем сезоне «железнодорожники» будут делать ставку на молодёжь. Первым подписанием «Локомотива» в это трансферное окно стал 18-летний полузащитник из Узбекистана Жасур Жалолиддинов. В нынешнем сезоне футболист сборной своей страны забил один мяч и отдал одну результативную передачу в восьми матчах чемпионата страны за «Бунёдкор». С «Локо» он заключил договор на пять лет. «Железнодорожники» выложили за него чуть более одного миллиона евро. Комментируя свой переход в московский клуб, Жалолиддинов сказал, что ему не терпится познакомиться с Алексеем Миранчуком, с которым, по мнению узбекского полузащитника, у них схожий стиль игры.

Гиорги Шелия (из «Тамбова» в «Ахмат»)

Гиорги Шелия Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

31-летний голкипер перешёл в «Ахмат» на место Евгения Городова, который покинул грозненский клуб. Сам Шелия провёл полноценный сезон в «Тамбове», за который сыграл в 29 матчах РПЛ, шесть из которых отстоял на ноль. В минувшем чемпионате Гиорги пропустил 41 мяч. С командой Андрея Талалаева вратарь подписал контракт по схеме «2+1», взяв 88-й номер, который ранее носил Денис Глушаков. Сумма трансфера традиционно не разглашается, портал Transfermarkt оценивает футболиста в 650 тысяч евро. В грядущем сезоне РПЛ Шелия, скорее всего, займёт место основного голкипера «Ахмата».

Виталий Лысцов (из «Крыльев Советов» в «Локомотив»)

Пока об этом трансфере не было объявлено официально, но Transfermarkt уже утверждает, что 25-летний Лысцов перешёл в «Локомотив» за 600 тыс. евро. Наши источники подтверждают факт перехода футболиста в московский клуб, воспитанником которого он и является. Виталий начинал карьеру в «Локомотиве», но за основную команду сыграл только раз. Впоследствии российский защитник играл за португальские клубы «Лейрия», «Бенфика Б» и «Тондела», пока не вернулся в Россию, подписав контракт с «Крыльями Советов». В минувшем сезоне РПЛ Лысцов провёл за самарский клуб 8 матчей и забил гол в ворота тульского «Арсенала» в начале июля.

Александр Кокорин (в «Спартак» как свободный агент)

Александр Кокорин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кажется, самый громкий трансфер этого лета уже состоялся. Кокориным интересовался «Локомотив», ему делал предложение «Сочи» Ротенберга, к нему присматривались европейские клубы. Но Александр выбрал «Спартак», с которым подписал контракт на три года с опцией продления ещё на один сезон. Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что 29-летний нападающий согласился на более низкую зарплату, которая сопоставима с окладами лидеров команды. А сам Кокорин больше не держит обиду на клуб, в котором мог оказаться ещё в детстве. Теперь 29-летний футболист ставит перед собой цель помочь команде “вернуть тот «Спартак», который так все любят”. Свой путь Александр может начать уже через неделю в первом туре нового сезона РПЛ, в котором его новая команда встретится с хорошо знакомым ему футбольным клубом «Сочи».