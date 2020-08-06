Как судью Лапочкина проверяли на детекторе лжи. Он впервые рассказывает об этом

К новому сезону готовятся не только клубы, но и судьи – арбитры провели четырёхдневные сборы в Москве. Тренировались на стадионе «Спартаковец», жили в одном из отелей в Измайлово и там же занимались теорией, изучали новые правила и закрепляли старые.

Последняя тренировка была открыта для журналистов в течение часа, а после с «Чемпионатом» пообщался Сергей Лапочкин. В июле с ним случилась не самая приятная история: сначала в телеграм-каналах появилась информация, что арбитр заподозрен в игре на ставках, потом — в предвзятом судействе на матче «Спартак» – «Локомотив». Лапочкин в итоге успешно прошёл полиграф, а вся эта шумиха как началась, так и затихла. В небольшом интервью он рассказал, как это было и как проходит подготовка к новому сезону.

– Дела у меня великолепно, с подготовкой к сезону всё хорошо – мы всегда готовы, — сразу сообщил Сергей.



– Виктор Кашшаи анонсировал изменения в подготовке арбитров: онлайн-обучение, занятия английским.

– Да, появились занятия онлайн, но сейчас вся жизнь стала такой, даже школы на это переходят. Мы после каждого тура проводим брифинги, а тут в Москву ехать не надо: сидишь дома, а тебе за полтора часа все моменты показали, объяснили. Удобно. Английским тоже стали заниматься, но большинство арбитров и так его знает. Хотя, конечно, нет предела совершенству.



– За последние полгода в целом многое изменилось?

– Конечно, мы же дома сидели (смеётся). В других аспектах мало что поменялось, но ведь и времени прошло мало.



– По мнению болельщиков, что без Кашшаи, что с ним судейство не на должном уровне.

– По их мнению, и футбол у нас ведь не на должном уровне (улыбается), поэтому и судейство тоже, видимо. Критиковать всегда проще. Виктор пытается что-то поменять, но на любой процесс нужно время. Мы часто общаемся: и по телефону, и на семинарах. Работа идёт.

Ставки/судейство

– С чего вдруг возникла скандальная история со ставками и полиграфом, у вас есть понимание?

– Наш футбол, конец сезона. У всех всегда в такие моменты обострены чувства, такое бывает часто. Просто обычно всё происходит по весне, а тут люди возбудились летом. Мне сложно сказать, что это было. Но для меня всё прошло быстро: сегодня пошёл шум, завтра что-то происходило, а послезавтра всё закончилось. Я был абсолютно спокоен, так как понимал, что это вымысел и бред. Процедура полиграфа, конечно, неприятная, но раз сказали – прошёл.



— Даже не испугались, что можете лишиться работы?

— Безусловно я живой человек. Я не испугался, но недоумевал: «Почему именно я?» Я понимал, что это бред — набор фамилий, имён. Главное, что это как пришло, так и ушло. Конечно, было неприятно. Но ладно я, у меня родственники всё читают: мама, близкие.

— Вас же в этот день сняли с одного матча и переставили на другой. Напряг этот момент?

— Я так и так был на VAR, в комнате в Москве. Поэтому не было разницы, в каком городе был матч, просто приехал не к семи вечера, а к пяти. Это нормально, мы же профессионалы.



— В упоминаниях о ставках фигурировала и фамилия Стипиди. Вы с ним созванивались?

— Нет. Зачем? Я знаком с Павлом Александровичем Стипиди, но как я понял, он никогда в Латвии не был. Я был, но очень давно. Обсуждался какой-то набор имён, небылица. Чем больше накручивалось, тем больше становилось понятно, что это бред. Но кто мне только не скинул ссылки на это. Хотя я был спокоен, потому что понимал, что это бред



— Многие говорили, что на некоторых из судей можно подумать, но не на вас. Мол, у Лапочкина репутация другая.

— Да нет у нас «таких» судей, мы публичные люди. Это никому не надо. Все процессы открытые, дураков нет.



– После ставок появилась информация, что всё это из-за судейства на матче «Спартак» — «Локомотив». С вами кто-то связывался из «Спартака»?

— Нет. Да и никогда нет такого. Обсудили после игры какие-то моменты. У них не было больших претензий сразу после матча. Что было потом, не знаю.



— Но вы разбирали после игры моменты? Понимали, что где-то ошиблись?

— Каждую игру смотрю, разбираю, понимаю. Но в той игре ключевых ошибок не было. Были частности: какой-то фол, карточка. И то это дискуссионно. Глобальных решений, которые могли повлиять на игру, не было.

Лапочкина проверили на полиграфе. Его подозревают в предвзятом судействе Неожиданный поворот в назревающем скандале.

Полиграф

— Вы должны были пройти проверку на полиграфе по причине игры на ставках или всё же судейства в матче «Спартак» — «Локо»?

— А мне никто ничего не объяснял. Сказали, что надо быть там-то в такое-то время. Пришёл, повесили датчики, позадавали вопросы, ушёл.

– Что спрашивали?

– Я подписал соглашение о конфиденциальности, поэтому сказать не могу. Но вопросов было много.



— Сколько по времени длилась проверка?

— Очень долго.



— Результаты сразу сказали?

— Ашот Хачатурянц через день позвонил и сказал, что претензий ко мне нет, что я успешно всё прошёл.



— Отлегло?

— Конечно, я же живой человек. Хотя понимал, что это всё безосновательно. Но сам факт: это же жизнь. Могло быть всё, что угодно. Это может произойти везде, но произошло со мной. С другой стороны, у меня появился опыт или, как правильно сейчас говорить, антитела.